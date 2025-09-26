Рейтинг@Mail.ru
На Крымском мосту очередь выросла в шесть раз за час - РИА Новости Крым, 26.09.2025
На Крымском мосту очередь выросла в шесть раз за час
Крымский мост работает в штатном режиме, очередь перед досмотровыми комплексами со стороны полуострова за час увеличилась в 6 раз. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 26.09.2025
2025-09-26T09:30
2025-09-26T09:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, очередь перед досмотровыми комплексами со стороны полуострова за час увеличилась в 6 раз. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Ночью движение по мосту дважды перекрывали. После этого перед досмотровыми комплексами возникла очередь, с обеих сторон проезда ждали почти 800 машин. С утра проезд по транспортному переходу был свободным. Очередь начала скапливаться после 8 часов, тогда стояли 47 авто.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке, организованы 110 пунктов досмотра с двух сторон.Добраться на полуостров также можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
На Крымском мосту очередь выросла в шесть раз за час

09:30 26.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, очередь перед досмотровыми комплексами со стороны полуострова за час увеличилась в 6 раз. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
Ночью движение по мосту дважды перекрывали. После этого перед досмотровыми комплексами возникла очередь, с обеих сторон проезда ждали почти 800 машин. С утра проезд по транспортному переходу был свободным. Очередь начала скапливаться после 8 часов, тогда стояли 47 авто.
"По состоянию на 9 часов в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 298 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке, организованы 110 пунктов досмотра с двух сторон.
Добраться на полуостров также можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX.
