https://crimea.ria.ru/20251009/shut-zaigralsya-chto-znachit-zayavlenie-o-kryme-eks-posla-ssha-na-ukraine-1150089755.html
Шут заигрался: что значит заявление о Крыме экс-посла США на Украине
Шут заигрался: что значит заявление о Крыме экс-посла США на Украине - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Шут заигрался: что значит заявление о Крыме экс-посла США на Украине
Заявление экс-посла США на Украине Уильяма Тейлора о том, что Киев не сможет вернуть Крым и Донбасс военным путем, является очередным предупреждением лично... РИА Новости Крым, 09.10.2025
2025-10-09T21:43
2025-10-09T21:43
2025-10-09T21:59
радио "спутник в крыму"
мнения
павел шипилин
крым
сша
коллективный запад
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148821795_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_354ef98490795d39a99dd032dbe4661e.jpg
Что значит заявление о Крыме экс-посла США на Украине – мнение
Что значит заявление о Крыме экс-посла США на Украине – мнение
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Заявление экс-посла США на Украине Уильяма Тейлора о том, что Киев не сможет вернуть Крым и Донбасс военным путем, является очередным предупреждением лично главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.Накануне экс-посол США на Украине Уильям Тейлор заявил, что возвращение Крыма и Донбасса – вопрос точно не ближайшего будущего и тем более не военным путем.По словам Шипилина, несмотря на приставку "экс" Тейлор остается политиком, сотрудником Госдепа и специалистом по Украине, поэтому имеет право высказываться, и к его словам стоит прислушиваться.Конкретно это высказывание, как и ряд других, ему подобных, было адресовано лично Зеленскому и его клике, считает политолог.Связаны такие "пробросы" с тем, что Зеленский, которым Запад играет в своих политических целях, и прежде всего в противостоянии с Россией, уже давно стал перегибать палку в высказываниях, но западные "партнеры" Киева начали обращать на это внимание лишь в текущем году, потому что время пришло, считает политолог.И отмечает, что Зеленский по своей политической недальновидности принимает оценки Запада, наделение его "невероятным статусом лидера западного мира, который борется с Путиным", за чистую монету, и стал позволять себе высказывания, которые "не должен позволять холоп", сказал Шипилин.Для остановки "игрушки" в лице Зеленского у Запада есть несколько рычагов. В частности, антикоррупционные структуры НАБУ и САП, контроль которых глава киевского режима пытается сбросить, отметил Шипилин."Зеленский все понимает и чувствует, конечно, себя очень неуютно под таким оком. Но Запад ни в коем случае не позволит ему выйти из-под этого давления. И Зеленский будет постоянно находиться в таком тренинге", – подытожил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский выдвинул Трампу очередное условиеЗеленский пригрозил России блэкаутомНеосторожный шаг: Киев может не дождаться ракет Tomahawk
https://crimea.ria.ru/20250929/chto-oznachayut-slova-zelenskogo-o-gotovnosti-k-peregovoram--mnenie-1149826476.html
крым
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148821795_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_a063e640f86503378ad0a94e3b3dcf75.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мнения, павел шипилин, крым, сша, коллективный запад, владимир зеленский
Шут заигрался: что значит заявление о Крыме экс-посла США на Украине
Заявление о Крыме экс-посла США на Украине является предупреждением Зеленскому
21:43 09.10.2025 (обновлено: 21:59 09.10.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым.
Заявление экс-посла США на Украине Уильяма Тейлора о том, что Киев не сможет вернуть Крым и Донбасс военным путем, является очередным предупреждением лично главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог Павел Шипилин.
Накануне экс-посол США на Украине Уильям Тейлор заявил
, что возвращение Крыма и Донбасса – вопрос точно не ближайшего будущего и тем более не военным путем.
По словам Шипилина, несмотря на приставку "экс" Тейлор остается политиком, сотрудником Госдепа и специалистом по Украине, поэтому имеет право высказываться, и к его словам стоит прислушиваться.
Конкретно это высказывание, как и ряд других, ему подобных, было адресовано лично Зеленскому и его клике, считает политолог.
"Тейлор, мне кажется, в этом высказывании дает понять Зеленскому, что это Запад решает, получится ли у Украины, так сказать, предпринять атаку на Россию. А Донбасс и Крым – это Россия. Поддержит его Запад в этом или нет. То есть, решает Запад, не ты, мальчик, это решаешь. Это очередной намек Украине, Зеленскому конкретно, что как на Западе решат, так и будет", – сказал Шипилин.
Связаны такие "пробросы" с тем, что Зеленский, которым Запад играет в своих политических целях, и прежде всего в противостоянии с Россией, уже давно стал перегибать палку в высказываниях, но западные "партнеры" Киева начали обращать на это внимание лишь в текущем году, потому что время пришло, считает политолог.
И отмечает, что Зеленский по своей политической недальновидности принимает оценки Запада, наделение его "невероятным статусом лидера западного мира, который борется с Путиным", за чистую монету, и стал позволять себе высказывания, которые "не должен позволять холоп", сказал Шипилин.
"Он (Зеленский – ред.) заигрался. Раньше при дворе шуту можно было шутить даже по отношению к государю. Но вдруг хозяин стал понимать, что шут уже всерьез, так сказать, государя спихнуть с трона хочет, и сам туда сесть. Вот этого, конечно, Запад ему не позволит никогда", – добавил политолог.
Для остановки "игрушки" в лице Зеленского у Запада есть несколько рычагов. В частности, антикоррупционные структуры НАБУ и САП, контроль которых глава киевского режима пытается сбросить, отметил Шипилин.
"Зеленский все понимает и чувствует, конечно, себя очень неуютно под таким оком. Но Запад ни в коем случае не позволит ему выйти из-под этого давления. И Зеленский будет постоянно находиться в таком тренинге", – подытожил эксперт.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: