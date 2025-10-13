Рейтинг@Mail.ru
"Сначала сфокусируемся на России": Трамп дал поручение Уиткоффу
"Сначала сфокусируемся на России": Трамп дал поручение Уиткоффу
"Сначала сфокусируемся на России": Трамп дал поручение Уиткоффу - РИА Новости Крым, 13.10.2025
"Сначала сфокусируемся на России": Трамп дал поручение Уиткоффу
Президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику США по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу сначала сосредоточиться на урегулировании конфликта на Украине. Об... РИА Новости Крым, 13.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику США по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу сначала сосредоточиться на урегулировании конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.Ранее американский лидер отмечал, что верит в возможность договоренностей между Москвой и Киевом.В Москве, в свою очередь, подтвердили готовность к диалогу. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страна открыта к обсуждению политических аспектов урегулирования и готова работать в любых форматах. По его словам, Киев пока не ответил на предложение создать три рабочие группы – по гуманитарным, военным и политическим вопросам, которое Россия выдвинула на переговорах в Стамбуле.
сша
россия
украина
дональд трамп, сша, стивен уиткофф, россия, украина, политика, внешняя политика, в мире, новости
"Сначала сфокусируемся на России": Трамп дал поручение Уиткоффу

Трамп поручил Уиткоффу сначала сосредоточиться на урегулировании конфликта на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику США по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу сначала сосредоточиться на урегулировании конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

"Мы должны решить этот вопрос. Если ты не против, Стив, то давай сначала сфокусируемся на России", – заявил он в ходе выступления в израильском кнессете в понедельник.

Ранее американский лидер отмечал, что верит в возможность договоренностей между Москвой и Киевом.
В Москве, в свою очередь, подтвердили готовность к диалогу. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страна открыта к обсуждению политических аспектов урегулирования и готова работать в любых форматах. По его словам, Киев пока не ответил на предложение создать три рабочие группы – по гуманитарным, военным и политическим вопросам, которое Россия выдвинула на переговорах в Стамбуле.
