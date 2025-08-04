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Крымский мост сейчас: для водителей сделали важное объявление
Крымский мост сейчас: для водителей сделали важное объявление - РИА Новости Крым, 04.08.2025
Крымский мост сейчас: для водителей сделали важное объявление
Проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со... РИА Новости Крым, 04.08.2025
2025-08-04T12:29
2025-08-04T12:29
2025-08-04T12:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты. Об этом в понедельник сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Отмечается, что съезды к мосту из станицы Тамань закрыты техническими средствами ограничения проезда. Контроль осуществляются сотрудники ГАИ.В понедельник, 4 августа, к Крымскому мосту со стороны Тамани растет поток транспорта. По данным на 12:00, в очереди на ручной досмотр со стороны Краснодарского края находятся 1976 транспортных средств. Время ожидания составляет около четырех часов. Со стороны Керчи стоят 159 транспортных средств.Добраться из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.На Крымском мосту самые загруженные дни для проезда в Крым - с 1 по 5 августа, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где отдохнуть с друзьями – Крым в топе направлений на августВысокий сезон в Крыму: эксперты заявляют о рекордном турпотокеКрым с начала года посетили почти 4 млн туристов
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Крымский мост сейчас: для водителей сделали важное объявление
Крымский мост - проехать со стороны Тамани можно только по трассе А-290
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты. Об этом в понедельник сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение на Крымский мост со стороны Тамани разрешено исключительно по федеральной автодороге А-290. Следовать другим маршрутам запрещено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что съезды к мосту из станицы Тамань закрыты техническими средствами ограничения проезда. Контроль осуществляются сотрудники ГАИ.
В понедельник, 4 августа, к Крымскому мосту со стороны Тамани растет поток транспорта. По данным на 12:00, в очереди на ручной досмотр со стороны Краснодарского края находятся 1976 транспортных средств. Время ожидания составляет около четырех часов. Со стороны Керчи стоят 159 транспортных средств.
Добраться из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
На Крымском мосту самые загруженные дни для проезда в Крым - с 1 по 5 августа, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>> Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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