Рейтинг@Mail.ru
Россия за полтора года нарастила выпуск вооружений в 30 раз - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250919/rossiya-za-poltora-goda-narastila-vypusk-vooruzheniy-v-30-raz-1149570877.html
Россия за полтора года нарастила выпуск вооружений в 30 раз
Россия за полтора года нарастила выпуск вооружений в 30 раз - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Россия за полтора года нарастила выпуск вооружений в 30 раз
В России за полтора года выпуск по некоторым образцам вооружений увеличился в 30 раз. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках рабочего визита в... РИА Новости Крым, 19.09.2025
2025-09-19T18:30
2025-09-19T18:38
владимир путин (политик)
военно-промышленный комплекс (впк)
опк
оборонно-промышленный комплекс россии
россия
оружие
пермь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/13/1149570677_0:26:940:555_1920x0_80_0_0_276e179c6d741b03fd59e973b5d7c135.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В России за полтора года выпуск по некоторым образцам вооружений увеличился в 30 раз. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках рабочего визита в Пермский край.Глава государства пообщался с работниками "Мотовилихинских заводов" в Перми. Там ему показали выставку перспективных образцов вооружения и военной техники. В частности, были продемонстрированы зенитно-артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО", предназначенный для борьбы с воздушными целями, и огнеметная система ТОС-2, которая уже задействована в зоне проведения СВО. уточнили в Кремле.Накануне Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме РФ отметил, что российские авиадвигатели являются одними из конкурентных преимуществ страны. В качестве примера он привел созданный в РФ авиадвигатель ПД-14, который превосходит мировые стандарты.В июне президент отметил, что оборонные расходы России составляют 6,3 процента внутреннего валового продукта или около 13,5 триллиона рублей. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал оборонные расходы России"Орешник" в России ставят на серийное производствоРостех поставил новейшие мини-ракеты для комплексов "Панцирь"
https://crimea.ria.ru/20250620/rossiya-budet-osnaschat-svoyu-armiyu-po-poslednemu-slovu-tekhniki--putin-1147385506.html
россия
пермь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/13/1149570677_84:0:857:580_1920x0_80_0_0_1c2f15087a2a5424905d5755ad5611b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), военно-промышленный комплекс (впк), опк, оборонно-промышленный комплекс россии, россия, оружие, пермь
Россия за полтора года нарастила выпуск вооружений в 30 раз

Выпуск по некоторым образцам вооружений в России за полтора года вырос в 30 раз - Путин

18:30 19.09.2025 (обновлено: 18:38 19.09.2025)
 
© КремльПрезидент России Владимир Путин посетил "Мотовилихинские заводы" в Перми
Президент России Владимир Путин посетил Мотовилихинские заводы в Перми
© Кремль
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В России за полтора года выпуск по некоторым образцам вооружений увеличился в 30 раз. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках рабочего визита в Пермский край.
"Я не сомневаюсь, что за это время, небольшое на самом деле время с точки зрения вашей истории, многое произвели по некоторым видам вооружения, по некоторым изделиям, вы уже знаете, увеличение производства произошло не в какие-то проценты, а в разы, в два, в три, в 10, в 15, а по некоторым изделиям - почти в 30 раз, вот буквально за полтора-два года", - цитирует главу государства пресс-служба Кремля.
Глава государства пообщался с работниками "Мотовилихинских заводов" в Перми. Там ему показали выставку перспективных образцов вооружения и военной техники. В частности, были продемонстрированы зенитно-артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО", предназначенный для борьбы с воздушными целями, и огнеметная система ТОС-2, которая уже задействована в зоне проведения СВО. уточнили в Кремле.
Накануне Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме РФ отметил, что российские авиадвигатели являются одними из конкурентных преимуществ страны. В качестве примера он привел созданный в РФ авиадвигатель ПД-14, который превосходит мировые стандарты.
В июне президент отметил, что оборонные расходы России составляют 6,3 процента внутреннего валового продукта или около 13,5 триллиона рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин назвал оборонные расходы России
"Орешник" в России ставят на серийное производство
Ростех поставил новейшие мини-ракеты для комплексов "Панцирь"
Производство танков на Уралвагонзаводе - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
20 июня, 17:22
Россия будет оснащать свою армию по последнему слову техники – Путин
 
Владимир Путин (политик)Военно-промышленный комплекс (ВПК)ОПКОборонно-промышленный комплекс РоссииРоссияОружиеПермь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:20В Крыму после шторма без света остаются 900 абонентов
19:10Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор – главное
19:00Камчатку снова трясет: у берегов полуострова произошло три землетрясения
18:50В Крыму летом отдохнули дети из 89 стран мира
18:36ВТБ привлек 84,7 млрд руб. в ходе крупнейшего с 2023 года российского SPO
18:30Россия за полтора года нарастила выпуск вооружений в 30 раз
18:21Работа для студентов и ипотека: какие инициативы Крыма поддержали в РФ
17:57Два человека ранены в Энергодаре при атаке беспилотника ВСУ по заправке
17:47В Севастополе увеличили объем выплат пострадавшим от атак ВСУ
17:29В РФ поддержали инициативу Крыма по ужесточению требований к иноагентам
17:14Рейд в Севастополе открыли
17:03Какие нарушения выявляют в детских поликлиниках Крыма
16:49В Севастополе остановили морской транспорт
16:38Сколько "заработал" и "потратил" Севастополь за полгода
16:27Журналисты РИА Новости Крым провели мастер-класс для СМИ из 40 регионов
16:11Крымский мост сейчас: обстановка после восстановления движения
15:57Крымский мост открыт
15:56Деньги в подушку: мошенники в Крыму изобрели новую схему обмана
15:43Крымский мост закрыт
15:39ЕС введет полный запрет на сделки с "Роснефтью" и "Газпромнефтью"
Лента новостейМолния