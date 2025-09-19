Камчатку снова трясет: у берегов полуострова произошло три землетрясения
19:00 19.09.2025 (обновлено: 19:18 19.09.2025)
© МЧС РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Три новых мощных землетрясения произошли у берегов Камчатки. Об этом сообщает краевой филиал геофизической службы РАН.
Первый толчок магнитудой 6,3 был зафиксирован в 14:55 по местному времени (18:01 по мск) в 218 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 46,6 километров. После него зафиксировано еще два землетрясения в Тихом океане магнитудой 5,7 и 6,0, сообщили сейсмологи.
Накануне сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Камчатки, после чего в регионе власти объявили угрозу цунами. Позже, по уточненным данным, сообщалось, что магнитуда составила 7,8.
Как рассказал РИА Новости Крым директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Петр Шебалин, афтершоки после очередного сильного землетрясения на Камчатке будут продолжаться еще несколько месяцев.
По его словам, все эти землетрясения имеют эпицентр вблизи мыса Шипунский. Это оконечность Шипунского полуострова на тихоокеанском побережье Камчатки. Расположен он к северу от Петропавловска-Камчатского.
На Камчатке 30 июля 2025 года произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введен режим ЧС природного характера.
13 сентября сейсмологи зафиксировали новое землетрясение магнитудой 6,3 в Тихом океане, у восточного побережья Камчатки.
