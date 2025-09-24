https://crimea.ria.ru/20250924/esche-25-bespilotnikov-vsu-unichtozheny-nad-chernym-morem-krymom-i-kubanyu-1149697708.html
Еще 25 беспилотников ВСУ уничтожены над Черным морем, Крымом и Кубанью
Еще 25 беспилотников ВСУ уничтожены над Черным морем, Крымом и Кубанью - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Еще 25 беспилотников ВСУ уничтожены над Черным морем, Крымом и Кубанью
Силы противовоздушной обороны России продолжают отражать атаки украинских беспилотников на Крым, Кубань и другие регионы России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T19:26
2025-09-24T19:26
2025-09-24T19:32
пво
министерство обороны рф
черное море
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
безопасность
новости сво
новости
атаки всу на крым
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/01/1146872728_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cf85cbf16474ea24b6c0157bfb01321c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России продолжают отражать атаки украинских беспилотников на Крым, Кубань и другие регионы России. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что с полудня до 18:00 над семью регионами РФ сбили 25 вражеских беспилотников.ВСУ атаковали центр Новороссийска в среду днем. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки погибли два человека и трое получили ранения. Позже число раненных выросло до семи, а к вечеру стало известно об 11 раненных.Также в результате атаки беспилотников поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума. В городе введен режим ЧС. По данным Росморречфлота, инфраструктура морского порта Новороссийска в результате беспилотной атаки со стороны ВСУ не получила повреждений.В Туапсе при атаке ВСУ пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250924/novosti-novorossiyska-foto-posledstviy-ataki-vsu-1149696928.html
черное море
крым
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/01/1146872728_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e845d841a8010f705eb339c847415aca.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пво, министерство обороны рф, черное море, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, безопасность, новости сво, новости, атаки всу на крым, крым, краснодарский край
Еще 25 беспилотников ВСУ уничтожены над Черным морем, Крымом и Кубанью
Над Черным морем, Крымом, Кубанью и другими регионами России сбили еще 25 беспилотников
19:26 24.09.2025 (обновлено: 19:32 24.09.2025)