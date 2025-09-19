https://crimea.ria.ru/20250919/rossiya-za-poltora-goda-narastila-vypusk-vooruzheniy-v-30-raz-1149570877.html

Россия за полтора года нарастила выпуск вооружений в 30 раз

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В России за полтора года выпуск по некоторым образцам вооружений увеличился в 30 раз. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках рабочего визита в Пермский край.Глава государства пообщался с работниками "Мотовилихинских заводов" в Перми. Там ему показали выставку перспективных образцов вооружения и военной техники. В частности, были продемонстрированы зенитно-артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО", предназначенный для борьбы с воздушными целями, и огнеметная система ТОС-2, которая уже задействована в зоне проведения СВО. уточнили в Кремле.Накануне Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме РФ отметил, что российские авиадвигатели являются одними из конкурентных преимуществ страны. В качестве примера он привел созданный в РФ авиадвигатель ПД-14, который превосходит мировые стандарты.В июне президент отметил, что оборонные расходы России составляют 6,3 процента внутреннего валового продукта или около 13,5 триллиона рублей. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал оборонные расходы России"Орешник" в России ставят на серийное производствоРостех поставил новейшие мини-ракеты для комплексов "Панцирь"

