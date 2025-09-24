Рейтинг@Mail.ru
Еще 25 беспилотников ВСУ уничтожены над Черным морем, Крымом и Кубанью - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Еще 25 беспилотников ВСУ уничтожены над Черным морем, Крымом и Кубанью
Еще 25 беспилотников ВСУ уничтожены над Черным морем, Крымом и Кубанью - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Еще 25 беспилотников ВСУ уничтожены над Черным морем, Крымом и Кубанью
Силы противовоздушной обороны России продолжают отражать атаки украинских беспилотников на Крым, Кубань и другие регионы России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 24.09.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/01/1146872728_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cf85cbf16474ea24b6c0157bfb01321c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России продолжают отражать атаки украинских беспилотников на Крым, Кубань и другие регионы России. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что с полудня до 18:00 над семью регионами РФ сбили 25 вражеских беспилотников.ВСУ атаковали центр Новороссийска в среду днем. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки погибли два человека и трое получили ранения. Позже число раненных выросло до семи, а к вечеру стало известно об 11 раненных.Также в результате атаки беспилотников поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума. В городе введен режим ЧС. По данным Росморречфлота, инфраструктура морского порта Новороссийска в результате беспилотной атаки со стороны ВСУ не получила повреждений.В Туапсе при атаке ВСУ пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
черное море
крым
краснодарский край
Новости
19:26 24.09.2025 (обновлено: 19:32 24.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России продолжают отражать атаки украинских беспилотников на Крым, Кубань и другие регионы России. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что с полудня до 18:00 над семью регионами РФ сбили 25 вражеских беспилотников.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Курской, Рязанской, Калужской, Брянской областей, Краснодарского края, Республики Крым и акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
ВСУ атаковали центр Новороссийска в среду днем. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки погибли два человека и трое получили ранения. Позже число раненных выросло до семи, а к вечеру стало известно об 11 раненных.
Также в результате атаки беспилотников поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума. В городе введен режим ЧС. По данным Росморречфлота, инфраструктура морского порта Новороссийска в результате беспилотной атаки со стороны ВСУ не получила повреждений.
В Туапсе при атаке ВСУ пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний.
