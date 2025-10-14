Рейтинг@Mail.ru
Трамп и Зеленский встретятся в Белом доме - что обсудят - РИА Новости Крым, 14.10.2025
Трамп и Зеленский встретятся в Белом доме - что обсудят
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует 17 октября встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме. РИА Новости Крым, 14.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует 17 октября встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме."Думаю, что да", — сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.По словам Трампа, помочь в урегулировании украинского конфликта может президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."Его (Эрдогана — ред.) уважает Россия, про Украину я ничего не могу сказать, но его уважает (российский лидер Владимир — ред.) Путин, и он (президент Турции — ред.) мой друг", — приводит слова глады Белого дома РИА Новости.По информации портала Axios, одной из тем переговоров Трампа и Зеленского станет возможная передача Киеву крылатых ракет Tomahawk.Ранее президент США допустил поставку Украине крылатых ракет Tomahawk, если конфликт не будет урегулирован. При этом данный вопрос он планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным.Поставка Украине ракет Tomahawk, если США в конечном итоге примут такое решение, будет нести негативные последствия для всех, в первую очередь для самих Штатов и их президента Дональда Трампа, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Владимир Путин отметил, что ответом России на возможную передачу Украине Tomahawk станет усиление системы противовоздушной обороны. Российский лидер подчеркнул, что поставки Киеву данного вида оружия не изменит соотношение сил в зоне специальной военной операции, но будет означать качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях РФ и США.Ракеты Tomahawk производства компании RTX имеют дальность до 1,6 тысячи километров. Скорость – около 880 км/ч. Высота полета – от 10 до 50 метров над землей, что позволяет ей избегать обнаружения радарами. Боевая часть в основном осколочно-фугасная, массой 450 кг. Возможны также кассетные, бетонобойные, проникающие боевые части.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Третьей мировой не будет": Трамп подписал мирную сделку по Газе"Сначала сфокусируемся на России": Трамп дал поручение Уиткоффу"Усилить Киев": Зеленский уговаривал Трампа на новый план
Трамп и Зеленский встретятся в Белом доме - что обсудят

Трамп и Зеленский встретятся в Белом доме 17 октября

07:03 14.10.2025
 
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует 17 октября встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме.
"Думаю, что да", — сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
По словам Трампа, помочь в урегулировании украинского конфликта может президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Его (Эрдогана — ред.) уважает Россия, про Украину я ничего не могу сказать, но его уважает (российский лидер Владимир — ред.) Путин, и он (президент Турции — ред.) мой друг", — приводит слова глады Белого дома РИА Новости.
По информации портала Axios, одной из тем переговоров Трампа и Зеленского станет возможная передача Киеву крылатых ракет Tomahawk.
"Два источника, знакомых с планированием мероприятия, заявили Axios, что Трамп, как ожидается, встретится с Зеленским в Белом доме в пятницу. Они будут обсуждать, какое оружие следует поставить Украине, особенно то, собирается ли США предоставить ракеты дальнего радиуса действия Tomahawk", - передает издание.
Ранее президент США допустил поставку Украине крылатых ракет Tomahawk, если конфликт не будет урегулирован. При этом данный вопрос он планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным.
Поставка Украине ракет Tomahawk, если США в конечном итоге примут такое решение, будет нести негативные последствия для всех, в первую очередь для самих Штатов и их президента Дональда Трампа, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Владимир Путин отметил, что ответом России на возможную передачу Украине Tomahawk станет усиление системы противовоздушной обороны. Российский лидер подчеркнул, что поставки Киеву данного вида оружия не изменит соотношение сил в зоне специальной военной операции, но будет означать качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях РФ и США.
Ракеты Tomahawk производства компании RTX имеют дальность до 1,6 тысячи километров. Скорость – около 880 км/ч. Высота полета – от 10 до 50 метров над землей, что позволяет ей избегать обнаружения радарами. Боевая часть в основном осколочно-фугасная, массой 450 кг. Возможны также кассетные, бетонобойные, проникающие боевые части.
