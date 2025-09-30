Рейтинг@Mail.ru
"С позиции силы": Трамп заявил о необходимости встречи Путина с Зеленским - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250930/s-pozitsii-sily-tramp-zayavil-o-neobkhodimosti-vstrechi-putina-s-zelenskim-1149857009.html
"С позиции силы": Трамп заявил о необходимости встречи Путина с Зеленским
"С позиции силы": Трамп заявил о необходимости встречи Путина с Зеленским - РИА Новости Крым, 30.09.2025
"С позиции силы": Трамп заявил о необходимости встречи Путина с Зеленским
Президент США Дональд Трамп вновь заявил о необходимости организовать встречу российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским для урегулирования... РИА Новости Крым, 30.09.2025
2025-09-30T17:14
2025-09-30T17:14
дональд трамп
сша
владимир путин (политик)
россия
владимир зеленский
украина
политика
внешняя политика
переговоры
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149856882_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_d429287acae8d43607dace1ab774b144.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп вновь заявил о необходимости организовать встречу российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта на Украине. Об этом он сказал, выступая перед высшим командным составом вооруженных сил США.Ранее Владимир Путин пригласил Зеленского в столицу РФ, если тот готов с ним встретиться. Зеленский отказался от предложения президента России, заявив при этом, что готов ко встрече "в любом формате" и позвал российского лидера приехать в Киев.Позже Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, Австрии, Швейцарии, или, например, в Казахстане.Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что встреча Путина и Зеленского не запланирована. По его словам, российский лидер будет к ней готов, когда для этого появится повестка, но этой повестки "пока вовсе нет".Министр иностранных дел России добавил, что активность Зеленского по организации саммита с президентом РФ Владимиром Путиным направлена на создание видимости конструктивного подхода, но на деле лишь подменяет реальную работу по урегулированию конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пентагон призвал военных США готовиться к войне Трамп разрешил Киеву наносить удары вглубь России – Келлог Генсек НАТО сделал неутешительное заявление для Зеленского
сша
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149856882_49:0:960:683_1920x0_80_0_0_0e52bb2bd76d1479c2c0086ee9ee8f6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, сша, владимир путин (политик), россия, владимир зеленский, украина, политика, внешняя политика, переговоры, новости
"С позиции силы": Трамп заявил о необходимости встречи Путина с Зеленским

Конфликт на Украине можно урегулировать только "с позиции силы" – Трамп

17:14 30.09.2025
 
© AP Photo Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© AP Photo Evan Vucci
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп вновь заявил о необходимости организовать встречу российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта на Украине. Об этом он сказал, выступая перед высшим командным составом вооруженных сил США.

"Мы должны урегулировать это с президентом Путиным и Зеленским, собрать их вместе и добиться результата. Но единственный способ сделать это - с позиции силы", - цитирует Трампа РИА Новости.

Ранее Владимир Путин пригласил Зеленского в столицу РФ, если тот готов с ним встретиться. Зеленский отказался от предложения президента России, заявив при этом, что готов ко встрече "в любом формате" и позвал российского лидера приехать в Киев.
Позже Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, Австрии, Швейцарии, или, например, в Казахстане.
Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что встреча Путина и Зеленского не запланирована. По его словам, российский лидер будет к ней готов, когда для этого появится повестка, но этой повестки "пока вовсе нет".
Министр иностранных дел России добавил, что активность Зеленского по организации саммита с президентом РФ Владимиром Путиным направлена на создание видимости конструктивного подхода, но на деле лишь подменяет реальную работу по урегулированию конфликта.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пентагон призвал военных США готовиться к войне
Трамп разрешил Киеву наносить удары вглубь России – Келлог
Генсек НАТО сделал неутешительное заявление для Зеленского
 
Дональд ТрампСШАВладимир Путин (политик)РоссияВладимир ЗеленскийУкраинаПолитикаВнешняя политикаПереговорыНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:19Смотритель органов из Ялты помогает звучать "голосам ангелов"
19:01Молодежь на форуме "Истоки" создала ДНК для будущих инициатив в регионах
18:49НАТО закупает у США оружие для Украины по полной стоимости – Трамп
18:2647 свай на 300 метров: под Бахчисараем укрепили опасный склон дороги
18:14Трамп заявил о переброске подлодок к берегам России
18:04Золушка из коммунальной квартиры: к юбилею Веры Васильевой
17:53"Курс на отделение от России" – в Запорожской области опровергли дипфейк
17:32Белоусов вручил "Золотую Звезду" вдове погибшего под Курском штурмовика
17:25Графики подачи воды в Алуште ввели из-за дефицита в водохранилище
17:14"С позиции силы": Трамп заявил о необходимости встречи Путина с Зеленским
17:0612 поездов будут курсировать в Крым на новогодние праздники
16:55Житель Севастополя ответит за жестокое убийство соседки
16:49Серия взрывов прогремела в Харькове
16:41Умер актер из фильма "Три плюс два" Геннадий Нилов
16:30Под Уфой рухнул строительный кран – тяжело ранены пять рабочих
16:11Отравителю российских летчиков на Кубани дали пожизненный срок
15:58Пентагон призвал военных США готовиться к войне
15:47Больше 60 улиц в Симферополе и пригороде остались без газа
15:16Теракт в Пакистане – погибли десять и пострадали более 30 человек
15:08Суд усилил наказание крымчанину за изнасилование ребенка
Лента новостейМолния