Пентагон призвал военных США готовиться к войне
Пентагон призвал военных США готовиться к войне - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Пентагон призвал военных США готовиться к войне
США должны быть готовы к войне ради "защиты мира", пацифизм опасен и наивен. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет на встрече с высокопоставленным военным
2025-09-30T15:58
2025-09-30T15:58
2025-09-30T16:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. США должны быть готовы к войне ради "защиты мира", пацифизм опасен и наивен. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет на встрече с высокопоставленным военным в Куантико.По его словам, новой миссией Пентагона будет исключительно ведение боевых действий.По мнению Хегсета, США должны быть готовы к войне ради защиты мира."Это называется "мир через силу", и, как учит нас история, единственные люди, которые действительно заслуживают мира, – это те, кто готов вести войну, чтобы его защитить. Вот почему пацифизм настолько наивен и опасен", – уверен министр обороны США.Хегсет пообещал, что США нанесут сокрушительный удар тем, кто решит бросить им вызов.Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп во вторник вечером сделает объявление в Белом доме, тема не раскрывается.
Пентагон призвал военных США готовиться к войне
Пентагон призвал генералов и адмиралов США готовиться к войне
15:58 30.09.2025 (обновлено: 16:06 30.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. США должны быть готовы к войне ради "защиты мира", пацифизм опасен и наивен. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет на встрече с высокопоставленным военным в Куантико.
По его словам, новой миссией Пентагона будет исключительно ведение боевых действий.
"Единственной миссией восстановленного министерства войны является война - ведение боевых действий, подготовка к войне и подготовка к победе, неустанная и бескомпромиссная", - цитирует Хегсета РИА Новости.
По мнению Хегсета, США должны быть готовы к войне ради защиты мира.
"Это называется "мир через силу", и, как учит нас история, единственные люди, которые действительно заслуживают мира, – это те, кто готов вести войну, чтобы его защитить. Вот почему пацифизм настолько наивен и опасен", – уверен министр обороны США.
Хегсет пообещал, что США нанесут сокрушительный удар тем, кто решит бросить им вызов.
"Если наши враги примут безрассудное решение бросить нам вызов, они получат сокрушительный удар с мощью, точностью и яростью министерства войны", – сказал Хегсет.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп во вторник вечером сделает объявление
в Белом доме, тема не раскрывается.
