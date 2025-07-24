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Предприятия Крыма загружены заказами на годы вперед - Аксенов - РИА Новости Крым, 24.07.2025
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Предприятия Крыма загружены заказами на годы вперед - Аксенов
Предприятия Крыма загружены заказами на годы вперед - Аксенов - РИА Новости Крым, 24.07.2025
Предприятия Крыма загружены заказами на годы вперед - Аксенов
Промышленность Крыма уверенно развивается, большинство предприятий региона имеют заказы на ближайшие годы вперед. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T15:00
2025-07-24T15:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Промышленность Крыма уверенно развивается, большинство предприятий региона имеют заказы на ближайшие годы вперед. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании коллегии минпромторга РК. Замдиректора департамента региональной промышленной политики Минпромторга РФ Владимир Мостовой также отметил хорошие результаты, которые в последние годы демонстрирует республика в области развития промышленного комплекса. В частности, в Федеральном рейтинге эффективности промышленности в регионах за 2024 год Крым занял 48-е место из 85 регионов, за год поднявшись на 16 позиций. При этом, по его словам, в Крыму необходимо более активно развивать промышленную инфраструктуру и увеличивать капитализацию регионального фонда развития промышленности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Предприятия Крыма загружены заказами на годы вперед - Аксенов

Большинство промышленных предприятий Крыма имеют портфель заказов на годы вперед - Аксенов

15:00 24.07.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Промышленность Крыма уверенно развивается, большинство предприятий региона имеют заказы на ближайшие годы вперед. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании коллегии минпромторга РК.
"Созданы все необходимые условия для того, чтобы мы успешно двигались вперед и выполняли поставленные президентом задачи. В целом крымская промышленность развивается, объемы заказов на ближайшие годы есть у большинства предприятий. Это означает, что трудовые коллективы будут работать на благо Крыма и нашей страны", - сказал Аксенов.
Замдиректора департамента региональной промышленной политики Минпромторга РФ Владимир Мостовой также отметил хорошие результаты, которые в последние годы демонстрирует республика в области развития промышленного комплекса.
В частности, в Федеральном рейтинге эффективности промышленности в регионах за 2024 год Крым занял 48-е место из 85 регионов, за год поднявшись на 16 позиций.
"К сильным сторонам промышленности Крыма мы можем отнести успешную реализацию региональных мер поддержки, развитие промышленного туризма, продвижение промышленной продукции и взаимодействие с новыми регионами", - уточнил Мостовой.
При этом, по его словам, в Крыму необходимо более активно развивать промышленную инфраструктуру и увеличивать капитализацию регионального фонда развития промышленности.
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