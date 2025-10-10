https://crimea.ria.ru/20251010/kogda-mogut-proyti-vybory-na-ukraine-i-na-chyu-storonu-stanet-zapad-1150104807.html

Когда могут пройти выборы на Украине и на чью сторону станет Запад

Когда могут пройти выборы на Украине и на чью сторону станет Запад - РИА Новости Крым, 10.10.2025

Когда могут пройти выборы на Украине и на чью сторону станет Запад

Запад не нашел подходящей кандидатуры на замену Владимиру Зеленскому для реализации своих целей, поэтому уже больше не настаивает на проведении президентских... РИА Новости Крым, 10.10.2025

2025-10-10T18:05

2025-10-10T18:05

2025-10-10T18:05

эксклюзивы риа новости крым

iii медиафорум "журналистика в период сво"

форго

наталья киселева

политика

владимир зеленский

в мире

украина

мнения

выборы на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110132/16/1101321694_0:2:600:340_1920x0_80_0_0_38725f1928c01de5a7deea0fe265df4f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Запад не нашел подходящей кандидатуры на замену Владимиру Зеленскому для реализации своих целей, поэтому уже больше не настаивает на проведении президентских выборов на Украине. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), политический эксперт и социолог Наталья Киселева.Зеленский, президентские полномочия которого истекли в мае 2024 года, ранее заявлял о готовности покинуть пост после окончания конфликта на Украине. Он также отказывается проводить выборы, мотивируя это военным положением на Украине. Американские СМИ в свою очередь отмечают, что Зеленский намерен снова избраться на пост президента Украины и уже начал кампанию по преследованию своих оппонентов и предполагаемых конкурентов.Такая линия Запада, по словам эксперта, совершенно укладывается в планы самого Зеленского, который понимает, что, лишившись власти, он не просто уйдет из политики."Уход с поста главы режима означает его политическую смерть, а возможно даже не только политическую. Естественно, он держится за свое кресло, предпринимает все усилия, чтобы устранить абсолютно всех конкурентов, даже тех, кто имеет очень незначительные перспективы. А Западу это выгодно. Поэтому выборов на Украине в ближайшее время вряд ли стоит ожидать", - пояснила руководитель крымского филиала ФоРГО.Она добавила, что позиция западных стран в данном случае является классическим проявлением двойных стандартов. Постоянно обвиняя Россию в недемократичности, отсутствии сменяемости власти и конкурентности выборов, они при этом потворствуют нелегитимности Зеленского. Более того, подчеркнула политолог, у большинства стран так называемой "полноценной демократии" "рыльце в пушку".Социолог привела пример, что из 29 стран "полноценной демократии" (12 монархий и 12 республик Европы, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Япония) права выбирать главу государства лишены граждане 16-ти государств."В странах "полноценной демократии" система периодической смены главы государства вообще отсутствует. При этом в рейтингах демократий они неизменно находятся на лидирующих местах. И никто ни разу их не обвинял в недемократичности и несменяемости власти", - пояснила Киселева.Кроме того, в Исландии, например, количество сроков пребывания на посту президента законодательно никак не ограничивается. В той же Исландии, а также в Финляндии и Ирландии выборы считаются состоявшимися, если в них участвует хотя бы один кандидат. Поэтому обвинения в адрес России в недемократичности абсолютно безосновательны, подчеркнула специалист.В Симферополе проходит III Медиафорум "Журналистика в период СВО", мероприятие посвящено актуальной теме работы журналистов в период проведения специальной военной операции и в условиях глобальной информационной войны. В работе медиафорума принимают участие представители органов власти, руководители крымских СМИ, журналисты, политические деятели, медиаэксперты, политологи, философы, историки.В рамках форума в Крымском федеральном университете имени Вернадского открыли мемориальную доску в честь погибшего военного корреспондента Александра Федорчака.Также на медиафоруме презентовали спецпроект РИА Новости Крым о ветеранах спецоперации "Новая жизнь после СВО".Соорганизатором мероприятия выступает региональное подразделение Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Большая ошибка: за что Трамп отомстит Зеленскому – мнение Шут заигрался: что значит заявление о Крыме экс-посла США на Украине Выборы на Украине во время военных действий невозможны – Зеленский

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

iii медиафорум "журналистика в период сво", форго, наталья киселева, политика, владимир зеленский, в мире, украина, мнения, выборы на украине