СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. США должны быть готовы к войне ради "защиты мира", пацифизм опасен и наивен. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет на встрече с высокопоставленным военным в Куантико.По его словам, новой миссией Пентагона будет исключительно ведение боевых действий.По мнению Хегсета, США должны быть готовы к войне ради защиты мира."Это называется "мир через силу", и, как учит нас история, единственные люди, которые действительно заслуживают мира, – это те, кто готов вести войну, чтобы его защитить. Вот почему пацифизм настолько наивен и опасен", – уверен министр обороны США.Хегсет пообещал, что США нанесут сокрушительный удар тем, кто решит бросить им вызов.Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп во вторник вечером сделает объявление в Белом доме, тема не раскрывается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле ответили на заявления о ракетах Tomahawk для КиеваНидерланды разместят в Польше комплексы Patriot и системы борьбы с БПЛАКеллог заявил о разрешении Трампа бить вглубь РФ – чего ждать от Киева

