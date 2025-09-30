https://crimea.ria.ru/20250930/tramp-vystupit-s-zayavleniem-iz-belogo-doma-1149840655.html

Трамп выступит с заявлением из Белого дома

2025-09-30T07:38

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп во вторник вечером сделает объявление в Белом доме, тема не раскрывается. Об этом говорится в рабочем графике, опубликованном пресс-службой главы вашингтонской администрации.Указывается, что утром Трамп отправится на базу морской пехоты в Куантико (штат Вирджиния), где министр войны Пит Хегсет будет проводить встречу с сотнями генералов и адмиралов. Там американский лидер выступит с речью, а затем вернется в Белый дом. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что Трамп дал понять Европе о России своими заявлениями в ООНТрамп разрешил Киеву наносить удары вглубь России – КеллогТрамп пригрозил России ввести пошлины из-за Украины

