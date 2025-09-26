https://crimea.ria.ru/20250926/krymskiy-most---obstanovka-posle-priostanovki-dvizheniya-1149743315.html
Крымский мост - обстановка после приостановки движения
На Крымском мосту утром в пятницу проезд свободен в обе стороны. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 26.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в пятницу проезд свободен в обе стороны. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.В течение ночи движение по мосту дважды перекрывали. После этого перед досмотровыми комплексами возникла очередь, с обеих сторон проезда ждали почти 800 машин.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
