"Следите за руками": что значат слова Трампа о Tomahawk для Украины - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Радио "Спутник в Крыму"
"Следите за руками": что значат слова Трампа о Tomahawk для Украины
"Следите за руками": что значат слова Трампа о Tomahawk для Украины
Слова президента США Дональда Трампа о возможных поставках Украине ракет Tomahawk еще не означают того, что Киев в конечном итоге получит это оружие.
2025-10-07T16:52
2025-10-07T16:08
радио "спутник в крыму"
ракета tomahawk
дональд трамп
вадим колесниченко
мнения
удары дальнобойными ракетами вглубь россии
сша
украина
поставки западного оружия украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Слова президента США Дональда Трампа о возможных поставках Украине ракет Tomahawk еще не означают того, что Киев в конечном итоге получит это оружие. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Накануне Трамп в Белом доме заявил, что "практически принял решение" по ракетам Tomahawk для Украины, но хочет выяснить, как Киев намерен их использовать. Американский лидер также уточнил, что он не нацелен на эскалацию конфликтаПо словам политолога, многие заявления Трампа объясняются шаткостью его позиций внутри США. Страна переживает шатдаун, борьба между республиканцами и демократами обостряется, в этой связи глава Белого дома вынужден лавировать, чтобы не рухнули его рейтинги, уверен эксперт."Они (оппоненты Трампа – ред.) ждут, когда он превратится в "хромую утку" и не будет иметь большинства. Поэтому у него непросто все с принятием решений. А если следующей осенью республиканцы проиграют на промежуточных выборах (в Палату представителей Конгресса – ред.), то Трамп не сможет принимать решений и станет заложником парламента", – пояснил Колесниченко.Кроме того, по мнению аналитика, американский лидер услышал посыл президента РФ Владимира Путина о том, что поставка Киеву Tomahawk может существенно ухудшить отношения Москвы и Вашингтона. При этом даже если Украина в конечном итоге и получит ракеты Tomahawk, переломить ситуацию на фронте ВСУ все равно не смогут, уверен он.Россия должным образом отреагирует на возможную передачу ракет Tomahawk Киеву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также представитель Кремля, комментируя сообщения по поводу передачи США разведданных Украине для ударов вглубь территорий России, выразил мнение, что сообщений СМИ на пустом месте не бывает.Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что передача Украине американских крылатых ракет Tomahawk не изменит соотношение сил в зоне специальной военной операции, но будет означать качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях РФ и США.Ракеты Tomahawk производства компании RTX имеют дальность до 1,6 тысячи километров. Скорость – около 880 км/ч. Высота полета – от 10 до 50 метров над землей, что позволяет ей избегать обнаружения радарами. Боевая часть в основном осколочно-фугасная, массой 450 кг. Возможны также кассетные, бетонобойные, проникающие боевые части.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
16:52 07.10.2025
 
© AP Photo Jacquelyn MartinПрезидент Дональд Трамп
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Слова президента США Дональда Трампа о возможных поставках Украине ракет Tomahawk еще не означают того, что Киев в конечном итоге получит это оружие. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Накануне Трамп в Белом доме заявил, что "практически принял решение" по ракетам Tomahawk для Украины, но хочет выяснить, как Киев намерен их использовать. Американский лидер также уточнил, что он не нацелен на эскалацию конфликта

"Нужно, что называется, "следить за руками" политиков, а не за тем, что они говорят. Оценивая то, что делает и говорит Трамп, мы должны четко понимать, что до сегодняшнего дня, во-первых, никаких дополнительных санкций в отношении России со стороны США введено не было. Во-вторых, США продолжают торговать с Россией", сказал Колесниченко.

По словам политолога, многие заявления Трампа объясняются шаткостью его позиций внутри США. Страна переживает шатдаун, борьба между республиканцами и демократами обостряется, в этой связи глава Белого дома вынужден лавировать, чтобы не рухнули его рейтинги, уверен эксперт.
"Они (оппоненты Трампа – ред.) ждут, когда он превратится в "хромую утку" и не будет иметь большинства. Поэтому у него непросто все с принятием решений. А если следующей осенью республиканцы проиграют на промежуточных выборах (в Палату представителей Конгресса – ред.), то Трамп не сможет принимать решений и станет заложником парламента", пояснил Колесниченко.
Кроме того, по мнению аналитика, американский лидер услышал посыл президента РФ Владимира Путина о том, что поставка Киеву Tomahawk может существенно ухудшить отношения Москвы и Вашингтона. При этом даже если Украина в конечном итоге и получит ракеты Tomahawk, переломить ситуацию на фронте ВСУ все равно не смогут, уверен он.

"Понятно, что нет никакого чудо-оружия, потому что все решатся на поле боя силой вооруженных сил того или иного государства и силой его экономики", подчеркнул политолог.

Россия должным образом отреагирует на возможную передачу ракет Tomahawk Киеву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также представитель Кремля, комментируя сообщения по поводу передачи США разведданных Украине для ударов вглубь территорий России, выразил мнение, что сообщений СМИ на пустом месте не бывает.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что передача Украине американских крылатых ракет Tomahawk не изменит соотношение сил в зоне специальной военной операции, но будет означать качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях РФ и США.
Ракеты Tomahawk производства компании RTX имеют дальность до 1,6 тысячи километров. Скорость – около 880 км/ч. Высота полета – от 10 до 50 метров над землей, что позволяет ей избегать обнаружения радарами. Боевая часть в основном осколочно-фугасная, массой 450 кг. Возможны также кассетные, бетонобойные, проникающие боевые части.
