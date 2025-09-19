https://crimea.ria.ru/20250919/krymskaya-oboronka-i-data-vizita-trampa-v-kitay--glavnoe-za-den-1149573717.html

Крымская "оборонка" и дата визита Трампа в Китай – главное за день

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин наметили даты двусторонних визитов по итогу телефонного разговора. Новые землетрясения на Камчатке –... РИА Новости Крым, 19.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин наметили даты двусторонних визитов по итогу телефонного разговора. Новые землетрясения на Камчатке – какие прогнозы дают ученые. Выпуск ряда вооружений в РФ вырос в 30 раз за полтора года, а крымские предприятия ОПК нарастили объем контрактов. У берегов Анапы завершили работы по сбору мазута с морского дна. Итоги летней оздоровительной кампании подвели в Крыму.О главных событиях и заявлениях пятницы – в подборке РИА Новости Крым.Разговор Дональда Трампа и Си ЦзиньпинаПрезидент США Дональд Трампа и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонную беседу в пятницу. Американский лидер сообщил, что стороны "добились прогресса" по многим важным вопросам.Трамп отметил, что намерен посетить Китай в начале 2026 года, а глава КНР нанесет ответный визит в США "в подходящее время". Си Цзиньпин в свою очередь выразил надежду, что США обеспечат открытую, справедливую и недискриминационную деловую среду для китайских компаний.В РФ увеличился выпуск вооружения в 30 разПрезидент России Владимир Путин в рамках рабочего визита в Пермский край заявил, что в стране выпуск по некоторым образцам вооружений за полтора года увеличился в 30 раз.В свою очередь объем контрактов крымских оборонных предприятий превысил 176 миллиардов рублей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, модернизация оборонно-промышленного комплекса продолжается.На Камчатке новые землетрясенияУ берегов Камчатки произошли три новых мощных землетрясения магнитудой от 5,7 до 6,3. Об этом сообщили в краевом филиале геофизической службы РАН.Эксперты предполагают, что афтершоки после очередного сильного землетрясения на Камчатке будут продолжаться еще несколько месяцев. Это будет происходить, потому что смещения в очаге землетрясения, случившегося 30 июля, были очень большие. И они захватили всю южную часть вдоль Камчатки, и на севере, от мыса Шипунский, и южнее.Поэтому афтершоки будут продолжаться в течение действительно нескольких месяцев, скорее всего. Но они постепенно будут затухать, уверены сейсмологи.В Анапе собрали весь мазут со дна моряУ берегов Анапы и Темрюкского района завершили работы по сбору мазута с морского дна. Такую информацию сообщили в оперштабе Кубани.В свою очередь в Крыму собрали 908 тонн загрязненного песка. Работа по очистке черноморского дна продолжается, сообщили в МЧС России."В Крыму обследовано 500 километров берега, очищено более 259,5 километров берега, собрано порядка 908 тонн загрязненного песка и грунта. В Севастополе обследовано 165 километров берега, собрано и вывезено для утилизации 850,17 тонн загрязненного песка и грунта", – сказано в сообщении спасателей.В Крыму подвели итоги летней оздоровительной кампанииВ Крыму подвели итоги летней оздоровительной кампании. В этом сезоне в детских лагерях республики отдохнули почти 179 тысяч детей. Об этом заявил замминистра образования, науки и молодежи РК Илья Донченко.Замминистра отметил, что в этом сезоне в Крыму отдохнули и оздоровились дети из 89 стран мира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

