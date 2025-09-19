https://crimea.ria.ru/20250919/krymskaya-oboronka-i-data-vizita-trampa-v-kitay--glavnoe-za-den-1149573717.html
Крымская "оборонка" и дата визита Трампа в Китай – главное за день
Крымская "оборонка" и дата визита Трампа в Китай – главное за день - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Крымская "оборонка" и дата визита Трампа в Китай – главное за день
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин наметили даты двусторонних визитов по итогу телефонного разговора. Новые землетрясения на Камчатке –... РИА Новости Крым, 19.09.2025
2025-09-19T22:43
2025-09-19T22:43
2025-09-19T21:43
крым
новости
главное за день
россия
в мире
политика
разлив мазута
камчатка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/13/1149573601_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_6463f26a69a60927ec7e6fbff1277ea4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин наметили даты двусторонних визитов по итогу телефонного разговора. Новые землетрясения на Камчатке – какие прогнозы дают ученые. Выпуск ряда вооружений в РФ вырос в 30 раз за полтора года, а крымские предприятия ОПК нарастили объем контрактов. У берегов Анапы завершили работы по сбору мазута с морского дна. Итоги летней оздоровительной кампании подвели в Крыму.О главных событиях и заявлениях пятницы – в подборке РИА Новости Крым.Разговор Дональда Трампа и Си ЦзиньпинаПрезидент США Дональд Трампа и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонную беседу в пятницу. Американский лидер сообщил, что стороны "добились прогресса" по многим важным вопросам.Трамп отметил, что намерен посетить Китай в начале 2026 года, а глава КНР нанесет ответный визит в США "в подходящее время". Си Цзиньпин в свою очередь выразил надежду, что США обеспечат открытую, справедливую и недискриминационную деловую среду для китайских компаний.В РФ увеличился выпуск вооружения в 30 разПрезидент России Владимир Путин в рамках рабочего визита в Пермский край заявил, что в стране выпуск по некоторым образцам вооружений за полтора года увеличился в 30 раз.В свою очередь объем контрактов крымских оборонных предприятий превысил 176 миллиардов рублей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, модернизация оборонно-промышленного комплекса продолжается.На Камчатке новые землетрясенияУ берегов Камчатки произошли три новых мощных землетрясения магнитудой от 5,7 до 6,3. Об этом сообщили в краевом филиале геофизической службы РАН.Эксперты предполагают, что афтершоки после очередного сильного землетрясения на Камчатке будут продолжаться еще несколько месяцев. Это будет происходить, потому что смещения в очаге землетрясения, случившегося 30 июля, были очень большие. И они захватили всю южную часть вдоль Камчатки, и на севере, от мыса Шипунский, и южнее.Поэтому афтершоки будут продолжаться в течение действительно нескольких месяцев, скорее всего. Но они постепенно будут затухать, уверены сейсмологи.В Анапе собрали весь мазут со дна моряУ берегов Анапы и Темрюкского района завершили работы по сбору мазута с морского дна. Такую информацию сообщили в оперштабе Кубани.В свою очередь в Крыму собрали 908 тонн загрязненного песка. Работа по очистке черноморского дна продолжается, сообщили в МЧС России."В Крыму обследовано 500 километров берега, очищено более 259,5 километров берега, собрано порядка 908 тонн загрязненного песка и грунта. В Севастополе обследовано 165 километров берега, собрано и вывезено для утилизации 850,17 тонн загрязненного песка и грунта", – сказано в сообщении спасателей.В Крыму подвели итоги летней оздоровительной кампанииВ Крыму подвели итоги летней оздоровительной кампании. В этом сезоне в детских лагерях республики отдохнули почти 179 тысяч детей. Об этом заявил замминистра образования, науки и молодежи РК Илья Донченко.Замминистра отметил, что в этом сезоне в Крыму отдохнули и оздоровились дети из 89 стран мира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250919/v-ssha-posovetovali-kievu-na-vremya-smiritsya-s-poterey-territoriy-1149573025.html
https://crimea.ria.ru/20250919/kerchenskiy-student-stal-luchshim-svarschikom-na-vserossiyskom-konkurse-1149510994.html
https://crimea.ria.ru/20250919/v-krymu-posle-shtorma-bez-sveta-ostayutsya-900-abonentov-1149571926.html
https://crimea.ria.ru/20250919/zhurnalisty-ria-novosti-krym-proveli-master-klass-dlya-smi-iz-40-regionov-1149567111.html
https://crimea.ria.ru/20250919/v-krymu-postroili-novye-korpusa-v-dvukh-detskikh-lageryakh-1149566272.html
крым
россия
камчатка
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/13/1149573601_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_5ea09f42132b29f1b725fc2b27168ae9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости, главное за день, россия, в мире, политика, разлив мазута, камчатка
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин наметили даты двусторонних визитов по итогу телефонного разговора. Новые землетрясения на Камчатке – какие прогнозы дают ученые. Выпуск ряда вооружений в РФ вырос в 30 раз за полтора года, а крымские предприятия ОПК нарастили объем контрактов. У берегов Анапы завершили работы по сбору мазута с морского дна. Итоги летней оздоровительной кампании подвели в Крыму.
О главных событиях и заявлениях пятницы – в подборке РИА Новости Крым
.
Разговор Дональда Трампа и Си Цзиньпина
Президент США Дональд Трампа и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонную беседу
в пятницу. Американский лидер сообщил, что стороны "добились прогресса" по многим важным вопросам.
Трамп отметил, что намерен посетить Китай в начале 2026 года, а глава КНР нанесет ответный визит в США "в подходящее время". Си Цзиньпин в свою очередь выразил надежду, что США обеспечат открытую, справедливую и недискриминационную деловую среду для китайских компаний.
В РФ увеличился выпуск вооружения в 30 раз
Президент России Владимир Путин в рамках рабочего визита в Пермский край заявил, что в стране выпуск по некоторым образцам вооружений за полтора года увеличился
в 30 раз.
В свою очередь объем контрактов крымских оборонных предприятий превысил
176 миллиардов рублей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, модернизация оборонно-промышленного комплекса продолжается.
На Камчатке новые землетрясения
У берегов Камчатки произошли
три новых мощных землетрясения магнитудой от 5,7 до 6,3. Об этом сообщили в краевом филиале геофизической службы РАН.
Эксперты предполагают
, что афтершоки после очередного сильного землетрясения на Камчатке будут продолжаться еще несколько месяцев. Это будет происходить, потому что смещения в очаге землетрясения, случившегося 30 июля, были очень большие. И они захватили всю южную часть вдоль Камчатки, и на севере, от мыса Шипунский, и южнее.
Поэтому афтершоки будут продолжаться в течение действительно нескольких месяцев, скорее всего. Но они постепенно будут затухать, уверены сейсмологи.
В Анапе собрали весь мазут со дна моря
У берегов Анапы и Темрюкского района завершили
работы по сбору мазута с морского дна. Такую информацию сообщили в оперштабе Кубани.
В свою очередь в Крыму собрали 908 тонн загрязненного песка. Работа по очистке черноморского дна продолжается, сообщили в МЧС России.
"В Крыму обследовано 500 километров берега, очищено более 259,5 километров берега, собрано порядка 908 тонн загрязненного песка и грунта. В Севастополе обследовано 165 километров берега, собрано и вывезено для утилизации 850,17 тонн загрязненного песка и грунта", – сказано в сообщении спасателей.
В Крыму подвели итоги летней оздоровительной кампании
В Крыму подвели итоги
летней оздоровительной кампании. В этом сезоне в детских лагерях республики отдохнули почти 179 тысяч детей. Об этом заявил замминистра образования, науки и молодежи РК Илья Донченко.
Замминистра отметил
, что в этом сезоне в Крыму отдохнули и оздоровились дети из 89 стран мира.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.