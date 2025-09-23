https://crimea.ria.ru/20250923/nato-gotovitsya-okkupirovat-moldaviyu--sluzhba-vneshney-razvedki-1149647597.html
НАТО готовится оккупировать Молдавию – Служба внешней разведки
НАТО готовится оккупировать Молдавию – Служба внешней разведки - РИА Новости Крым, 23.09.2025
НАТО готовится оккупировать Молдавию – Служба внешней разведки
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Военные подразделения стран НАТО концентрируются в Румынии с целью оккупации Молдавии. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ."Брюссельские евробюрократы полны решимости удержать Молдавию в русле своей русофобской политики. Делать это планируется любой ценой, вплоть до введения войск и фактической оккупации страны. На данном этапе осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ", - говорится в заявлении.Как отметили в Службе внешней разведки, такой сценарий неоднократно отрабатывался в ходе учений НАТО в Румынии и может быть реализован после парламентских выборов в Молдавии 28 сентября этого года.Как пояснили в ведомстве, еврочиновники боятся, что "готовящиеся Брюсселем и Кишиневом грубые фальсификации итогов голосования вынудят отчаявшихся молдавских граждан выйти на улицы для защиты своих прав". Тогда по запросу президента Майи Санду "вооруженные силы европейских государств должны будут заставить молдаван смириться с диктатурой под вывеской евродемократии", уточнили в СВР.В ведомстве добавили, что Брюссель не намерен отказываться от планов оккупации Молдавии даже в случае, если развитие ситуации сразу после выборов не потребует внешнего вмешательства.
НАТО готовится оккупировать Молдавию – Служба внешней разведки
НАТО готовится оккупировать Молдавию и высадить десант в Одессе против Приднестровья – СВР
11:14 23.09.2025 (обновлено: 11:18 23.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Военные подразделения стран НАТО концентрируются в Румынии с целью оккупации Молдавии. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
"Брюссельские евробюрократы полны решимости удержать Молдавию в русле своей русофобской политики. Делать это планируется любой ценой, вплоть до введения войск и фактической оккупации страны. На данном этапе осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ", - говорится в заявлении.
Кроме того, по данным ведомства, готовится натовский "десант" в Одесскую область Украины для устрашения Приднестровья. По имеющимся у СВР данным, первая группа кадровых военнослужащих из Франции и Великобритании уже прибыла в Одессу.
Как отметили в Службе внешней разведки, такой сценарий неоднократно отрабатывался в ходе учений НАТО в Румынии и может быть реализован после парламентских выборов в Молдавии 28 сентября этого года.
Как пояснили в ведомстве, еврочиновники боятся, что "готовящиеся Брюсселем и Кишиневом грубые фальсификации итогов голосования вынудят отчаявшихся молдавских граждан выйти на улицы для защиты своих прав". Тогда по запросу президента Майи Санду "вооруженные силы европейских государств должны будут заставить молдаван смириться с диктатурой под вывеской евродемократии", уточнили в СВР.
В ведомстве добавили, что Брюссель не намерен отказываться от планов оккупации Молдавии даже в случае, если развитие ситуации сразу после выборов не потребует внешнего вмешательства.
"Ввести войска предполагается несколько позже. Для создания предлога предусматривается организация вооруженных провокаций против Приднестровья и размещенных в регионе российских войск. В качестве возможного срока рассматривается период проведения выборов в Верховный совет ПМР 30 ноября текущего года", - говорится в заявлении.
