2026 может стать Годом гостеприимства в Крыму

2026 может стать Годом гостеприимства в Крыму - РИА Новости Крым, 24.09.2025

2026 может стать Годом гостеприимства в Крыму

В Крыму готовят проект, согласно которому 2026 год будет объявлен Годом крымского гостеприимства. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр курортов и туризма...

2025-09-24T20:38

2025-09-24T20:38

2025-09-24T20:38

крым

новости крыма

туризм в крыму

внутренний туризм

сергей ганзий

минкурортов крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Крыму готовят проект, согласно которому 2026 год будет объявлен Годом крымского гостеприимства. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий на выставке "Здравоохранение. Крым 2025".По его словам, как только все необходимые подтверждения будут получены, на одном из ближайших мероприятий официально объявят о решении.Выставка "Здравоохранение. Крым 2025" - крупнейшее медицинское событие полуострова, объединяющее ведущих специалистов, производителей оборудования и фармацевтические компании. На площадке представлены новейшие разработки и технологии в сфере диагностики, лечения и реабилитации. Программа включает научно-практические конференции, мастер-классы и круглые столы, где обсуждаются актуальные вопросы здравоохранения и обмена профессиональным опытом.

крым

2025

Новости

