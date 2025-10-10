Рейтинг@Mail.ru
Большая ошибка: за что Трамп отомстит Зеленскому – мнение - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20251010/bolshaya-oshibka-za-chto-tramp-otomstit-zelenskomu--mnenie-1150089626.html
Большая ошибка: за что Трамп отомстит Зеленскому – мнение
Большая ошибка: за что Трамп отомстит Зеленскому – мнение - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Большая ошибка: за что Трамп отомстит Зеленскому – мнение
Президент США отомстит главе киевского режима Владимиру Зеленскому за то, что его "ручная" Верховная рада провалила голосование за выдвижение Дональда Трампа на РИА Новости Крым, 09.10.2025
2025-10-10T06:10
2025-10-09T22:00
дональд трамп
радио "спутник в крыму"
павел шипилин
мнения
верховная рада украины
нобелевская премия
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148823236_0:0:2213:1245_1920x0_80_0_0_b506fe01617185d00499541351e5234d.jpg
За что Трамп отомстит Зеленскому – мнение
За что Трамп отомстит Зеленскому – мнение
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Президент США отомстит главе киевского режима Владимиру Зеленскому за то, что его "ручная" Верховная рада провалила голосование за выдвижение Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.В Верховной раде Украины не хватило голосов, чтобы выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира: инициативу поддержали только 132 народных депутата из 450. В базе ВР проект постановления об обращении украинского парламента в Нобелевский комитет по поводу выдвижения американского лидера на престижную международную премию появился в конце сентября.По причинам, понятным одному Трампу, Нобелевская премия мира для него является своеобразным фетишем, заметил политолог.При этом американский лидер отлично понимает, насколько Верховная Рада "ручная" для Зеленского и насколько офис этого так называемого президента руководит всеми процессами в украинском парламенте. А значит, не поддержать кандидатуру Трампа при голосовании было исполнением команды офиса Зеленского, сказал Шипилин."Несмотря на то, что, да, Зеленский попытался дистанцироваться от Верховной Рады, сделать вид, что это как бы самостоятельная власть – законодательная, в конституции прописана. Но на самом деле, понятно, что если бы из офиса Зеленского поступила команда голосовать за выдвижение Трампа, правящая партия там бы подчинились. И прекрасно в Белом доме об этом знают", – сказал политолог.Шипилин считает, что после такого голосования у президента США нет никаких сомнений в том, что это месть Зеленского, и это большая ошибка главы киевского режима.Чем такая "ошибка" обернется лично для Зеленского и для Украины, предсказать пока трудно, но это станет ясно в ближайшее время, в частности, например, по решениям о поставке Украине ракет Tomahawk."Реакция Трампа, я думаю, она будет в какое-то ближайшее время. Будет забавно посмотреть за этой реакцией. Мне кажется, эта реакция не понравится украинцам", – подытожил политолог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский выдвинул Трампу очередное условиеЗеленский пригрозил России блэкаутомЧто означают слова Зеленского о "готовности к переговорам" – мнение
https://crimea.ria.ru/20251009/shut-zaigralsya-chto-znachit-zayavlenie-o-kryme-eks-posla-ssha-na-ukraine-1150089755.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148823236_0:0:1989:1492_1920x0_80_0_0_4ecd05b4a7413389fd9c731dbee1a5a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, павел шипилин, мнения, верховная рада украины, нобелевская премия, владимир зеленский
Большая ошибка: за что Трамп отомстит Зеленскому – мнение

Трамп отомстит Зеленскому за провал голосования по его выдвижению на Нобелевскую премию

06:10 10.10.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗеленский на встрече с президентом США Трампом
Зеленский на встрече с президентом США Трампом - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Президент США отомстит главе киевского режима Владимиру Зеленскому за то, что его "ручная" Верховная рада провалила голосование за выдвижение Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.
За что Трамп отомстит Зеленскому – мнение
06:10
В Верховной раде Украины не хватило голосов, чтобы выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира: инициативу поддержали только 132 народных депутата из 450. В базе ВР проект постановления об обращении украинского парламента в Нобелевский комитет по поводу выдвижения американского лидера на престижную международную премию появился в конце сентября.
По причинам, понятным одному Трампу, Нобелевская премия мира для него является своеобразным фетишем, заметил политолог.
При этом американский лидер отлично понимает, насколько Верховная Рада "ручная" для Зеленского и насколько офис этого так называемого президента руководит всеми процессами в украинском парламенте. А значит, не поддержать кандидатуру Трампа при голосовании было исполнением команды офиса Зеленского, сказал Шипилин.
"Несмотря на то, что, да, Зеленский попытался дистанцироваться от Верховной Рады, сделать вид, что это как бы самостоятельная власть – законодательная, в конституции прописана. Но на самом деле, понятно, что если бы из офиса Зеленского поступила команда голосовать за выдвижение Трампа, правящая партия там бы подчинились. И прекрасно в Белом доме об этом знают", – сказал политолог.
Шипилин считает, что после такого голосования у президента США нет никаких сомнений в том, что это месть Зеленского, и это большая ошибка главы киевского режима.

"Мне кажется, то, что они "прокатили" Трампа, было большой ошибкой Зеленского. И Трамп ему за это отомстит", – высказал мнение гость эфира.

Чем такая "ошибка" обернется лично для Зеленского и для Украины, предсказать пока трудно, но это станет ясно в ближайшее время, в частности, например, по решениям о поставке Украине ракет Tomahawk.
"Реакция Трампа, я думаю, она будет в какое-то ближайшее время. Будет забавно посмотреть за этой реакцией. Мне кажется, эта реакция не понравится украинцам", – подытожил политолог.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зеленский выдвинул Трампу очередное условие
Зеленский пригрозил России блэкаутом
Что означают слова Зеленского о "готовности к переговорам" – мнение
Владимир Зеленский
Вчера, 21:43Радио "Спутник в Крыму"
Шут заигрался: что значит заявление о Крыме экс-посла США на Украине
 
Радио "Спутник в Крыму"Дональд ТрампПавел ШипилинМненияВерховная Рада УкраиныНобелевская премияВладимир Зеленский
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:06Киев призвал жителей Славянска эвакуироваться
08:48В Анапе водитель задавил пешехода на тротуаре и уехал
08:40В Запорожье перекрыт проезд по плотине ДнепроГЭС
08:20Еще 9 украинских беспилотников уничтожены над Черным морем
08:16Новые правила ОМС в России – какие изменения ввели
08:03Бензин в Крыму в пятницу можно купить на 79 заправках – список
07:3210 беспилотников сбили над Черным морем
07:13Зеленский пригрозил России блэкаутом: каким будет ответ
06:57Удары по Украине сегодня: Киев остался без воды и света
06:52Угроза цунами объявлена после мощного землетрясения у берегов Филиппин
06:43Рейд в Севастополе закрыт
06:10Большая ошибка: за что Трамп отомстит Зеленскому – мнение
00:01Холодный атмосферный фронт принесет в Крым сильные дожди и ветер
00:00Какой сегодня праздник: 10 октября
23:32В Липецкой области разбился истребитель-перехватчик МиГ-31
23:02Большая часть оружия США через НАТО идет на Украину – Трамп
22:21Путин на саммите в Душанбе и угрозы Зеленского – главное за день
22:04Крымский мост: оперативная информация к вечеру четверга
21:43Шут заигрался: что значит заявление о Крыме экс-посла США на Украине
21:27Страшное ДТП с фурой на Кубани: погибли двое детей и двое взрослых
Лента новостейМолния