На Крымском мосту начала расти очередь
На Крымском мосту начала расти очередь - РИА Новости Крым, 26.09.2025
На Крымском мосту начала расти очередь
26.09.2025
2025-09-26T08:19
2025-09-26T08:19
2025-09-26T08:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Керчи начала расти очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Двумя часами ранее проезд по транспортному переходу оставался свободным в обе стороны.Со стороны Тамани очереди на проезд по мосту нет.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке, организованы 110 пунктов досмотра с двух сторон. Добраться на полуостров также можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путь в Крым стал короче: завершено обустройство 130 км трассы "Дон"В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостМиллион человек проехали по сухопутному коридору из Ростова в Крым
