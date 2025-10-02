Рейтинг@Mail.ru
Путин раскрыл подробности переговоров с Трампом на Аляске - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Путин раскрыл подробности переговоров с Трампом на Аляске
Путин раскрыл подробности переговоров с Трампом на Аляске - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Путин раскрыл подробности переговоров с Трампом на Аляске
Сам факт встречи президентов России и США, состоявшейся в августе на Аляске, стал знаком для восстановления двусторонних отношений между странами. Об этом... РИА Новости Крым, 02.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Сам факт встречи президентов России и США, состоявшейся в августе на Аляске, стал знаком для восстановления двусторонних отношений между странами. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.По словам Путина, во время саммита на Аляске он говорил с президентом США Дональдом Трампом только о возможностях и способах урегулировании украинского кризиса. "Мы просто реально говорили о возможных вариантах урегулирования, говорили достаточно открыто, по-честному говорили. Мы беседовали часа полтора. Я высказывал свою позицию, он меня слушал внимательно, не перебивал. Я слушал его, тоже внимательно. Мы обменялись мнениями, вопросы сложные", - уточнил он.Путин также назвал Трампа комфортным собеседником.Переговоры Путина и Трампа на АляскеВстреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске прошла 15 августа на военной базе в Анкоридже. Переговоры проходили в формате "три на три". Со стороны РФ, помимо президента, в них участвовали его помощник Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской стороны вместе главой Белого дома присутствовали его спецпосланник Стивен Уиткофф и госсекретарь Марк Рубио.По итогу саммита лидеры стран сделали ряд заявлений в рамках небольшой пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал конфликт на Украине трагедией, а переговоры с лидером США по данному вопросу конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил Трампа в Москву. В свою очередь, президент Соединенных Штатов заявил, что с президентом РФ ему удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия стала абсолютным рекордсменом мира по санкциям – ПутинДобрая воля возьмет верх: Путин об урегулировании конфликта на УкраинеМировой баланс без России не выстраивается – Путин
Новости
Путин раскрыл подробности переговоров с Трампом на Аляске

Россия готова продолжать дискуссию с Трампом по Украине – Путин

21:14 02.10.2025 (обновлено: 21:15 02.10.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Сам факт встречи президентов России и США, состоявшейся в августе на Аляске, стал знаком для восстановления двусторонних отношений между странами. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
"Сам факт нашей встречи, сам факт визита – это все-таки такие знаки, направленные на то, чтобы подумать о восстановлении двусторонних отношений", - сказал глава государства на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
По словам Путина, во время саммита на Аляске он говорил с президентом США Дональдом Трампом только о возможностях и способах урегулировании украинского кризиса.
"Мы просто реально говорили о возможных вариантах урегулирования, говорили достаточно открыто, по-честному говорили. Мы беседовали часа полтора. Я высказывал свою позицию, он меня слушал внимательно, не перебивал. Я слушал его, тоже внимательно. Мы обменялись мнениями, вопросы сложные", - уточнил он.
Путин также назвал Трампа комфортным собеседником.
"На мой взгляд, президент Трамп, мы знакомы с ним давно, он так любит и эпатировать немножко, мы все это видим, во всем мире это видят. Но он, в принципе, такой человек, который умеет слушать, как ни странно. Слушает, слышит, реагирует. То есть он, в принципе, такой, комфортный собеседник, я бы сказал", - отметил президент РФ.

Переговоры Путина и Трампа на Аляске

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске прошла 15 августа на военной базе в Анкоридже. Переговоры проходили в формате "три на три". Со стороны РФ, помимо президента, в них участвовали его помощник Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской стороны вместе главой Белого дома присутствовали его спецпосланник Стивен Уиткофф и госсекретарь Марк Рубио.
По итогу саммита лидеры стран сделали ряд заявлений в рамках небольшой пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал конфликт на Украине трагедией, а переговоры с лидером США по данному вопросу конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил Трампа в Москву. В свою очередь, президент Соединенных Штатов заявил, что с президентом РФ ему удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия стала абсолютным рекордсменом мира по санкциям – Путин
Добрая воля возьмет верх: Путин об урегулировании конфликта на Украине
Мировой баланс без России не выстраивается – Путин
 
