Крымский мост - обстановка после приостановки движения
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост - обстановка после приостановки движения
На Крымском мосту утром в пятницу проезд свободен в обе стороны. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в пятницу проезд свободен в обе стороны. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.В течение ночи движение по мосту дважды перекрывали. После этого перед досмотровыми комплексами возникла очередь, с обеих сторон проезда ждали почти 800 машин.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост - обстановка после приостановки движения

На Крымском мосту утром в пятницу нет очередей

06:34 26.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в пятницу проезд свободен в обе стороны. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.

В течение ночи движение по мосту дважды перекрывали. После этого перед досмотровыми комплексами возникла очередь, с обеих сторон проезда ждали почти 800 машин.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
