https://crimea.ria.ru/20251014/lovushka-dlya-trampa-chem-opasna-ssha-tema-tomagavkov-dlya-ukrainy-1150180874.html

Ловушка для Трампа: чем опасна США тема "Томагавков" для Украины

Ловушка для Трампа: чем опасна США тема "Томагавков" для Украины - РИА Новости Крым, 14.10.2025

Ловушка для Трампа: чем опасна США тема "Томагавков" для Украины

Идея возможной поставки Украине американских крылатых ракет "Томагавк" ставит администрацию США в сложное военно-политическое положение. Об этом заявил сенатор... РИА Новости Крым, 14.10.2025

2025-10-14T21:12

2025-10-14T21:12

2025-10-14T21:12

новости

ракета tomahawk

сша

дональд трамп

мнения

алексей пушков

россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0f/1144210588_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_f5ce94ad0fc4a05b52059db5741a32ae.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Идея возможной поставки Украине американских крылатых ракет "Томагавк" ставит администрацию США в сложное военно-политическое положение. Об этом заявил сенатор РФ Алексей Пушков.По его словам, главная опасность для Вашингтона состоит в том, что публичное обсуждение такого шага превращается в своего рода риторическую ловушку.Он отметил, что нынешнее обсуждение "Томагавков" представляет собой форму военно-политического давления: либо Россия изменяет свою позицию, либо оружие будет передано. По мнению Пушкова, подобные "либо - либо" сценарии редко срабатывают с крупными державами. Москва, Пекин и Нью-Дели традиционно исходят из собственных национальных интересов и принципа независимого принятия решений, что делает их невосприимчивыми к подобного рода шантажу."И вот здесь Трамп оказывается в сложной ситуации. Возможно, сам он рассматривает игру вокруг "Томагавков" для Киева как способ политического давления на Москву. Однако в военно-политическом мышлении и лексиконе США есть такое понятие, как "убедительная угроза". Его смысл в том, что раз произнесенная угроза - в случае, если она не достигает нужного США результата, должна быть выполнена. Иначе она будет "недостоверной", что, в свою очередь, подорвет серьезность восприятия заявлений и угроз США не только по украинскому кризису, но и в других вопросах", – сказал сенатор.Таким образом, по словам Пушкова, обсуждение поставок "Томагавков" превращает США в заложника собственной риторики: угроза должна быть "убедительной", иначе она теряет смысл. Для Вашингтона это означает ограничение свободы действий, поскольку Россия на подобный шантаж не поддастся.Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.Владимир Путин отметил, что ответом России на возможную передачу Украине Tomahawk станет усиление системы противовоздушной обороны. Российский лидер подчеркнул, что поставка Киеву данного вида оружия не изменит соотношение сил в зоне специальной военной операции, но будет означать качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях РФ и США.Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что поставка Украине ракет Tomahawk может в конечном итоге спровоцировать мировой военный конфликт. По мнению сенатора, ответ России на такие поставки будет однозначным и решительным, и пострадать может не только Украина.Ракеты Tomahawk производства компании RTX имеют дальность до 1,6 тысячи километров. Скорость – около 880 км/ч. Высота полета – от 10 до 50 метров над землей, что позволяет ей избегать обнаружения радарами. Боевая часть в основном осколочно-фугасная, массой 450 кг. Возможны также кассетные, бетонобойные, проникающие боевые части.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты "Томагавк": характеристики и дальность полетаПоставки "Томагавков" Украине - сколько ракет дадут СШАПоставка Tomahawk Киеву может кончиться плохо для всех – Медведев

сша

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, ракета tomahawk, сша, дональд трамп, мнения, алексей пушков, россия, политика