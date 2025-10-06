https://crimea.ria.ru/20251006/na-zapade-raskryli-plany-zelenskogo-snova-stat-prezidentom-1149985186.html

На Западе раскрыли планы Зеленского снова стать президентом

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский намерен снова избраться на пост президента Украины и уже начал кампанию по преследованию своих противников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.Как отмечается в публикации, глава киевского режима не раз заявлял западным СМИ о своей готовности уйти в отставку. Тем не менее, как утверждают некоторые депутаты Верховной рады от партии "Слуга народа", Зеленский позитивно оценивает перспективы своего переизбрания и начал кампанию по преследованию и запугиванию своих противников.Также Зеленский упрекает депутатов, общественных деятелей и журналистов в том, что они не смогли создать неизменно лестный образ Украины в глазах западных партнеров.Один из украинских экс-министров отметил, что офис Зеленского использует в качестве политического оружия возбуждение уголовных дел против оппонентов и предполагаемых конкурентов.В публикации также отмечается, что Служба безопасности Украины используется в кампании запугивания антикоррупционных органов и для блокирования расследований в отношении лиц, приближенных к Зеленскому.Владимир Зеленский, президентские полномочия которого истекли в мае 2024 года, ранее заявлял о готовности покинуть пост после окончания конфликта на Украине. Он также отказывается проводить выборы, мотивируя это военным положением на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Катастрофическое падение: уровень поддержки Зеленского ниже 20 процентовЗеленский вне закона: в Крыму оценили легитимность украинского президентаЗачем Путин сравнил рейтинги Зеленского и Залужного

