Большая ошибка: за что Трамп отомстит Зеленскому – мнение

Большая ошибка: за что Трамп отомстит Зеленскому – мнение

2025-10-10T06:10

2025-10-10T06:10

2025-10-09T22:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Президент США отомстит главе киевского режима Владимиру Зеленскому за то, что его "ручная" Верховная рада провалила голосование за выдвижение Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.В Верховной раде Украины не хватило голосов, чтобы выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира: инициативу поддержали только 132 народных депутата из 450. В базе ВР проект постановления об обращении украинского парламента в Нобелевский комитет по поводу выдвижения американского лидера на престижную международную премию появился в конце сентября.По причинам, понятным одному Трампу, Нобелевская премия мира для него является своеобразным фетишем, заметил политолог.При этом американский лидер отлично понимает, насколько Верховная Рада "ручная" для Зеленского и насколько офис этого так называемого президента руководит всеми процессами в украинском парламенте. А значит, не поддержать кандидатуру Трампа при голосовании было исполнением команды офиса Зеленского, сказал Шипилин."Несмотря на то, что, да, Зеленский попытался дистанцироваться от Верховной Рады, сделать вид, что это как бы самостоятельная власть – законодательная, в конституции прописана. Но на самом деле, понятно, что если бы из офиса Зеленского поступила команда голосовать за выдвижение Трампа, правящая партия там бы подчинились. И прекрасно в Белом доме об этом знают", – сказал политолог.Шипилин считает, что после такого голосования у президента США нет никаких сомнений в том, что это месть Зеленского, и это большая ошибка главы киевского режима.Чем такая "ошибка" обернется лично для Зеленского и для Украины, предсказать пока трудно, но это станет ясно в ближайшее время, в частности, например, по решениям о поставке Украине ракет Tomahawk."Реакция Трампа, я думаю, она будет в какое-то ближайшее время. Будет забавно посмотреть за этой реакцией. Мне кажется, эта реакция не понравится украинцам", – подытожил политолог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский выдвинул Трампу очередное условиеЗеленский пригрозил России блэкаутомЧто означают слова Зеленского о "готовности к переговорам" – мнение

