"С позиции силы": Трамп заявил о необходимости встречи Путина с Зеленским
2025-09-30T17:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп вновь заявил о необходимости организовать встречу российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта на Украине. Об этом он сказал, выступая перед высшим командным составом вооруженных сил США.Ранее Владимир Путин пригласил Зеленского в столицу РФ, если тот готов с ним встретиться. Зеленский отказался от предложения президента России, заявив при этом, что готов ко встрече "в любом формате" и позвал российского лидера приехать в Киев.Позже Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, Австрии, Швейцарии, или, например, в Казахстане.Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что встреча Путина и Зеленского не запланирована. По его словам, российский лидер будет к ней готов, когда для этого появится повестка, но этой повестки "пока вовсе нет".Министр иностранных дел России добавил, что активность Зеленского по организации саммита с президентом РФ Владимиром Путиным направлена на создание видимости конструктивного подхода, но на деле лишь подменяет реальную работу по урегулированию конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пентагон призвал военных США готовиться к войне Трамп разрешил Киеву наносить удары вглубь России – Келлог Генсек НАТО сделал неутешительное заявление для Зеленского
дональд трамп, сша, владимир путин (политик), россия, владимир зеленский, украина, политика, внешняя политика, переговоры, новости
