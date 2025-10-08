https://crimea.ria.ru/20251008/kiev-mozhet-poluchit-rakety-tomahawk-bez-prava-ikh-primenyat--smi-1150037881.html

Киев может получить ракеты Tomahawk без права их применять – СМИ

Киев может получить ракеты Tomahawk без права их применять – СМИ

Возможные поставки Киеву крылатых ракет Tomahawk могут занять месяцы, при этом даже если Украина их получит, США могут не разрешить ВСУ их использовать. Об этом

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Возможные поставки Киеву крылатых ракет Tomahawk могут занять месяцы, при этом даже если Украина их получит, США могут не разрешить ВСУ их использовать. Об этом пишет британская газета The Telegraph.Отмечается, что Вашингтон якобы может отправить Киеву ракеты без разрешения на его использование с целью повлиять на Москву в вопросе переговоров по урегулированию конфликта. Так или иначе, быстро передать эти ракеты ВСУ невозможно, утверждают британские журналисты.Также отмечается, что последние заявления Трампа о перспективе передачи Киеву Tomahawk были сделаны в характерной для американского лидера "непрозрачной манере", а представитель Белого дома на запрос британского издания сообщил, что администрации нечего добавить к словам президента.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "практически принял решение" по ракетам Tomahawk для Украины, но хочет выяснить, как Киев намерен их использовать. Американский лидер также уточнил, что он не нацелен на эскалацию конфликта.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что поставки Киеву ракет Tomahawk станут серьезным витком эскалации, учитывая возможность их ядерного исполнения, однако поменять положение дел в зоне спецоперации не смогут.Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что поставка Украине ракет Tomahawk может в конечном итоге спровоцировать мировой военный конфликт. По мнению сенатора, ответ России на такие поставки будет однозначным и решительным, и пострадать может не только Украина.Ракеты Tomahawk производства компании RTX имеют дальность до 1,6 тысячи километров. Скорость – около 880 км/ч. Высота полета – от 10 до 50 метров над землей, что позволяет ей избегать обнаружения радарами. Боевая часть в основном осколочно-фугасная, массой 450 кг. Возможны также кассетные, бетонобойные, проникающие боевые части.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле ответили на заявление Трампа о поставках ракет Tomahawk Киеву Почему США заявили о передаче Киеву ракет TomahawkДоложили "точно": как разведданные США для Украины повлияют на ход СВО

