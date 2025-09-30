https://crimea.ria.ru/20250930/tramp-vystupit-s-zayavleniem-iz-belogo-doma-1149840655.html
Трамп выступит с заявлением из Белого дома
Трамп выступит с заявлением из Белого дома - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Трамп выступит с заявлением из Белого дома
Президент США Дональд Трамп во вторник вечером сделает объявление в Белом доме, тема не раскрывается. Об этом говорится в рабочем графике, опубликованном... РИА Новости Крым, 30.09.2025
2025-09-30T07:38
2025-09-30T07:38
2025-09-30T07:38
дональд трамп
сша
новости
в мире
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/06/1143964353_0:0:1025:576_1920x0_80_0_0_6b52fd74a0c338a1d1d636c4320d1609.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп во вторник вечером сделает объявление в Белом доме, тема не раскрывается. Об этом говорится в рабочем графике, опубликованном пресс-службой главы вашингтонской администрации.Указывается, что утром Трамп отправится на базу морской пехоты в Куантико (штат Вирджиния), где министр войны Пит Хегсет будет проводить встречу с сотнями генералов и адмиралов. Там американский лидер выступит с речью, а затем вернется в Белый дом. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что Трамп дал понять Европе о России своими заявлениями в ООНТрамп разрешил Киеву наносить удары вглубь России – КеллогТрамп пригрозил России ввести пошлины из-за Украины
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/06/1143964353_0:0:913:684_1920x0_80_0_0_6ecd1621db5786c5276736d290b8e0a7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, новости, в мире, политика
Трамп выступит с заявлением из Белого дома
Трамп выступит с заявлением из Белого дома 30 сентября