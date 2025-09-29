https://crimea.ria.ru/20250929/chto-oznachayut-slova-zelenskogo-o-gotovnosti-k-peregovoram--mnenie-1149826476.html
Что означают слова Зеленского о "готовности к переговорам" – мнение
Что означают слова Зеленского о "готовности к переговорам" – мнение - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Что означают слова Зеленского о "готовности к переговорам" – мнение
В словах Владимира Зеленского о переговорах с Россией и границах Украины нет ничего нового, глава киевского режима постоянно предлагает невыполнимые варианты... РИА Новости Крым, 29.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В словах Владимира Зеленского о переговорах с Россией и границах Украины нет ничего нового, глава киевского режима постоянно предлагает невыполнимые варианты урегулирования конфликта. Такое мнение РИА Новости Крым высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Зеленский на Варшавском форуме безопасности заявил, что Киев готов рассматривать линию фронта как отправную точку для переговоров, где "лидеры могут договориться о прекращении огня, и команды могут начать работу над планом прекращения войны". При этом он отказался официально признавать линию боевого соприкосновения в качестве новой границы Украины.Политолог напомнил, что президент РФ Владимир Путин некоторое время назад дал юридически обоснованную рекомендацию властям Украины, как решить территориальные вопросы и обсудить новые границы Украины – провести референдум. Это, по словам эксперта, разумно и действительно соответствует международному праву.Шатров также подчеркнул, что новые российские регионы по Конституции являются частью РФ, и мы так же не можем ими торговать, как об этом говорит Зеленский в их же отношении.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что к настоящему времени можно говорить о паузе в контактах России и Украины на уровне переговорных групп. Нельзя носить розовые очки и ожидать молниеносных результатов от переговорного процесса по Украине, подчеркивал он.
Что означают слова Зеленского о "готовности к переговорам" – мнение
Зеленский постоянно предлагает невыполнимые варианты урегулирования – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
В словах Владимира Зеленского о переговорах с Россией и границах Украины нет ничего нового, глава киевского режима постоянно предлагает невыполнимые варианты урегулирования конфликта. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
Зеленский на Варшавском форуме безопасности заявил, что Киев готов рассматривать линию фронта как отправную точку для переговоров, где "лидеры могут договориться о прекращении огня, и команды могут начать работу над планом прекращения войны". При этом он отказался официально признавать линию боевого соприкосновения в качестве новой границы Украины.
"Мы не услышали ничего нового. Если Зеленский и делает вид, что идет навстречу (мирному урегулированию – ред.), он все время предлагает варианты, которые невыполнимы", – сказал Шатров.
Политолог напомнил, что президент РФ Владимир Путин некоторое время назад дал юридически обоснованную рекомендацию властям Украины, как решить территориальные вопросы и обсудить новые границы Украины – провести референдум. Это, по словам эксперта, разумно и действительно соответствует международному праву.
Шатров также подчеркнул, что новые российские регионы по Конституции являются частью РФ, и мы так же не можем ими торговать, как об этом говорит Зеленский в их же отношении.
"Но у нас за это проголосовали на референдуме граждане, проживающие на этих территориях. Кому больше доверия в вопросе территорий: Зеленскому, который просто говорит, что он не может ими распоряжаться, или гражданам, которые вместе с территориями перешли под юрисдикцию РФ? Конечно, гражданам", – заключил аналитик.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что к настоящему времени можно говорить о паузе в контактах России и Украины
на уровне переговорных групп. Нельзя носить розовые очки и ожидать молниеносных результатов от переговорного процесса по Украине, подчеркивал он.
