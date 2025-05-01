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США и Украина подписали соглашение по полезным ископаемым

США и Украина подписали соглашение по полезным ископаемым - РИА Новости Крым, 01.05.2025

США и Украина подписали соглашение по полезным ископаемым

США и Украина подписали соглашение по сделке о природных ресурсах. Об этом сообщили в Министерстве финансов США. РИА Новости Крым, 01.05.2025

2025-05-01T06:48

2025-05-01T06:48

2025-05-01T06:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. США и Украина подписали соглашение по сделке о природных ресурсах. Об этом сообщили в Министерстве финансов США.Отмечается, что целью соглашения будут совместные инвестиции, чтобы "ускорить экономическое восстановление Украины"."Это соглашение ясно сигнализирует России, что администрация Трампа нацелена на процесс мирного урегулирования, который будет опираться в долгосрочной перспективе на свободную, суверенную и процветающую Украину", - подчеркнули в Минфине США.Как сообщается, в рамках соглашения создан двусторонний инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление Украины.При этом, как пишет агентство Bloomberg, соглашение предоставит США привилегированный доступ к новым инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины. Речь идет о нефти, газе, графите, алюминии. Предполагается, что доходы от проектов будут перечисляться в создаваемый инвестиционный фонд, который будет контролировать Вашингтон.Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко подтвердила подписание соглашения с США о полезных ископаемых. По ее словам, Вашингтон и Киев будут иметь равные права в рамках сделки по ресурсам.Доходы инвестиционного фонда, установленного США с Украиной в рамках сделки по недрам, не будут распределяться в течение десяти лет, уточнила Свириденко."Затем (после поступления средств - ред.) фонд инвестирует в проекты по добыче полезных ископаемых и нефти, и газа, а также в сопутствующую инфраструктуру или переработку. Конкретные инвестиционные проекты, на которые будут направлены средства, Украина и США будут определять совместно. Фонд может инвестировать исключительно в Украину", - цитирует Свириденко РИА Новости.Президент США Дональд Трамп, комментируя подписание соглашения с Украиной, заявил, что надеется получить от сделки больше, чем 350 млрд долларов, потраченных предыдущей американской администрацией на поддержу Киева."Мы заключили сделку, по которой теоретически получаем гораздо больше, чем 350 млрд долларов", - сказал президент в эфире News Nation.Именно такую сумму, отметил он, передал Украине его предшественник Джо Байден "наличными и военной техникой".Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что если украинский парламент ратифицирует договор с США о полезных ископаемых, то фактически это будет означать, что Трамп "купит" Украину, которая превратится в "банановую республику".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США хотят все полезные ископаемые Украины - депутат РадыПочему РФ и США может быть выгодно вместе добывать редкоземельные металлыЧем для России важен договор Трампа и Зеленского по ископаемым – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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