Россия за полтора года нарастила выпуск вооружений в 30 раз
Выпуск по некоторым образцам вооружений в России за полтора года вырос в 30 раз - Путин
18:30 19.09.2025 (обновлено: 18:38 19.09.2025)
© КремльПрезидент России Владимир Путин посетил "Мотовилихинские заводы" в Перми
© Кремль
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В России за полтора года выпуск по некоторым образцам вооружений увеличился в 30 раз. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках рабочего визита в Пермский край.
"Я не сомневаюсь, что за это время, небольшое на самом деле время с точки зрения вашей истории, многое произвели по некоторым видам вооружения, по некоторым изделиям, вы уже знаете, увеличение производства произошло не в какие-то проценты, а в разы, в два, в три, в 10, в 15, а по некоторым изделиям - почти в 30 раз, вот буквально за полтора-два года", - цитирует главу государства пресс-служба Кремля.
Глава государства пообщался с работниками "Мотовилихинских заводов" в Перми. Там ему показали выставку перспективных образцов вооружения и военной техники. В частности, были продемонстрированы зенитно-артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО", предназначенный для борьбы с воздушными целями, и огнеметная система ТОС-2, которая уже задействована в зоне проведения СВО. уточнили в Кремле.
Накануне Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме РФ отметил, что российские авиадвигатели являются одними из конкурентных преимуществ страны. В качестве примера он привел созданный в РФ авиадвигатель ПД-14, который превосходит мировые стандарты.
В июне президент отметил, что оборонные расходы России составляют 6,3 процента внутреннего валового продукта или около 13,5 триллиона рублей.
