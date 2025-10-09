https://crimea.ria.ru/20251009/shut-zaigralsya-chto-znachit-zayavlenie-o-kryme-eks-posla-ssha-na-ukraine-1150089755.html

Шут заигрался: что значит заявление о Крыме экс-посла США на Украине

Шут заигрался: что значит заявление о Крыме экс-посла США на Украине - РИА Новости Крым, 09.10.2025

Шут заигрался: что значит заявление о Крыме экс-посла США на Украине

Заявление экс-посла США на Украине Уильяма Тейлора о том, что Киев не сможет вернуть Крым и Донбасс военным путем, является очередным предупреждением лично... РИА Новости Крым, 09.10.2025

2025-10-09T21:43

2025-10-09T21:43

2025-10-09T21:59

радио "спутник в крыму"

мнения

павел шипилин

крым

сша

коллективный запад

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148821795_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_354ef98490795d39a99dd032dbe4661e.jpg

Что значит заявление о Крыме экс-посла США на Украине – мнение Что значит заявление о Крыме экс-посла США на Украине – мнение audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Заявление экс-посла США на Украине Уильяма Тейлора о том, что Киев не сможет вернуть Крым и Донбасс военным путем, является очередным предупреждением лично главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.Накануне экс-посол США на Украине Уильям Тейлор заявил, что возвращение Крыма и Донбасса – вопрос точно не ближайшего будущего и тем более не военным путем.По словам Шипилина, несмотря на приставку "экс" Тейлор остается политиком, сотрудником Госдепа и специалистом по Украине, поэтому имеет право высказываться, и к его словам стоит прислушиваться.Конкретно это высказывание, как и ряд других, ему подобных, было адресовано лично Зеленскому и его клике, считает политолог.Связаны такие "пробросы" с тем, что Зеленский, которым Запад играет в своих политических целях, и прежде всего в противостоянии с Россией, уже давно стал перегибать палку в высказываниях, но западные "партнеры" Киева начали обращать на это внимание лишь в текущем году, потому что время пришло, считает политолог.И отмечает, что Зеленский по своей политической недальновидности принимает оценки Запада, наделение его "невероятным статусом лидера западного мира, который борется с Путиным", за чистую монету, и стал позволять себе высказывания, которые "не должен позволять холоп", сказал Шипилин.Для остановки "игрушки" в лице Зеленского у Запада есть несколько рычагов. В частности, антикоррупционные структуры НАБУ и САП, контроль которых глава киевского режима пытается сбросить, отметил Шипилин."Зеленский все понимает и чувствует, конечно, себя очень неуютно под таким оком. Но Запад ни в коем случае не позволит ему выйти из-под этого давления. И Зеленский будет постоянно находиться в таком тренинге", – подытожил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский выдвинул Трампу очередное условиеЗеленский пригрозил России блэкаутомНеосторожный шаг: Киев может не дождаться ракет Tomahawk

https://crimea.ria.ru/20250929/chto-oznachayut-slova-zelenskogo-o-gotovnosti-k-peregovoram--mnenie-1149826476.html

крым

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, павел шипилин, крым, сша, коллективный запад, владимир зеленский