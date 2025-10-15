Рейтинг@Mail.ru
Американский министр войны пригрозил России - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Американский министр войны пригрозил России
2025-10-15T17:49
2025-10-15T17:39
сша
пит хегсет
в мире
россия
украина
нато
политика
внешняя политика
новости
оружие
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. США совместно со своими союзниками готовы применить дополнительные меры в отношении России, если конфликт на Украине не будет завершен в ближайшее время. Об этом заявил глава американского министерства войны Пит Хегсет в Брюсселе после заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны.Он добавил, что США призывают партнеров по НАТО увеличить закупки вооружений для Украины в рамках программы PURL.По его словам, союзники уже выделили более двух миллиардов долларов на поставки вооружений Киеву по этой линии, при которой Европа финансирует закупки, а США обеспечивают передачу техники.В конце сентября глава Пентагона Пит Хегсет на встрече с высокопоставленным военным в Куантико. заявил, что ради "защиты мира" США должны быть готовы к войне, пацифизм опасен и наивен. Он заявил, что США нанесут сокрушительный удар тем, кто решит бросить им вызов, поскольку новой миссией Пентагона будет исключительно ведение боевых действий.
сша
россия
украина
сша, пит хегсет, в мире, россия, украина, нато, политика, внешняя политика, новости, оружие, поставки западного оружия украине
© AP Photo Andrew HarnikМинистр обороны Пит Хегсет
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. США совместно со своими союзниками готовы применить дополнительные меры в отношении России, если конфликт на Украине не будет завершен в ближайшее время. Об этом заявил глава американского министерства войны Пит Хегсет в Брюсселе после заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны.

"Если этот конфликт не закончится, если не появится путь к миру в краткосрочной перспективе, Соединенные Штаты вместе с союзниками предпримут шаги, чтобы возложить издержки на Россию за продолжающуюся агрессию", – цитирует Хегсета РИА Новости.

Он добавил, что США призывают партнеров по НАТО увеличить закупки вооружений для Украины в рамках программы PURL.
По его словам, союзники уже выделили более двух миллиардов долларов на поставки вооружений Киеву по этой линии, при которой Европа финансирует закупки, а США обеспечивают передачу техники.
"Все страны должны превратить цели в оружие, обязательства – в возможности, а обещания – в силу. Это единственное, что сдерживает агрессию", – заявил Хегсет.
В конце сентября глава Пентагона Пит Хегсет на встрече с высокопоставленным военным в Куантико. заявил, что ради "защиты мира" США должны быть готовы к войне, пацифизм опасен и наивен. Он заявил, что США нанесут сокрушительный удар тем, кто решит бросить им вызов, поскольку новой миссией Пентагона будет исключительно ведение боевых действий.
Лента новостейМолния