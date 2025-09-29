Рейтинг@Mail.ru
В Кремле ответили на заявления о ракетах Tomahawk для Киева - РИА Новости Крым, 29.09.2025
В Кремле ответили на заявления о ракетах Tomahawk для Киева
В Кремле ответили на заявления о ракетах Tomahawk для Киева - РИА Новости Крым, 29.09.2025
В Кремле ответили на заявления о ракетах Tomahawk для Киева
Заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса и спецпосланника президента США Кита Келлога о возможности поставок ракет Tomahawk Украине и возможных ударах ими по РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-29T12:53
2025-09-29T12:53
дмитрий песков
кремль
украина
поставки западного оружия украине
сша
участники сво
новости
дональд трамп
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса и спецпосланника президента США Кита Келлога о возможности поставок ракет Tomahawk Украине и возможных ударах ими по РФ являются очень серьезными, в Москве их внимательно анализируют. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По словам Пескова, вопросы, как и прежде, звучат следующим образом: "кто может пускать эти ракеты, даже если они оказываются на территории киевского режима?", "могут ли их запускать только украинцы или это должны делать все-таки американские военные?", "кто дает целеполагание этим ракетам?", "это американская сторона или сами украинцы?".При этом он подчеркнул, что нет панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронте для Киева."Нет никакой панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронтах. Для киевского режима нет волшебного оружия. И будь то "Томагавки" или иные ракеты, они не смогут изменить динамику", - сказал пресс-секретарь российского лидера.Американский вице-президент Джей Ди Вэнс ранее заявил, что администрация США обсуждает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Украине, но окончательное решение примет президент Трамп.Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что американская администрация пока не приняла решение по поводу передачи этих ракет Киеву. При этом он отметил, что, судя по заявлениям вице-президента Вэнса и госсекретаря Марко Рубио, Украине можно наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Ракеты Tomahawk производства компании RTX имеют дальность до 1,6 тысячи километров. Скорость – около 880 км/ч. Высота полета – от 10 до 50 метров над землей, что позволяет ей избегать обнаружение радарами. Боевая часть в основном осколочно-фугасная, массой 450 кг. Возможны также кассетные, бетонобойные, проникающие боевые части.
украина
сша
дмитрий песков, кремль, украина, поставки западного оружия украине, сша, участники сво, новости, дональд трамп
В Кремле ответили на заявления о ракетах Tomahawk для Киева

Поставка Украине ракет Tomahawk не изменит ситуацию на фронте для Киева – Песков

12:53 29.09.2025
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля.
Спасская башня Московского Кремля. - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса и спецпосланника президента США Кита Келлога о возможности поставок ракет Tomahawk Украине и возможных ударах ими по РФ являются очень серьезными, в Москве их внимательно анализируют. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы, действительно, слышали эти заявления, они очень серьезные. Мы внимательно сейчас их анализируем", - цитирует представителя Кремля РИА Новости.
По словам Пескова, вопросы, как и прежде, звучат следующим образом: "кто может пускать эти ракеты, даже если они оказываются на территории киевского режима?", "могут ли их запускать только украинцы или это должны делать все-таки американские военные?", "кто дает целеполагание этим ракетам?", "это американская сторона или сами украинцы?".
При этом он подчеркнул, что нет панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронте для Киева.
"Нет никакой панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронтах. Для киевского режима нет волшебного оружия. И будь то "Томагавки" или иные ракеты, они не смогут изменить динамику", - сказал пресс-секретарь российского лидера.
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс ранее заявил, что администрация США обсуждает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Украине, но окончательное решение примет президент Трамп.
Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что американская администрация пока не приняла решение по поводу передачи этих ракет Киеву. При этом он отметил, что, судя по заявлениям вице-президента Вэнса и госсекретаря Марко Рубио, Украине можно наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Ракеты Tomahawk производства компании RTX имеют дальность до 1,6 тысячи километров. Скорость – около 880 км/ч. Высота полета – от 10 до 50 метров над землей, что позволяет ей избегать обнаружение радарами. Боевая часть в основном осколочно-фугасная, массой 450 кг. Возможны также кассетные, бетонобойные, проникающие боевые части.
Дмитрий ПесковКремльУкраинаПоставки западного оружия УкраинеСШАУчастники СВОНовостиДональд Трамп
 
Лента новостейМолния