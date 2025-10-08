https://crimea.ria.ru/20251008/zachem-v-ssha-podnyali-temu-yadernykh-ispytaniy--mnenie-1150050435.html

Зачем в США подняли тему ядерных испытаний – мнение

радио "спутник в крыму"

андрей манойло

мнения

ядерное оружие

испытание ядерного оружия

сша

россия

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Само по себе заявление из США об отсутствии причин для проведения каких бы то ни было ядерных испытаний может иметь несколько причин, тогда как любые упоминания о них – только одну. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.Накануне кандидат на пост заместителя руководителя Национального управления ядерной безопасности по оборонным программам Дэвид Бек на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США заявил, что, насколько ему известно, "нет никаких причин технического характера для проведения подземного или наземного испытания". Ранее за проведение таких испытаний выступал бывший советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен, занимавший должность во время первой каденции президента Дональда Трампа.При этом несколько недель назад президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", сказал, что Москве известно о намерении некоторых стран провести ядерные испытания, и если они пройдут, Россия сделает то же самое.Несмотря на то, что в заявлениях российского лидера и тезисах от американской стороны может усматриваться взаимосвязь, ее может и не быть, считает политолог.И делает вывод, что на сегодняшний день причины такого заявления из США – вопрос не самый простой и очевидный, а значит рассуждать на эту тему просто рано.В США шатдаун>>С уверенностью же можно сказать, что заявление про ядерное испытание и вообще готовность применить ядерное оружие в случае каких-то экстраординарных событий – это намеренное повышение градуса полемики между государствами, отметил Манойло.При этом такое бряцание арсеналом может делаться, когда других аргументов уже нет либо с целью напугать противника, либо, когда переговоры, которые идут в обычном формате, не дают результата, уточнил политолог.По его мнению, на встрече президентов России и США Владимир Путина и Дональда Трампа в Анкоридже была некая "сверка часов", и само мероприятие было направлено скорее на восстановление отношений между двумя странами, чем на достижение конкретной договоренности. И сейчас видно, что процесс идет, но без явно выраженного прогресса, отметил политолог.Именно этим, по мнению Манойло, и объясняется то большое количество противоречий, которые за последнее время "выдал" американский президент Трамп в своих заявлениях.Будем сбивать: Путин о возможной передаче Украине ракет Tomahawk>>Ранее в этот день замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что мощный импульс саммита на Аляске в пользу украинского урегулирования оказался в значительной мере исчерпан. При этом Москва призывает американское руководство трезво и ответственно подойти к вопросу о возможной передаче Украине ракет "Томагавк"."Следите за руками": что значат слова Трампа о Tomahawk для Украины>>Накануне бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что на возможный запуск по территории России американских ракет Tomahawk, способных нести ядерный заряд, РФ не заставит ждать от нее ответа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"С позиции силы": Трамп заявил о необходимости встречи Путина с ЗеленскимЧто означают слова Зеленского о "готовности к переговорам" – мнениеКиев может получить ракеты Tomahawk без права их применять – СМИ

сша

россия

2025

Новости

андрей манойло, мнения, ядерное оружие, испытание ядерного оружия, сша, россия