В Крыму подвели итоги летней оздоровительной кампании

2025-09-19T15:25

2025-09-19T15:25

2025-09-19T15:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Этим летом в Крыму отдохнули и оздоровились в детских лагерях почти 179 тысяч детей. Такие цифры в ходе круглого стола обозначил замминистра образования, науки и молодежи РК Илья Донченко, уточнив, что летняя оздоровительная кампания в регионе прошла без ЧП."Летняя оздоровительная компания прошла положительно, никаких чрезвычайных происшествий в Республике Крым за этот период не было. <...> Всеми видами отдыха и оздоровления в Республике Крым охвачено 178 900 детей, что составляет более 77% от их общего количества. Мы выполнили показатели, установленные правительством республики", - сказал Донченко.По его информации, в этом году летом в Крыму работало 33 загородных лагеря, 329 лагерей дневного пребывания, а также 22 лагеря труда и отдыха, часть из которых функционировала на базе лагерей дневного пребывания.Также он обозначил, что в республике 21 льготная категория, и это, по его словам, "один из самых больших в Российской Федерации списков льготников, которые могут попасть в детский лагерь абсолютно бесплатно".Кроме того, отвечая на вопросы журналистов, участники круглого стола сообщили, что в этом сезоне не было фактов несанкционированного заезда детей на территорию того или иного лагеря, два факта, которые имели место, "были очень быстро пресечены".Несмотря на то, что календарное лето закончилось, оздоровительная кампания в Крыму продолжается, в сентябре еще идут детские оздоровительные смены, резюмировал Донченко.Для организации летней оздоровительной кампании 2025 года в Крыму было задействовано порядка 11 тысяч сотрудников, отмечал ранее Илья Донченко. В структуре кадрового состава около 3600 вожатых, 1500 работников пищеблоков, 3500 педагогов и порядка 100 медицинских работников.Ранее глава РК Сергей Аксенов сообщал, что свыше 78 тысяч детей из всех субъектов Российской Федерации, в том числе из приграничных и исторических регионов, оздоровились в Крыму за летние каникулы.В Крыму и Севастополе летом 2025 года отдохнули больше детей, чем в прошлом. Такие данные фиксирует отчет Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю, который был предоставлен ведомством на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В лагерях Севастополя летом отдохнули более 8000 детейДети участников спецоперации из Курской области приехали в Крым на отдыхБольше 266 тысяч детей отдохнули летом в Краснодарском крае

