Рейтинг@Mail.ru
На Крымском мосту начала расти очередь - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250926/na-krymskom-mostu-nachala-rasti-ochered-1149743983.html
На Крымском мосту начала расти очередь
На Крымском мосту начала расти очередь - РИА Новости Крым, 26.09.2025
На Крымском мосту начала расти очередь
На Крымском мосту со стороны Керчи начала расти очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 26.09.2025
2025-09-26T08:19
2025-09-26T08:19
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148689247_0:9:3059:1730_1920x0_80_0_0_44906efdc6c1fca27fe5b8ce1aca4176.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Керчи начала расти очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Двумя часами ранее проезд по транспортному переходу оставался свободным в обе стороны.Со стороны Тамани очереди на проезд по мосту нет.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке, организованы 110 пунктов досмотра с двух сторон. Добраться на полуостров также можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путь в Крым стал короче: завершено обустройство 130 км трассы "Дон"В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостМиллион человек проехали по сухопутному коридору из Ростова в Крым
крымский мост
керчь
тамань
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148689247_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_9ffaa3a50066634631503c76b0e0e2a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма, крым
На Крымском мосту начала расти очередь

На Крымском мосту со стороны Керчи начала расти очередь

08:19 26.09.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГорода России. Керчь
Города России. Керчь - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Керчи начала расти очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
Двумя часами ранее проезд по транспортному переходу оставался свободным в обе стороны.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 47 транспортных средств", – сказано в сообщении по состоянию на 8 часов утра.
Со стороны Тамани очереди на проезд по мосту нет.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке, организованы 110 пунктов досмотра с двух сторон. Добраться на полуостров также можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путь в Крым стал короче: завершено обустройство 130 км трассы "Дон"
В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост
Миллион человек проехали по сухопутному коридору из Ростова в Крым
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаКерчьТаманьНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:19На Крымском мосту начала расти очередь
07:58Польша призвала своих граждан срочно покинуть Белоруссию
07:3780 домов в Керчи отключат от газоснабжения
07:19Атака на Крым - силы ПВО сбили за ночь 14 украинских беспилотников
07:10Во сколько обошлась Крыму подготовка к отопительному сезону
06:47Чем в Севастополе удивляют на ХXI Международном салоне изобретений
06:34Крымский мост - обстановка после приостановки движения
06:10ВСУ атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод на Кубани
00:01Скандинавский антициклон в Крыму: чего ждать от погоды в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 26 сентября
23:23Крымский мост открыт
22:57В Севастополе закрыли рейд
22:51На Крымском мосту остановлено движение
22:30Бензин в Крыму и запуск Россией ядерной энергосистемы: главное за день
22:15Крымский мост: выезда с полуострова придется ждать несколько часов
22:04В Севастополе всю ночь будут стрелять
21:43В Крыму могут начать изымать брошенные квартиры из-за долгов за отопление
21:31Черное море "задыхается": почему экосистема на грани и что ждет регион
21:07Крымчан призвали покупать билеты на электрички за наличные
20:48"Это признание Крыма": эксперт о международном салоне в Севастополе
Лента новостейМолния