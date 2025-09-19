https://crimea.ria.ru/20250919/obem-kontraktov-krymskikh-predpriyatiy-vpk-prevysil-176-mlrd---aksenov-1149549441.html

Объем контрактов крымских предприятий ВПК превысил 176 млрд - Аксенов

Объем контрактов крымских предприятий ВПК превысил 176 млрд - Аксенов - РИА Новости Крым, 19.09.2025

Объем контрактов крымских предприятий ВПК превысил 176 млрд - Аксенов

Объем контрактов крымских оборонных предприятий превысил 176 млрд рублей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в День оружейника. РИА Новости Крым, 19.09.2025

2025-09-19T08:11

2025-09-19T08:11

2025-09-19T08:32

праздники и памятные даты

сергей аксенов

оружие

общество

производство

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/19/1141336201_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_75edb3af9000eb46e8ed175dccc45e1e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Объем контрактов крымских оборонных предприятий превысил 176 млрд рублей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в День оружейника.По его словам, модернизация оборонно-промышленного комплекса продолжается. Аксенов отметил, что конструкторы, рабочие и инженеры оборонных предприятий вносят неоценимый вклад в обеспечение безопасности страны, в оснащение и повышение боеспособности армии и флота. В ходе проведения специальной военной операции созданное ими оружие демонстрирует высокую эффективность."Благодарю всех причастных за самоотверженный труд, желаю крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в трудах на благо Отечества", - написал он.День оружейника — профессиональный праздник работников российской оборонной промышленности, отмечается 19 сентября ежегодно начиная с 2012 года. Установлен по инициативе создателя легендарного автомата Михаила Тимофеевича Калашникова.Самые итересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму инженеры разработали аналоги комплектующих для Superjet и МС-21Предприятия Крыма загружены заказами на годы вперед - АксеновЧто ждет промышленность Крыма в ближайшие годы: планы и возможности

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, сергей аксенов, оружие, общество, производство, крым, новости крыма