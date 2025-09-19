https://crimea.ria.ru/20250919/kamchatku-snova-tryaset-u-beregov-poluostrova-proizoshlo-tri-zemletryaseniya-1149571318.html

Камчатку снова трясет: у берегов полуострова произошло три землетрясения

Камчатку снова трясет: у берегов полуострова произошло три землетрясения - РИА Новости Крым, 19.09.2025

Камчатку снова трясет: у берегов полуострова произошло три землетрясения

Три новых мощных землетрясения произошли у берегов Камчатки. Об этом сообщает краевой филиал геофизической службы РАН. РИА Новости Крым, 19.09.2025

2025-09-19T19:00

2025-09-19T19:00

2025-09-19T19:18

камчатка

землетрясение

сейсмология

стихия

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120563751_67:0:2250:1228_1920x0_80_0_0_2e8e3ccc6603ed3795215c4cee80155a.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Три новых мощных землетрясения произошли у берегов Камчатки. Об этом сообщает краевой филиал геофизической службы РАН.Накануне сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Камчатки, после чего в регионе власти объявили угрозу цунами. Позже, по уточненным данным, сообщалось, что магнитуда составила 7,8.Как рассказал РИА Новости Крым директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Петр Шебалин, афтершоки после очередного сильного землетрясения на Камчатке будут продолжаться еще несколько месяцев. По его словам, все эти землетрясения имеют эпицентр вблизи мыса Шипунский. Это оконечность Шипунского полуострова на тихоокеанском побережье Камчатки. Расположен он к северу от Петропавловска-Камчатского.На Камчатке 30 июля 2025 года произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введен режим ЧС природного характера.13 сентября сейсмологи зафиксировали новое землетрясение магнитудой 6,3 в Тихом океане, у восточного побережья Камчатки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

камчатка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камчатка, землетрясение, сейсмология, стихия, происшествия, новости