СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности покинуть пост после окончания конфликта на Украине. Об этом глава киевского режима заявил в интервью программе Axios Show.Он также пообещал "дать сигнал" парламенту Украины с просьбой о подготовке к выборам, как только будет достигнуто прекращение огня.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. В этом случае на 20 мая должна была быть назначена церемония инаугурации новоизбранного главы государства. Однако Зеленский принял решение не проводить выборы, мотивируя это военным положением на Украине.В апреле глава центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко заявлял, что после окончания конфликта на подготовку к проведению президентских выборов в стране уйдет минимум три месяца.Президент России Владимир Путин ранее заявлял о готовности встретиться с Зеленским на завершающем этапе урегулирования, чтобы поставить точку в конфликте, но под итоговым документом должна стоять подпись легитимного представителя украинской власти.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Катастрофическое падение: уровень поддержки Зеленского ниже 20 процентовЗеленский вне закона: в Крыму оценили легитимность украинского президентаЗачем Путин сравнил рейтинги Зеленского и Залужного

