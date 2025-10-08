Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Импульс по урегулированию украинского конфликта, который появился после встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске, оказался практически исчерпан. Немалую "работу" для этого сделали европейские сторонники войны до последнего украинца. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.Дипломат подчеркнул, что это намеренные действия европейских сторонников войны. И в России об этом говорят прямо."Это результат деструктивной деятельности, прежде всего европейцев, о чем мы говорим открыто и прямо", – добавил замминистра.Рябков также прокомментировал недавние заявления Запада о возможных поставках Киеву крылатых ракет Tomahawk."Использование ракет Tomahawk и пусковых установок к ним возможно только с прямым задействованием американского персонала", – указал он.Дипломат добавил, что появление этих ракет на Украине будет означать существенное изменение обстановки, но не повлияет на достижение целей специальной военной операции на Украине.Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что передача Украине американских крылатых ракет Tomahawk не изменит соотношение сил в зоне специальной военной операции, но будет означать качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях РФ и США.Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в ходе видеомоста на площадке медиагруппы "Россия сегодня" отметил, что президент США Дональд Трамп должен понимать, к каким последствиям может привести поставка ракет Tomahawk нацистскому режиму в Киеве.В свою очередь британская газета The Telegraph пишет, что возможные поставки Киеву этих ракет могут занять месяцы, при этом даже если Украина их получит, США могут не разрешить ВСУ их использовать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему США заявили о передаче Киеву ракет Tomahawk"Следите за руками": что значат слова Трампа о Tomahawk для УкраиныВ Кремле ответили на заявление Трампа о поставках ракет Tomahawk Киеву
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Импульс по урегулированию украинского конфликта, который появился после встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске, оказался практически исчерпан. Немалую "работу" для этого сделали европейские сторонники войны до последнего украинца. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
"К сожалению, приходится констатировать, что мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников войны до последнего украинца, среди европейцев, оказался в значительной мере исчерпан", – цитирует Рябкова РИА Новости.
Дипломат подчеркнул, что это намеренные действия европейских сторонников войны. И в России об этом говорят прямо.
"Это результат деструктивной деятельности, прежде всего европейцев, о чем мы говорим открыто и прямо", – добавил замминистра.
Рябков также прокомментировал недавние заявления Запада о возможных поставках Киеву крылатых ракет Tomahawk.
"Использование ракет Tomahawk и пусковых установок к ним возможно только с прямым задействованием американского персонала", – указал он.
Дипломат добавил, что появление этих ракет на Украине будет означать существенное изменение обстановки, но не повлияет на достижение целей специальной военной операции на Украине.
Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что передача Украине американских крылатых ракет Tomahawk не изменит соотношение сил в зоне специальной военной операции, но будет означать качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях РФ и США.
Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в ходе видеомоста на площадке медиагруппы "Россия сегодня" отметил, что президент США Дональд Трамп должен понимать, к каким последствиям может привести поставка ракет Tomahawk нацистскому режиму в Киеве.
В свою очередь британская газета The Telegraph пишет, что возможные поставки Киеву этих ракет могут занять месяцы, при этом даже если Украина их получит, США могут не разрешить ВСУ их использовать.
