В Крыму летом отдохнули дети из 89 стран мира
В этом летнем сезоне в Крыму отдохнули и оздоровились дети из 89 стран мира. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал замминистра образования, науки и молодежи РК Илья Донченко.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В этом летнем сезоне в Крыму отдохнули и оздоровились дети из 89 стран мира. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал замминистра образования, науки и молодежи РК Илья Донченко.Всего в этом сезоне на полуострове отдохнули и оздоровились в детских лагерях почти 179 тысяч детей. Летом в Крыму работало 33 загородных лагеря, 329 лагерей дневного пребывания, а также 22 лагеря труда и отдыха, часть из которых функционировала на базе лагерей дневного пребывания.За этот период в загородных лагерях отдохнули более 78 тысяч детей, в лагерях дневного пребывания - более 36 тысяч детей. За бюджетные средства Республики Крым в этом году в загородных лагерях отдохнули более 26 тысяч детей.В Крыму и Севастополе летом 2025 года отдохнули больше детей, чем в прошлом. Такие данные фиксирует отчет Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю, который был предоставлен ведомством на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.
В Крыму летом отдохнули дети из 89 стран мира

В Крыму летом отдохнули и оздоровились дети из 89 стран мира - минобраз

18:50 19.09.2025
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНачало летнего сезона в детском лагере "Орлёнок"
Начало летнего сезона в детском лагере Орлёнок
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В этом летнем сезоне в Крыму отдохнули и оздоровились дети из 89 стран мира. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал замминистра образования, науки и молодежи РК Илья Донченко.
"В этом году дети из 89 стран мира отдохнули в Республике Крым", - сказал он.
Всего в этом сезоне на полуострове отдохнули и оздоровились в детских лагерях почти 179 тысяч детей. Летом в Крыму работало 33 загородных лагеря, 329 лагерей дневного пребывания, а также 22 лагеря труда и отдыха, часть из которых функционировала на базе лагерей дневного пребывания.
За этот период в загородных лагерях отдохнули более 78 тысяч детей, в лагерях дневного пребывания - более 36 тысяч детей. За бюджетные средства Республики Крым в этом году в загородных лагерях отдохнули более 26 тысяч детей.
В Крыму и Севастополе летом 2025 года отдохнули больше детей, чем в прошлом. Такие данные фиксирует отчет Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю, который был предоставлен ведомством на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.
