Объем контрактов крымских предприятий ВПК превысил 176 млрд - Аксенов
Объем контрактов крымских предприятий ВПК превысил 176 млрд - Аксенов - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Объем контрактов крымских предприятий ВПК превысил 176 млрд - Аксенов
Объем контрактов крымских оборонных предприятий превысил 176 млрд рублей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в День оружейника. РИА Новости Крым, 19.09.2025
2025-09-19T08:11
2025-09-19T08:11
2025-09-19T08:32
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Объем контрактов крымских оборонных предприятий превысил 176 млрд рублей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в День оружейника.По его словам, модернизация оборонно-промышленного комплекса продолжается. Аксенов отметил, что конструкторы, рабочие и инженеры оборонных предприятий вносят неоценимый вклад в обеспечение безопасности страны, в оснащение и повышение боеспособности армии и флота. В ходе проведения специальной военной операции созданное ими оружие демонстрирует высокую эффективность."Благодарю всех причастных за самоотверженный труд, желаю крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в трудах на благо Отечества", - написал он.День оружейника — профессиональный праздник работников российской оборонной промышленности, отмечается 19 сентября ежегодно начиная с 2012 года. Установлен по инициативе создателя легендарного автомата Михаила Тимофеевича Калашникова.
Объем контрактов крымских предприятий ВПК превысил 176 млрд - Аксенов
Объем контрактов крымских предприятий "оборонки" превысил 176 млрд рублей - Аксенов
08:11 19.09.2025 (обновлено: 08:32 19.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Объем контрактов крымских оборонных предприятий превысил 176 млрд рублей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в День оружейника.
"Объем контрактов крымских оборонных предприятий, которые входят в сферу координации Минпромторга республики, составляет порядка 176,5 млрд рублей", - сообщил глава РК в своем Telegram-канале.
По его словам, модернизация оборонно-промышленного комплекса продолжается. Аксенов отметил, что конструкторы, рабочие и инженеры оборонных предприятий вносят неоценимый вклад в обеспечение безопасности страны, в оснащение и повышение боеспособности армии и флота. В ходе проведения специальной военной операции созданное ими оружие демонстрирует высокую эффективность.
"Благодарю всех причастных за самоотверженный труд, желаю крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в трудах на благо Отечества", - написал он.
День оружейника — профессиональный праздник работников российской оборонной промышленности, отмечается 19 сентября ежегодно начиная с 2012 года. Установлен по инициативе создателя легендарного автомата Михаила Тимофеевича Калашникова.
