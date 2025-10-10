https://crimea.ria.ru/20251010/bolshaya-oshibka-za-chto-tramp-otomstit-zelenskomu--mnenie-1150089626.html
Большая ошибка: за что Трамп отомстит Зеленскому – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Президент США отомстит главе киевского режима Владимиру Зеленскому за то, что его "ручная" Верховная рада провалила голосование за выдвижение Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.В Верховной раде Украины не хватило голосов, чтобы выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира: инициативу поддержали только 132 народных депутата из 450. В базе ВР проект постановления об обращении украинского парламента в Нобелевский комитет по поводу выдвижения американского лидера на престижную международную премию появился в конце сентября.По причинам, понятным одному Трампу, Нобелевская премия мира для него является своеобразным фетишем, заметил политолог.При этом американский лидер отлично понимает, насколько Верховная Рада "ручная" для Зеленского и насколько офис этого так называемого президента руководит всеми процессами в украинском парламенте. А значит, не поддержать кандидатуру Трампа при голосовании было исполнением команды офиса Зеленского, сказал Шипилин."Несмотря на то, что, да, Зеленский попытался дистанцироваться от Верховной Рады, сделать вид, что это как бы самостоятельная власть – законодательная, в конституции прописана. Но на самом деле, понятно, что если бы из офиса Зеленского поступила команда голосовать за выдвижение Трампа, правящая партия там бы подчинились. И прекрасно в Белом доме об этом знают", – сказал политолог.Шипилин считает, что после такого голосования у президента США нет никаких сомнений в том, что это месть Зеленского, и это большая ошибка главы киевского режима."Мне кажется, то, что они "прокатили" Трампа, было большой ошибкой Зеленского. И Трамп ему за это отомстит", – высказал мнение гость эфира.Чем такая "ошибка" обернется лично для Зеленского и для Украины, предсказать пока трудно, но это станет ясно в ближайшее время, в частности, например, по решениям о поставке Украине ракет Tomahawk."Реакция Трампа, я думаю, она будет в какое-то ближайшее время. Будет забавно посмотреть за этой реакцией. Мне кажется, эта реакция не понравится украинцам", – подытожил политолог.
