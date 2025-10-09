Рейтинг@Mail.ru
Спецпроект РИА Новости Крым о бойцах представили на форуме в Симферополе - РИА Новости Крым, 09.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Руководитель регионального подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева на III Медиафоруме "Журналистика в период специальной военной операции" презентовала спецпроект сайта РИА Новости Крым "Новая жизнь после СВО". В рамках проекта корреспонденты сайта рассказывают о ветеранах специальной военной операции, которые в силу разных обстоятельств окончили службу и начали новую жизнь. Одним из первых наших героев стал морской пехотинец Илья Казаков, которому взрывом мины оторвало обе ноги. Но он нашел в себе силы и волю полноценно, насколько это возможно, жить дальше. Несмотря на то, что Илья ходит на протезах, он ведет активный образ жизни, начал писать книгу. О нем снята документальная лента "Фильм о железном человеке", он ведет свой блог, помогая таким же, как он, ветеранам, получившим тяжелые ранения, планирует снова заняться виноделием. Играть и не думать о боли – история подвига и победы бойца СВО из Крыма &gt;&gt;&gt;Вернувшиеся с фронта бойцы, несмотря на полученные травмы, осваивают новые профессии, занимаются паралимпийским спортом, участвуют в соревнованиях. О таких людях нужно рассказывать обязательно, чтобы другие возвращающиеся с фронта бойцы уже знали, что их не бросят и им помогут и власти, и журналисты, отметила Черышева. "Кроме того, эти истории важны как пример для воспитания патриотизма, воли и силы духа, прежде всего, среди молодого поколения. Тем более, что большой запрос на истории о таких людях есть и среди кинематографистов, которые на основе их жизни могут снимать качественные, душевные и проникновенные фильмы", - подчеркнула руководитель регионального подразделения "Россия сегодня". Пуля вышла через глаз: ослепший боец из Крыма шел к своим по минному полю &gt;&gt;&gt; Никто не расскажет лучше о таких людях, чем региональные журналисты, ведь если не они, то федеральные СМИ вряд ли узнают ту или иную историю, уверена Черышева. Она рекомендовала будущим журналистам хотя бы на первых порах поработать в региональных медиа и проявить себя.В Симферополе начал работу III Медиафорум "Журналистика в период СВО", мероприятие посвящено актуальной теме работы журналистов в период проведения специальной военной операции и в условиях глобальной информационной войны. В работе медиафорума принимают участие представители органов власти, руководители крымских СМИ, журналисты, политические деятели, медиаэксперты, политологи, философы, историки.В рамках форума в Крымском федеральном университете имени Вернадского открыли мемориальную доску в честь погибшего военного корреспондента Александра Федорчака.Соорганизатором мероприятия выступает региональное подразделение Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зал славы крымской журналистики пополнили новые именаЖурналисты РИА Новости Крым провели мастер-класс для СМИ из 45 регионовСимоньян в Севастополе рассказала о развитии СМИ и настоящих журналистах
iii медиафорум "журналистика в период сво", риа новости крым, новая жизнь после сво, международная медиагруппа "россия сегодня", крым, симферополь, журналистика
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Руководитель регионального подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева на III Медиафоруме "Журналистика в период специальной военной операции" презентовала спецпроект сайта РИА Новости Крым "Новая жизнь после СВО".
В рамках проекта корреспонденты сайта рассказывают о ветеранах специальной военной операции, которые в силу разных обстоятельств окончили службу и начали новую жизнь.

"Ветераны возвращаются из зоны боевых действий, и им необходима помощь, в том числе физическая, социальная, психологическая реабилитация. Федеральные и региональные власти приняли ряд программ по поддержке наших героев. Но после возвращения им нужно встраиваться в новую жизнь, а это очень непросто. И мы стали рассказывать о таких людях", - сказала Черышева.

Одним из первых наших героев стал морской пехотинец Илья Казаков, которому взрывом мины оторвало обе ноги. Но он нашел в себе силы и волю полноценно, насколько это возможно, жить дальше. Несмотря на то, что Илья ходит на протезах, он ведет активный образ жизни, начал писать книгу. О нем снята документальная лента "Фильм о железном человеке", он ведет свой блог, помогая таким же, как он, ветеранам, получившим тяжелые ранения, планирует снова заняться виноделием.
Играть и не думать о боли – история подвига и победы бойца СВО из Крыма >>>
Вернувшиеся с фронта бойцы, несмотря на полученные травмы, осваивают новые профессии, занимаются паралимпийским спортом, участвуют в соревнованиях. О таких людях нужно рассказывать обязательно, чтобы другие возвращающиеся с фронта бойцы уже знали, что их не бросят и им помогут и власти, и журналисты, отметила Черышева.
"Кроме того, эти истории важны как пример для воспитания патриотизма, воли и силы духа, прежде всего, среди молодого поколения. Тем более, что большой запрос на истории о таких людях есть и среди кинематографистов, которые на основе их жизни могут снимать качественные, душевные и проникновенные фильмы", - подчеркнула руководитель регионального подразделения "Россия сегодня".
Пуля вышла через глаз: ослепший боец из Крыма шел к своим по минному полю >>>
Никто не расскажет лучше о таких людях, чем региональные журналисты, ведь если не они, то федеральные СМИ вряд ли узнают ту или иную историю, уверена Черышева. Она рекомендовала будущим журналистам хотя бы на первых порах поработать в региональных медиа и проявить себя.
В Симферополе начал работу III Медиафорум "Журналистика в период СВО", мероприятие посвящено актуальной теме работы журналистов в период проведения специальной военной операции и в условиях глобальной информационной войны. В работе медиафорума принимают участие представители органов власти, руководители крымских СМИ, журналисты, политические деятели, медиаэксперты, политологи, философы, историки.
В рамках форума в Крымском федеральном университете имени Вернадского открыли мемориальную доску в честь погибшего военного корреспондента Александра Федорчака.
Соорганизатором мероприятия выступает региональное подразделение Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе.
