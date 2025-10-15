https://crimea.ria.ru/20251015/amerikanskiy-ministr-voyny-prigrozil-rossii-1150210750.html

Американский министр войны пригрозил России

Американский министр войны пригрозил России - РИА Новости Крым, 15.10.2025

Американский министр войны пригрозил России

США совместно со своими союзниками готовы применить дополнительные меры в отношении России, если конфликт на Украине не будет завершен в ближайшее время.

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. США совместно со своими союзниками готовы применить дополнительные меры в отношении России, если конфликт на Украине не будет завершен в ближайшее время. Об этом заявил глава американского министерства войны Пит Хегсет в Брюсселе после заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны.Он добавил, что США призывают партнеров по НАТО увеличить закупки вооружений для Украины в рамках программы PURL.По его словам, союзники уже выделили более двух миллиардов долларов на поставки вооружений Киеву по этой линии, при которой Европа финансирует закупки, а США обеспечивают передачу техники.В конце сентября глава Пентагона Пит Хегсет на встрече с высокопоставленным военным в Куантико. заявил, что ради "защиты мира" США должны быть готовы к войне, пацифизм опасен и наивен. Он заявил, что США нанесут сокрушительный удар тем, кто решит бросить им вызов, поскольку новой миссией Пентагона будет исключительно ведение боевых действий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ловушка для Трампа: чем опасна США тема "Томагавков" для Украины "Снесем Севастополь": что стоит за угрозами генерала СШАСША готовятся к войне: с кем и зачем

