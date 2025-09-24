Рейтинг@Mail.ru
2026 может стать Годом гостеприимства в Крыму - РИА Новости Крым, 24.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250924/2026-mozhet-stat-godom-gostepriimstva-v-krymu-1149691056.html
2026 может стать Годом гостеприимства в Крыму
2026 может стать Годом гостеприимства в Крыму - РИА Новости Крым, 24.09.2025
2026 может стать Годом гостеприимства в Крыму
В Крыму готовят проект, согласно которому 2026 год будет объявлен Годом крымского гостеприимства. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр курортов и туризма... РИА Новости Крым, 24.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Крыму готовят проект, согласно которому 2026 год будет объявлен Годом крымского гостеприимства. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий на выставке "Здравоохранение. Крым 2025".По его словам, как только все необходимые подтверждения будут получены, на одном из ближайших мероприятий официально объявят о решении.Выставка "Здравоохранение. Крым 2025" - крупнейшее медицинское событие полуострова, объединяющее ведущих специалистов, производителей оборудования и фармацевтические компании. На площадке представлены новейшие разработки и технологии в сфере диагностики, лечения и реабилитации. Программа включает научно-практические конференции, мастер-классы и круглые столы, где обсуждаются актуальные вопросы здравоохранения и обмена профессиональным опытом.
крым, новости крыма, туризм в крыму, внутренний туризм, сергей ганзий, минкурортов крыма
2026 может стать Годом гостеприимства в Крыму

Крым готовится объявить 2026 год Годом крымского гостеприимства

20:38 24.09.2025
 
© РИА Новости КрымЯлта. Набережная
Ялта. Набережная - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Крыму готовят проект, согласно которому 2026 год будет объявлен Годом крымского гостеприимства. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий на выставке "Здравоохранение. Крым 2025".
"Мы проработали проект программы по признанию 2026 года Годом Крымского гостеприимства. В инициативу включены наши ведущие гостиничные и санаторно-курортные комплексы, а также другие средства размещения. Сейчас проект проходит стадию согласования", – рассказал Ганзий.
По его словам, как только все необходимые подтверждения будут получены, на одном из ближайших мероприятий официально объявят о решении.
Выставка "Здравоохранение. Крым 2025" - крупнейшее медицинское событие полуострова, объединяющее ведущих специалистов, производителей оборудования и фармацевтические компании. На площадке представлены новейшие разработки и технологии в сфере диагностики, лечения и реабилитации. Программа включает научно-практические конференции, мастер-классы и круглые столы, где обсуждаются актуальные вопросы здравоохранения и обмена профессиональным опытом.
КрымНовости КрымаТуризм в КрымуВнутренний туризмСергей ГанзийМинкурортов Крыма
 
