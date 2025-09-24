https://crimea.ria.ru/20250924/esche-25-bespilotnikov-vsu-unichtozheny-nad-chernym-morem-krymom-i-kubanyu-1149697708.html

Еще 25 беспилотников ВСУ уничтожены над Черным морем, Крымом и Кубанью

Силы противовоздушной обороны России продолжают отражать атаки украинских беспилотников на Крым, Кубань и другие регионы России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 24.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России продолжают отражать атаки украинских беспилотников на Крым, Кубань и другие регионы России. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что с полудня до 18:00 над семью регионами РФ сбили 25 вражеских беспилотников.ВСУ атаковали центр Новороссийска в среду днем. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки погибли два человека и трое получили ранения. Позже число раненных выросло до семи, а к вечеру стало известно об 11 раненных.Также в результате атаки беспилотников поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума. В городе введен режим ЧС. По данным Росморречфлота, инфраструктура морского порта Новороссийска в результате беспилотной атаки со стороны ВСУ не получила повреждений.В Туапсе при атаке ВСУ пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

