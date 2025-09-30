Рейтинг@Mail.ru
Пентагон призвал военных США готовиться к войне - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Пентагон призвал военных США готовиться к войне
Пентагон призвал военных США готовиться к войне - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Пентагон призвал военных США готовиться к войне
США должны быть готовы к войне ради "защиты мира", пацифизм опасен и наивен. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет на встрече с высокопоставленным военным в РИА Новости Крым, 30.09.2025
2025-09-30T15:58
2025-09-30T16:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. США должны быть готовы к войне ради "защиты мира", пацифизм опасен и наивен. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет на встрече с высокопоставленным военным в Куантико.По его словам, новой миссией Пентагона будет исключительно ведение боевых действий.По мнению Хегсета, США должны быть готовы к войне ради защиты мира."Это называется "мир через силу", и, как учит нас история, единственные люди, которые действительно заслуживают мира, – это те, кто готов вести войну, чтобы его защитить. Вот почему пацифизм настолько наивен и опасен", – уверен министр обороны США.Хегсет пообещал, что США нанесут сокрушительный удар тем, кто решит бросить им вызов.Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп во вторник вечером сделает объявление в Белом доме, тема не раскрывается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле ответили на заявления о ракетах Tomahawk для КиеваНидерланды разместят в Польше комплексы Patriot и системы борьбы с БПЛАКеллог заявил о разрешении Трампа бить вглубь РФ – чего ждать от Киева
сша, в мире, пентагон, пит хегсет, новости
Пентагон призвал военных США готовиться к войне

Пентагон призвал генералов и адмиралов США готовиться к войне

15:58 30.09.2025 (обновлено: 16:06 30.09.2025)
 
© AP Photo Andrew HarnikМинистр обороны Пит Хегсет
Министр обороны Пит Хегсет
© AP Photo Andrew Harnik
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. США должны быть готовы к войне ради "защиты мира", пацифизм опасен и наивен. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет на встрече с высокопоставленным военным в Куантико.
По его словам, новой миссией Пентагона будет исключительно ведение боевых действий.

"Единственной миссией восстановленного министерства войны является война - ведение боевых действий, подготовка к войне и подготовка к победе, неустанная и бескомпромиссная", - цитирует Хегсета РИА Новости.

По мнению Хегсета, США должны быть готовы к войне ради защиты мира.
"Это называется "мир через силу", и, как учит нас история, единственные люди, которые действительно заслуживают мира, – это те, кто готов вести войну, чтобы его защитить. Вот почему пацифизм настолько наивен и опасен", – уверен министр обороны США.
Хегсет пообещал, что США нанесут сокрушительный удар тем, кто решит бросить им вызов.
"Если наши враги примут безрассудное решение бросить нам вызов, они получат сокрушительный удар с мощью, точностью и яростью министерства войны", – сказал Хегсет.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп во вторник вечером сделает объявление в Белом доме, тема не раскрывается.
