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Предприятия Крыма загружены заказами на годы вперед - Аксенов

Предприятия Крыма загружены заказами на годы вперед - Аксенов - РИА Новости Крым, 24.07.2025

Предприятия Крыма загружены заказами на годы вперед - Аксенов

Промышленность Крыма уверенно развивается, большинство предприятий региона имеют заказы на ближайшие годы вперед. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов РИА Новости Крым, 24.07.2025

2025-07-24T15:00

2025-07-24T15:00

2025-07-24T15:00

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Промышленность Крыма уверенно развивается, большинство предприятий региона имеют заказы на ближайшие годы вперед. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании коллегии минпромторга РК. Замдиректора департамента региональной промышленной политики Минпромторга РФ Владимир Мостовой также отметил хорошие результаты, которые в последние годы демонстрирует республика в области развития промышленного комплекса. В частности, в Федеральном рейтинге эффективности промышленности в регионах за 2024 год Крым занял 48-е место из 85 регионов, за год поднявшись на 16 позиций. При этом, по его словам, в Крыму необходимо более активно развивать промышленную инфраструктуру и увеличивать капитализацию регионального фонда развития промышленности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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