Путин раскрыл подробности переговоров с Трампом на Аляске

02.10.2025

Путин раскрыл подробности переговоров с Трампом на Аляске

Сам факт встречи президентов России и США, состоявшейся в августе на Аляске, стал знаком для восстановления двусторонних отношений между странами.

2025-10-02T21:14

2025-10-02T21:14

2025-10-02T21:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Сам факт встречи президентов России и США, состоявшейся в августе на Аляске, стал знаком для восстановления двусторонних отношений между странами. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.По словам Путина, во время саммита на Аляске он говорил с президентом США Дональдом Трампом только о возможностях и способах урегулировании украинского кризиса. "Мы просто реально говорили о возможных вариантах урегулирования, говорили достаточно открыто, по-честному говорили. Мы беседовали часа полтора. Я высказывал свою позицию, он меня слушал внимательно, не перебивал. Я слушал его, тоже внимательно. Мы обменялись мнениями, вопросы сложные", - уточнил он.Путин также назвал Трампа комфортным собеседником.Переговоры Путина и Трампа на АляскеВстреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске прошла 15 августа на военной базе в Анкоридже. Переговоры проходили в формате "три на три". Со стороны РФ, помимо президента, в них участвовали его помощник Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской стороны вместе главой Белого дома присутствовали его спецпосланник Стивен Уиткофф и госсекретарь Марк Рубио.По итогу саммита лидеры стран сделали ряд заявлений в рамках небольшой пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал конфликт на Украине трагедией, а переговоры с лидером США по данному вопросу конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил Трампа в Москву. В свою очередь, президент Соединенных Штатов заявил, что с президентом РФ ему удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия стала абсолютным рекордсменом мира по санкциям – ПутинДобрая воля возьмет верх: Путин об урегулировании конфликта на УкраинеМировой баланс без России не выстраивается – Путин

