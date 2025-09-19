Рейтинг@Mail.ru
Объем контрактов крымских предприятий ВПК превысил 176 млрд - Аксенов - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250919/obem-kontraktov-krymskikh-predpriyatiy-vpk-prevysil-176-mlrd---aksenov-1149549441.html
Объем контрактов крымских предприятий ВПК превысил 176 млрд - Аксенов
Объем контрактов крымских предприятий ВПК превысил 176 млрд - Аксенов - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Объем контрактов крымских предприятий ВПК превысил 176 млрд - Аксенов
Объем контрактов крымских оборонных предприятий превысил 176 млрд рублей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в День оружейника. РИА Новости Крым, 19.09.2025
2025-09-19T08:11
2025-09-19T08:32
праздники и памятные даты
сергей аксенов
оружие
общество
производство
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/19/1141336201_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_75edb3af9000eb46e8ed175dccc45e1e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Объем контрактов крымских оборонных предприятий превысил 176 млрд рублей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в День оружейника.По его словам, модернизация оборонно-промышленного комплекса продолжается. Аксенов отметил, что конструкторы, рабочие и инженеры оборонных предприятий вносят неоценимый вклад в обеспечение безопасности страны, в оснащение и повышение боеспособности армии и флота. В ходе проведения специальной военной операции созданное ими оружие демонстрирует высокую эффективность."Благодарю всех причастных за самоотверженный труд, желаю крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в трудах на благо Отечества", - написал он.День оружейника — профессиональный праздник работников российской оборонной промышленности, отмечается 19 сентября ежегодно начиная с 2012 года. Установлен по инициативе создателя легендарного автомата Михаила Тимофеевича Калашникова.Самые итересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму инженеры разработали аналоги комплектующих для Superjet и МС-21Предприятия Крыма загружены заказами на годы вперед - АксеновЧто ждет промышленность Крыма в ближайшие годы: планы и возможности
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/19/1141336201_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f8fe48ccb15c863d9afa004cbe905793.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, сергей аксенов, оружие, общество, производство, крым, новости крыма
Объем контрактов крымских предприятий ВПК превысил 176 млрд - Аксенов

Объем контрактов крымских предприятий "оборонки" превысил 176 млрд рублей - Аксенов

08:11 19.09.2025 (обновлено: 08:32 19.09.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСергей Аксенов
Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Объем контрактов крымских оборонных предприятий превысил 176 млрд рублей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в День оружейника.

"Объем контрактов крымских оборонных предприятий, которые входят в сферу координации Минпромторга республики, составляет порядка 176,5 млрд рублей", - сообщил глава РК в своем Telegram-канале.

По его словам, модернизация оборонно-промышленного комплекса продолжается. Аксенов отметил, что конструкторы, рабочие и инженеры оборонных предприятий вносят неоценимый вклад в обеспечение безопасности страны, в оснащение и повышение боеспособности армии и флота. В ходе проведения специальной военной операции созданное ими оружие демонстрирует высокую эффективность.
"Благодарю всех причастных за самоотверженный труд, желаю крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в трудах на благо Отечества", - написал он.
День оружейника — профессиональный праздник работников российской оборонной промышленности, отмечается 19 сентября ежегодно начиная с 2012 года. Установлен по инициативе создателя легендарного автомата Михаила Тимофеевича Калашникова.
Самые итересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму инженеры разработали аналоги комплектующих для Superjet и МС-21
Предприятия Крыма загружены заказами на годы вперед - Аксенов
Что ждет промышленность Крыма в ближайшие годы: планы и возможности
 
Праздники и памятные датыСергей АксеновОружиеОбществоПроизводствоКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:45Берег Анапы полностью отчистили от мазута - оперштаб
09:40В Феодосии будут стрелять
09:16Крымский мост – очередь выросла в четыре раза
09:02Крушение танкеров "Волгонефть" – сколько мазута собрали в Крыму
08:42В России разработан быстрый тест для диагностики сальмонеллеза
08:11Объем контрактов крымских предприятий ВПК превысил 176 млрд - Аксенов
07:51Шторм в Крыму побил рекорды – что случилось за ночь и чего ждать днем
07:16Крымский мост сейчас: ситуация на утро пятницы
07:10Четыре беспилотника ВСУ сбиты над Крымом
06:39Керчь частично останется без воды из-за ремонтных работ
06:09Крым вышел в лидеры по популярности у автопутешественников
00:01Сильный ветер сменит ливни: погода в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 19 сентября
23:49Путин освободил Козака от должности
23:13Крымский мост: ситуация к вечеру четверга
23:08Россия оспорила причастность к крушению MH17 над Донбассом
22:45Новое штормовое в Крыму – ветер усилится до 40 метров в секунду
22:43Рекордный шторм в Крыму и заявление Путина об СВО: главное за день
22:37Дрон ВСУ атаковал многоэтажку в Запорожской области – есть жертвы
22:20Сильное землетрясение произошло на Камчатке – объявлена угроза цунами
Лента новостейМолния