Рейтинг@Mail.ru
США готовятся к войне: с кем и зачем - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20251001/ssha-gotovyatsya-k-voyne-s-kem-i-zachem--1149877392.html
США готовятся к войне: с кем и зачем
США готовятся к войне: с кем и зачем - РИА Новости Крым, 01.10.2025
США готовятся к войне: с кем и зачем
В обновленном американском оборонном ведомстве США, заявляя о подготовке к войне, не говорят ничего нового о своих целях, которые прописаны в стратегической... РИА Новости Крым, 01.10.2025
2025-10-01T12:41
2025-10-01T14:19
радио "спутник в крыму"
юрий светов
мнения
политика
сша
пентагон
в мире
россия
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/07/1135484293_0:53:1025:629_1920x0_80_0_0_946f8e3c758a041dc2bbf085ed9edc94.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В обновленном американском оборонном ведомстве США, заявляя о подготовке к войне, не говорят ничего нового о своих целях, которые прописаны в стратегической доктрине США, а она не менялась. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов.США готовятся к войнеВ сентябре президент США Дональд Трамп переименовал Министерство обороны (Department of Defense) в Министерство войны (Department of War). Накануне, 30 сентября, глава ведомства Пит Хегсет заявил, что "единственной миссией обновленного министерства будет война".В свою очередь председатель комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн сказал, что страна живет в потенциально опасные времена, когда "противники... объединились", а значит США должны быть "готовы к войне".Заявления были сделаны на базе морской пехоты Куантико в Вирджинии, куда на внеплановую срочную встречу созвали весь высший офицерский состав вооруженных сил США.Позже туда прибыл президент Дональд Трамп, также сделав ряд заявлений, в том числе о конфликте на Украине, отметив, что к берегам России отправлены американские подлодки.Ничего новогоПо мнению политолога Светова, в переименованном военном ведомстве США не сказали ничего нового о своих целях.При этом американская военная доктрина предполагает возможность для США одновременно вести 2,5 конфликта, добавил политолог."Половинчатые конфликты – это всегда был Ближний Восток. По сути дела, это то, что сделал Трамп с Ираном, разбомбив его", – заметил Светов.Таким образом Пит Хегсет, по сути, обозначил всем давно известную истину, которая сегодня лишь отчасти предусматривает некие новые цели США, причем в том числе на своем же континенте и на соседнем, подчеркнул политолог."Возможно, угрозы в адрес Венесуэлы, которые сейчас звучат, для Трампа будут как некая тренировка по запугиванию Латинской Америки, Южной Америки. Потому что сказано, что это их территория, американцев", – сказал Светов."И Трамп, заметьте, снова повторил, что пора Канаде присоединяться к США. То есть они могут готовиться и к таким вещам", – добавил он."Конечно, это звонко звучит – "министерство войны". Но оно не так называется все-таки. Это "военное министерство" и существовало в Соединенных Штатах достаточно долго... Справедливости ради, в Российской Империи было военное министерство, и в Советском Союзе после Великой Отечественной войны некоторое время тоже было военное министерство", – резюмировал эксперт.Ранее профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Манойло поделился мнением о том, зачем спецпредставитель президента США Кит Келлог сказал о разрешении Трампа бить ракетами вглубь России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему США заявили о передаче Киеву ракет Tomahawk Келлог заявил о разрешении Трампа бить вглубь РФ – чего ждать от Киева Нидерланды разместят в Польше комплексы Patriot и системы борьбы с БПЛА
сша
россия
китай
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/07/1135484293_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_64d5c1fc645e947da486d7c3bb784ff4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий светов, мнения, политика, сша, пентагон, в мире, россия, китай
США готовятся к войне: с кем и зачем

Переименование военного ведомства США не изменило стратегическую доктрину – политолог

12:41 01.10.2025 (обновлено: 14:19 01.10.2025)
 
© AFP 2024 / WOJTEK RADWANSKIАмериканские солдаты на танке "Абрамс" принимают участие в военных учениях НАТО "ДРАКОН-24" в Коженево, северная Польша, 4 марта 2024 года.
Американские солдаты на танке Абрамс принимают участие в военных учениях НАТО ДРАКОН-24 в Коженево, северная Польша, 4 марта 2024 года. - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AFP 2024 / WOJTEK RADWANSKI
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В обновленном американском оборонном ведомстве США, заявляя о подготовке к войне, не говорят ничего нового о своих целях, которые прописаны в стратегической доктрине США, а она не менялась. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов.

США готовятся к войне

В сентябре президент США Дональд Трамп переименовал Министерство обороны (Department of Defense) в Министерство войны (Department of War). Накануне, 30 сентября, глава ведомства Пит Хегсет заявил, что "единственной миссией обновленного министерства будет война".
В свою очередь председатель комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн сказал, что страна живет в потенциально опасные времена, когда "противники... объединились", а значит США должны быть "готовы к войне".
Заявления были сделаны на базе морской пехоты Куантико в Вирджинии, куда на внеплановую срочную встречу созвали весь высший офицерский состав вооруженных сил США.
Позже туда прибыл президент Дональд Трамп, также сделав ряд заявлений, в том числе о конфликте на Украине, отметив, что к берегам России отправлены американские подлодки.

Ничего нового

По мнению политолога Светова, в переименованном военном ведомстве США не сказали ничего нового о своих целях.
"Давайте посмотрим стратегическую доктрину США. Она, конечно, утверждена была президентом Байденом – Трампу еще не подошло время, чтоб он свою предложил. Так вот там обозначено два стратегических противника. "Острый", как сказано, – это Россия. И "стратегический", на перспективу, – это Китай", – сказал Светов.
При этом американская военная доктрина предполагает возможность для США одновременно вести 2,5 конфликта, добавил политолог.
"Половинчатые конфликты – это всегда был Ближний Восток. По сути дела, это то, что сделал Трамп с Ираном, разбомбив его", – заметил Светов.
Таким образом Пит Хегсет, по сути, обозначил всем давно известную истину, которая сегодня лишь отчасти предусматривает некие новые цели США, причем в том числе на своем же континенте и на соседнем, подчеркнул политолог.
"Возможно, угрозы в адрес Венесуэлы, которые сейчас звучат, для Трампа будут как некая тренировка по запугиванию Латинской Америки, Южной Америки. Потому что сказано, что это их территория, американцев", – сказал Светов.
"И Трамп, заметьте, снова повторил, что пора Канаде присоединяться к США. То есть они могут готовиться и к таким вещам", – добавил он.

Все это отражает политику, которую сегодня "проповедует" американский лидер Дональд Трамп, то есть "мир через силу", который устанавливается "не обороной, а немножко другим". Но это не означает смены курса страны и не имеет связи с переименованием бывшего минобороны США по своей сути, считает Светов.

"Конечно, это звонко звучит – "министерство войны". Но оно не так называется все-таки. Это "военное министерство" и существовало в Соединенных Штатах достаточно долго... Справедливости ради, в Российской Империи было военное министерство, и в Советском Союзе после Великой Отечественной войны некоторое время тоже было военное министерство", – резюмировал эксперт.
Ранее профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Манойло поделился мнением о том, зачем спецпредставитель президента США Кит Келлог сказал о разрешении Трампа бить ракетами вглубь России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Почему США заявили о передаче Киеву ракет Tomahawk
Келлог заявил о разрешении Трампа бить вглубь РФ – чего ждать от Киева
Нидерланды разместят в Польше комплексы Patriot и системы борьбы с БПЛА
 
Радио "Спутник в Крыму"Юрий СветовМненияПолитикаСШАПентагонВ миреРоссияКитай
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:49В Мелитополе открыли выставку РИА Новости Крым "Защитники земли русской"
14:32Названа причина недомогания детей в лицее Екатеринбурга
14:12Крымский мост: на выезде с полуострова резко выросла очередь
14:02Трехлетняя девочка утонула в бассейне на турбазе в Адыгее
13:43ЕС выплатил Украине новый транш из доходов от замороженных активов РФ
13:33В Кремле ответили на угрозы Британии в адрес Крыма
13:25Дни Никарагуа впервые проходят в Крыму
13:12Новости СВО: Киев несет страшные потери на всех фронтах
12:41США готовятся к войне: с кем и зачем
12:16На 60 тысяч больше: Крым посетили более 6 млн туристов с начала года
12:14Армия РФ освободила еще один населенный пункт в Днепропетровской области
12:02На каких АЗС Крыма есть бензин – перечень с ценами
11:50Министр энергетики РФ взял на личный контроль ситуацию с топливом в Крыму
11:42В Красногвардейском районе Крыма завершили противоаварийные работы моста
11:32В Екатеринбурге 12 школьников госпитализировали из-за проблем с дыханием
11:11Скончался раненный при атаке ВСУ глава Совета депутатов Новой Каховки
11:00"Сломают зубы": в Госдуме ответили на угрозы Британии в адрес Крыма
10:50После атаки на Новороссийск в больницах остаются шесть пострадавших
10:43Крым на 95 процентов готов к отопительному сезону
10:33Подростки из четырех регионов России готовили теракты
Лента новостейМолния