В Крыму летом отдохнули дети из 89 стран мира

В Крыму летом отдохнули дети из 89 стран мира - РИА Новости Крым, 19.09.2025

В Крыму летом отдохнули дети из 89 стран мира

В этом летнем сезоне в Крыму отдохнули и оздоровились дети из 89 стран мира. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал замминистра образования, науки и... РИА Новости Крым, 19.09.2025

2025-09-19T18:50

2025-09-19T18:50

2025-09-19T18:50

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В этом летнем сезоне в Крыму отдохнули и оздоровились дети из 89 стран мира. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал замминистра образования, науки и молодежи РК Илья Донченко.Всего в этом сезоне на полуострове отдохнули и оздоровились в детских лагерях почти 179 тысяч детей. Летом в Крыму работало 33 загородных лагеря, 329 лагерей дневного пребывания, а также 22 лагеря труда и отдыха, часть из которых функционировала на базе лагерей дневного пребывания.За этот период в загородных лагерях отдохнули более 78 тысяч детей, в лагерях дневного пребывания - более 36 тысяч детей. За бюджетные средства Республики Крым в этом году в загородных лагерях отдохнули более 26 тысяч детей.В Крыму и Севастополе летом 2025 года отдохнули больше детей, чем в прошлом. Такие данные фиксирует отчет Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю, который был предоставлен ведомством на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Санкции не помеха: летом в "Артеке" отдохнули дети из 57 стран мираВ лагерях Севастополя летом отдохнули более 8000 детейВ Крыму подвели итоги летней оздоровительной кампании

