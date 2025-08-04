Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: для водителей сделали важное объявление - РИА Новости Крым, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250804/krymskiy-most-seychas-dlya-voditeley-sdelali-vazhnoe-obyavlenie--1148470385.html
Крымский мост сейчас: для водителей сделали важное объявление
Крымский мост сейчас: для водителей сделали важное объявление - РИА Новости Крым, 04.08.2025
Крымский мост сейчас: для водителей сделали важное объявление
Проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со... РИА Новости Крым, 04.08.2025
2025-08-04T12:29
2025-08-04T12:29
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
новости крыма
крым
срочные новости крыма
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148023963_0:328:1110:952_1920x0_80_0_0_d5aa696128b28134993b6f14547af722.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты. Об этом в понедельник сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Отмечается, что съезды к мосту из станицы Тамань закрыты техническими средствами ограничения проезда. Контроль осуществляются сотрудники ГАИ.В понедельник, 4 августа, к Крымскому мосту со стороны Тамани растет поток транспорта. По данным на 12:00, в очереди на ручной досмотр со стороны Краснодарского края находятся 1976 транспортных средств. Время ожидания составляет около четырех часов. Со стороны Керчи стоят 159 транспортных средств.Добраться из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.На Крымском мосту самые загруженные дни для проезда в Крым - с 1 по 5 августа, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где отдохнуть с друзьями – Крым в топе направлений на августВысокий сезон в Крыму: эксперты заявляют о рекордном турпотокеКрым с начала года посетили почти 4 млн туристов
https://crimea.ria.ru/20250720/po-krymu-na-avtomobile-sovety-turistam-po-bezopasnosti-na-dorogakh-1147956004.html
крымский мост
крым
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148023963_0:82:1110:915_1920x0_80_0_0_312cb6bbb9bcb52f39061b90b4512a0b.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости крыма, крым, срочные новости крыма, тамань
Крымский мост сейчас: для водителей сделали важное объявление

Крымский мост - проехать со стороны Тамани можно только по трассе А-290

12:29 04.08.2025
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты. Об этом в понедельник сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение на Крымский мост со стороны Тамани разрешено исключительно по федеральной автодороге А-290. Следовать другим маршрутам запрещено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что съезды к мосту из станицы Тамань закрыты техническими средствами ограничения проезда. Контроль осуществляются сотрудники ГАИ.
В понедельник, 4 августа, к Крымскому мосту со стороны Тамани растет поток транспорта. По данным на 12:00, в очереди на ручной досмотр со стороны Краснодарского края находятся 1976 транспортных средств. Время ожидания составляет около четырех часов. Со стороны Керчи стоят 159 транспортных средств.
Добраться из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
На Крымском мосту самые загруженные дни для проезда в Крым - с 1 по 5 августа, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Где отдохнуть с друзьями – Крым в топе направлений на август
Высокий сезон в Крыму: эксперты заявляют о рекордном турпотоке
Крым с начала года посетили почти 4 млн туристов
Водитель
20 июля, 07:10Радио "Спутник в Крыму"
По Крыму на автомобиле: советы туристам по безопасности на дорогах
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаНовости КрымаКрымСрочные новости КрымаТамань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:19Чудовищные потери: Киев потерял на поле боя более 1100 боевиков за сутки
13:00В Крыму и Севастополе объявлено штормовое предупреждение на 4 дня
12:52В Крыму продлили запрет на посещение лесов
12:47Российские "Кинжалы" ударили по аэродромам ВСУ
12:40Россия всегда рада видеть Уиткоффа в Москве - Кремль
12:29Крымский мост сейчас: для водителей сделали важное объявление
12:11ФСБ раскрыла более 150 подпольных оружейников в Крыму и других регионах
11:51Компенсация за покупку школьной формы: в Крыму изменился порядок
11:20В России потратят 5,7 млрд рублей на зарядные станции для электромобилей
11:03В Судаке Mercedes скатился в 75-метровый овраг - четверо раненых
10:59Первый легендарный бой Кутузова: Шумское сражение в Крыму
10:55Пять беспилотников ВСУ уничтожены над Крымом и Черным морем
10:42В ДТП на дорогах Крыма погибли 4 человека
10:26В Кабардино-Балкарии ликвидировали стрелявших по силовикам террористов 1:06
10:07История шампанского – инфографика
09:53На Солнце произошла еще одна мощная вспышка
09:29Столкновение туристического автобуса с поездом в Ленобласти: что известно
09:06Крымский мост: почти 2000 авто ждут проезда
08:54В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
08:32Воздушную тревогу объявили в Севастополе
Лента новостейМолния