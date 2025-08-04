https://crimea.ria.ru/20250804/krymskiy-most-seychas-dlya-voditeley-sdelali-vazhnoe-obyavlenie--1148470385.html

Крымский мост сейчас: для водителей сделали важное объявление

Крымский мост сейчас: для водителей сделали важное объявление - РИА Новости Крым, 04.08.2025

Крымский мост сейчас: для водителей сделали важное объявление

Проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со... РИА Новости Крым, 04.08.2025

2025-08-04T12:29

2025-08-04T12:29

2025-08-04T12:29

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

очереди на крымском мосту

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тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты. Об этом в понедельник сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Отмечается, что съезды к мосту из станицы Тамань закрыты техническими средствами ограничения проезда. Контроль осуществляются сотрудники ГАИ.В понедельник, 4 августа, к Крымскому мосту со стороны Тамани растет поток транспорта. По данным на 12:00, в очереди на ручной досмотр со стороны Краснодарского края находятся 1976 транспортных средств. Время ожидания составляет около четырех часов. Со стороны Керчи стоят 159 транспортных средств.Добраться из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.На Крымском мосту самые загруженные дни для проезда в Крым - с 1 по 5 августа, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где отдохнуть с друзьями – Крым в топе направлений на августВысокий сезон в Крыму: эксперты заявляют о рекордном турпотокеКрым с начала года посетили почти 4 млн туристов

https://crimea.ria.ru/20250720/po-krymu-na-avtomobile-sovety-turistam-po-bezopasnosti-na-dorogakh-1147956004.html

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тамань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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