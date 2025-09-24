https://crimea.ria.ru/20250924/2026-mozhet-stat-godom-gostepriimstva-v-krymu-1149691056.html
2026 может стать Годом гостеприимства в Крыму
2026 может стать Годом гостеприимства в Крыму - РИА Новости Крым, 24.09.2025
2026 может стать Годом гостеприимства в Крыму
В Крыму готовят проект, согласно которому 2026 год будет объявлен Годом крымского гостеприимства. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр курортов и туризма... РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T20:38
2025-09-24T20:38
2025-09-24T20:38
крым
новости крыма
туризм в крыму
внутренний туризм
сергей ганзий
минкурортов крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/02/1146876012_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a2be5cd5775a8ba23eb3d775aacbd5b2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Крыму готовят проект, согласно которому 2026 год будет объявлен Годом крымского гостеприимства. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий на выставке "Здравоохранение. Крым 2025".По его словам, как только все необходимые подтверждения будут получены, на одном из ближайших мероприятий официально объявят о решении.Выставка "Здравоохранение. Крым 2025" - крупнейшее медицинское событие полуострова, объединяющее ведущих специалистов, производителей оборудования и фармацевтические компании. На площадке представлены новейшие разработки и технологии в сфере диагностики, лечения и реабилитации. Программа включает научно-практические конференции, мастер-классы и круглые столы, где обсуждаются актуальные вопросы здравоохранения и обмена профессиональным опытом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Санатории Крыма признаны лучшими в России по эффективностиТуристы выбирают Крым для путешествий с питомцамиКрым вышел в лидеры по популярности у автопутешественников
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/02/1146876012_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_517399fefd2b81d3054c7977f47f0f17.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, туризм в крыму, внутренний туризм, сергей ганзий, минкурортов крыма
2026 может стать Годом гостеприимства в Крыму
Крым готовится объявить 2026 год Годом крымского гостеприимства
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Крыму готовят проект, согласно которому 2026 год будет объявлен Годом крымского гостеприимства. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий на выставке "Здравоохранение. Крым 2025".
"Мы проработали проект программы по признанию 2026 года Годом Крымского гостеприимства. В инициативу включены наши ведущие гостиничные и санаторно-курортные комплексы, а также другие средства размещения. Сейчас проект проходит стадию согласования", – рассказал Ганзий.
По его словам, как только все необходимые подтверждения будут получены, на одном из ближайших мероприятий официально объявят о решении.
Выставка "Здравоохранение. Крым 2025" - крупнейшее медицинское событие полуострова, объединяющее ведущих специалистов, производителей оборудования и фармацевтические компании. На площадке представлены новейшие разработки и технологии в сфере диагностики, лечения и реабилитации. Программа включает научно-практические конференции, мастер-классы и круглые столы, где обсуждаются актуальные вопросы здравоохранения и обмена профессиональным опытом.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: