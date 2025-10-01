https://crimea.ria.ru/20251001/ssha-gotovyatsya-k-voyne-s-kem-i-zachem--1149877392.html

США готовятся к войне: с кем и зачем

США готовятся к войне: с кем и зачем - РИА Новости Крым, 01.10.2025

США готовятся к войне: с кем и зачем

В обновленном американском оборонном ведомстве США, заявляя о подготовке к войне, не говорят ничего нового о своих целях, которые прописаны в стратегической... РИА Новости Крым, 01.10.2025

2025-10-01

2025-10-01T12:41

2025-10-01T14:19

радио "спутник в крыму"

юрий светов

мнения

политика

сша

пентагон

в мире

россия

китай

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В обновленном американском оборонном ведомстве США, заявляя о подготовке к войне, не говорят ничего нового о своих целях, которые прописаны в стратегической доктрине США, а она не менялась. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов.США готовятся к войнеВ сентябре президент США Дональд Трамп переименовал Министерство обороны (Department of Defense) в Министерство войны (Department of War). Накануне, 30 сентября, глава ведомства Пит Хегсет заявил, что "единственной миссией обновленного министерства будет война".В свою очередь председатель комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн сказал, что страна живет в потенциально опасные времена, когда "противники... объединились", а значит США должны быть "готовы к войне".Заявления были сделаны на базе морской пехоты Куантико в Вирджинии, куда на внеплановую срочную встречу созвали весь высший офицерский состав вооруженных сил США.Позже туда прибыл президент Дональд Трамп, также сделав ряд заявлений, в том числе о конфликте на Украине, отметив, что к берегам России отправлены американские подлодки.Ничего новогоПо мнению политолога Светова, в переименованном военном ведомстве США не сказали ничего нового о своих целях.При этом американская военная доктрина предполагает возможность для США одновременно вести 2,5 конфликта, добавил политолог."Половинчатые конфликты – это всегда был Ближний Восток. По сути дела, это то, что сделал Трамп с Ираном, разбомбив его", – заметил Светов.Таким образом Пит Хегсет, по сути, обозначил всем давно известную истину, которая сегодня лишь отчасти предусматривает некие новые цели США, причем в том числе на своем же континенте и на соседнем, подчеркнул политолог."Возможно, угрозы в адрес Венесуэлы, которые сейчас звучат, для Трампа будут как некая тренировка по запугиванию Латинской Америки, Южной Америки. Потому что сказано, что это их территория, американцев", – сказал Светов."И Трамп, заметьте, снова повторил, что пора Канаде присоединяться к США. То есть они могут готовиться и к таким вещам", – добавил он."Конечно, это звонко звучит – "министерство войны". Но оно не так называется все-таки. Это "военное министерство" и существовало в Соединенных Штатах достаточно долго... Справедливости ради, в Российской Империи было военное министерство, и в Советском Союзе после Великой Отечественной войны некоторое время тоже было военное министерство", – резюмировал эксперт.Ранее профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Манойло поделился мнением о том, зачем спецпредставитель президента США Кит Келлог сказал о разрешении Трампа бить ракетами вглубь России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему США заявили о передаче Киеву ракет Tomahawk Келлог заявил о разрешении Трампа бить вглубь РФ – чего ждать от Киева Нидерланды разместят в Польше комплексы Patriot и системы борьбы с БПЛА

