Рейтинг@Mail.ru
НАТО готовится оккупировать Молдавию – Служба внешней разведки - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250923/nato-gotovitsya-okkupirovat-moldaviyu--sluzhba-vneshney-razvedki-1149647597.html
НАТО готовится оккупировать Молдавию – Служба внешней разведки
НАТО готовится оккупировать Молдавию – Служба внешней разведки - РИА Новости Крым, 23.09.2025
НАТО готовится оккупировать Молдавию – Служба внешней разведки
Военные подразделения стран НАТО концентрируются в Румынии с целью оккупации Молдавии. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. РИА Новости Крым, 23.09.2025
2025-09-23T11:14
2025-09-23T11:18
служба внешней разведки (свр)
одесса
великобритания
франция
нато
в мире
новости
молдавия
приднестровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/17/1149647461_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_141bd9d52493ffa76ccde883623b973f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Военные подразделения стран НАТО концентрируются в Румынии с целью оккупации Молдавии. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ."Брюссельские евробюрократы полны решимости удержать Молдавию в русле своей русофобской политики. Делать это планируется любой ценой, вплоть до введения войск и фактической оккупации страны. На данном этапе осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ", - говорится в заявлении.Как отметили в Службе внешней разведки, такой сценарий неоднократно отрабатывался в ходе учений НАТО в Румынии и может быть реализован после парламентских выборов в Молдавии 28 сентября этого года.Как пояснили в ведомстве, еврочиновники боятся, что "готовящиеся Брюсселем и Кишиневом грубые фальсификации итогов голосования вынудят отчаявшихся молдавских граждан выйти на улицы для защиты своих прав". Тогда по запросу президента Майи Санду "вооруженные силы европейских государств должны будут заставить молдаван смириться с диктатурой под вывеской евродемократии", уточнили в СВР.В ведомстве добавили, что Брюссель не намерен отказываться от планов оккупации Молдавии даже в случае, если развитие ситуации сразу после выборов не потребует внешнего вмешательства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Москва видит провокации НАТО и примет контрмеры – МИДНарод Молдавии противится антироссийским планам НАТО – МИДЕвросоюз готовит "сербский майдан" – СВР
одесса
великобритания
франция
молдавия
приднестровье
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/17/1149647461_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_5919b7e03d6e59286b307c4c66a71840.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
служба внешней разведки (свр), одесса, великобритания, франция, нато, в мире, новости, молдавия, приднестровье
НАТО готовится оккупировать Молдавию – Служба внешней разведки

НАТО готовится оккупировать Молдавию и высадить десант в Одессе против Приднестровья – СВР

11:14 23.09.2025 (обновлено: 11:18 23.09.2025)
 
© Pool через AP / Darren StaplesБританский десантник инструктирует французских десантников во время совместных британо-французских учений
Британский десантник инструктирует французских десантников во время совместных британо-французских учений
© Pool через AP / Darren Staples
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Военные подразделения стран НАТО концентрируются в Румынии с целью оккупации Молдавии. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
"Брюссельские евробюрократы полны решимости удержать Молдавию в русле своей русофобской политики. Делать это планируется любой ценой, вплоть до введения войск и фактической оккупации страны. На данном этапе осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ", - говорится в заявлении.
Кроме того, по данным ведомства, готовится натовский "десант" в Одесскую область Украины для устрашения Приднестровья. По имеющимся у СВР данным, первая группа кадровых военнослужащих из Франции и Великобритании уже прибыла в Одессу.
Как отметили в Службе внешней разведки, такой сценарий неоднократно отрабатывался в ходе учений НАТО в Румынии и может быть реализован после парламентских выборов в Молдавии 28 сентября этого года.
Как пояснили в ведомстве, еврочиновники боятся, что "готовящиеся Брюсселем и Кишиневом грубые фальсификации итогов голосования вынудят отчаявшихся молдавских граждан выйти на улицы для защиты своих прав". Тогда по запросу президента Майи Санду "вооруженные силы европейских государств должны будут заставить молдаван смириться с диктатурой под вывеской евродемократии", уточнили в СВР.
В ведомстве добавили, что Брюссель не намерен отказываться от планов оккупации Молдавии даже в случае, если развитие ситуации сразу после выборов не потребует внешнего вмешательства.
"Ввести войска предполагается несколько позже. Для создания предлога предусматривается организация вооруженных провокаций против Приднестровья и размещенных в регионе российских войск. В качестве возможного срока рассматривается период проведения выборов в Верховный совет ПМР 30 ноября текущего года", - говорится в заявлении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Москва видит провокации НАТО и примет контрмеры – МИД
Народ Молдавии противится антироссийским планам НАТО – МИД
Евросоюз готовит "сербский майдан" – СВР
 
Служба внешней разведки (СВР)ОдессаВеликобританияФранцияНАТОВ миреНовостиМолдавияПриднестровье
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:4258 беспилотников ВСУ уничтожены над Россией
14:38Один человек погиб и пятеро ранены в результате удара по Белгороду
14:28Пасечник доложил Путину об обстановке в ЛНР
14:20Незамерзающая гавань: 130 лет Феодосийскому морскому торговому порту
14:08Поставки топлива в Крым сократились - в чем причина
13:59Рекорды конкурсов и спроса: итоги вступительной кампании в вузы Крыма
13:33В Севастополе мать и сын обманули пенсионерку с квартирой и скрылись
13:27"Сбер" изучил, в каких драгоценных металлах хранят накопления крымчане
13:20ВСУ несут чудовищные потери в зоне СВО
13:10Крым поможет интеграции новых регионов в систему образования РФ
13:06Две пусковые установки Patriot уничтожены на Украине
12:59438 беспилотников и три снаряда HIMARS уничтожены ПВО
12:54"Прыгать веселее, чем молиться": куда украинцев ведет запрет УПЦ
12:43Российские туристы пострадали в ДТП с автобусами в Турции 1:24
12:36В Крыму умер ветеран Великой Отечественной войны Петр Фурманов
12:33Российские военные освободили еще одно село в ДНР
12:31Лечить пациентов российской вакциной от рака готовы через 1,5 месяца
12:24Армия России нанесла групповой удар в ответ на атаку по объектам в Форосе
12:20Крымский мост сейчас: очереди и время ожидания
12:17Биография Игоря Краснова
Лента новостейМолния