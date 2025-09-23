https://crimea.ria.ru/20250923/nato-gotovitsya-okkupirovat-moldaviyu--sluzhba-vneshney-razvedki-1149647597.html

НАТО готовится оккупировать Молдавию – Служба внешней разведки

НАТО готовится оккупировать Молдавию – Служба внешней разведки - РИА Новости Крым, 23.09.2025

НАТО готовится оккупировать Молдавию – Служба внешней разведки

Военные подразделения стран НАТО концентрируются в Румынии с целью оккупации Молдавии. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

2025-09-23T11:14

2025-09-23T11:14

2025-09-23T11:18

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Военные подразделения стран НАТО концентрируются в Румынии с целью оккупации Молдавии. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ."Брюссельские евробюрократы полны решимости удержать Молдавию в русле своей русофобской политики. Делать это планируется любой ценой, вплоть до введения войск и фактической оккупации страны. На данном этапе осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ", - говорится в заявлении.Как отметили в Службе внешней разведки, такой сценарий неоднократно отрабатывался в ходе учений НАТО в Румынии и может быть реализован после парламентских выборов в Молдавии 28 сентября этого года.Как пояснили в ведомстве, еврочиновники боятся, что "готовящиеся Брюсселем и Кишиневом грубые фальсификации итогов голосования вынудят отчаявшихся молдавских граждан выйти на улицы для защиты своих прав". Тогда по запросу президента Майи Санду "вооруженные силы европейских государств должны будут заставить молдаван смириться с диктатурой под вывеской евродемократии", уточнили в СВР.В ведомстве добавили, что Брюссель не намерен отказываться от планов оккупации Молдавии даже в случае, если развитие ситуации сразу после выборов не потребует внешнего вмешательства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Москва видит провокации НАТО и примет контрмеры – МИДНарод Молдавии противится антироссийским планам НАТО – МИДЕвросоюз готовит "сербский майдан" – СВР

