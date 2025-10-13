https://crimea.ria.ru/20251013/snachala-sfokusiruemsya-na-rossii-tramp-dal-poruchenie-uitkoffu-1150157377.html
"Сначала сфокусируемся на России": Трамп дал поручение Уиткоффу
"Сначала сфокусируемся на России": Трамп дал поручение Уиткоффу
2025-10-13T16:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику США по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу сначала сосредоточиться на урегулировании конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.Ранее американский лидер отмечал, что верит в возможность договоренностей между Москвой и Киевом.В Москве, в свою очередь, подтвердили готовность к диалогу. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страна открыта к обсуждению политических аспектов урегулирования и готова работать в любых форматах. По его словам, Киев пока не ответил на предложение создать три рабочие группы – по гуманитарным, военным и политическим вопросам, которое Россия выдвинула на переговорах в Стамбуле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поставка Tomahawk Киеву может кончиться плохо для всех – Медведев"Усилить Киев": Зеленский уговаривал Трампа на новый планРоссия пошла на определенные уступки на саммите в Анкоридже – Кремль
