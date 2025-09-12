Рейтинг@Mail.ru
В Крыму летом оздоровились 78 тысяч детей из всех регионов России - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250912/v-krymu-letom-ozdorovilis-78-tysyach-detey-iz-vsekh-regionov-rossii-1149388206.html
В Крыму летом оздоровились 78 тысяч детей из всех регионов России
В Крыму летом оздоровились 78 тысяч детей из всех регионов России - РИА Новости Крым, 12.09.2025
В Крыму летом оздоровились 78 тысяч детей из всех регионов России
Свыше 78 тысяч детей из всех субъектов Российской Федерации, в том числе из приграничных и исторических регионов, оздоровились в Крыму за летние каникулы. Об... РИА Новости Крым, 12.09.2025
2025-09-12T09:28
2025-09-12T09:28
крым
отдых в крыму
лето в крыму
дети
оздоровление детей в крыму
сергей аксенов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1f/1137760938_0:179:1497:1021_1920x0_80_0_0_40ebf13a38e55653136874f690d80c3d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Свыше 78 тысяч детей из всех субъектов Российской Федерации, в том числе из приграничных и исторических регионов, оздоровились в Крыму за летние каникулы. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.Еще порядка двух тысяч детей прибыли на крымские курорты из Белоруссии и Армении, уточнил Аксенов.Кроме того, в 328 лагерях дневного пребывания оздоровилось около 36 тысяч школьников, что составляет 17 % от их общего количества в республике. Также летом на базе учебных заведений и клубов работали 465 тематических площадок для отдыха и развлечений, здесь побывали свыше 105 тысяч детей.Для организации летней оздоровительной кампании 2025 года в Крыму было задействовано порядка 11 тысяч сотрудников, сообщал ранее заместитель министра образования, науки и молодежи республики Крым Илья Донченко. В структуре кадрового состава около 3600 вожатых, 1500 работников пищеблоков, 3500 педагогов и порядка 100 медицинских работников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дети участников спецоперации из Курской области приехали в Крым на отдыхБольше 266 тысяч детей отдохнули летом в Краснодарском краеБольше 2,3 тысяч льготников в Крыму бесплатно отдохнули в санаториях
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1f/1137760938_0:0:1361:1021_1920x0_80_0_0_3373553ec04e6865dc62010f31549c37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, отдых в крыму, лето в крыму, дети, оздоровление детей в крыму, сергей аксенов
В Крыму летом оздоровились 78 тысяч детей из всех регионов России

В Крыму летом оздоровились 78 тысяч детей из всех субъектов России - Аксенов

09:28 12.09.2025
 
© РИА Новости КрымДетский отдых в Крыму
Детский отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Свыше 78 тысяч детей из всех субъектов Российской Федерации, в том числе из приграничных и исторических регионов, оздоровились в Крыму за летние каникулы. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

"В 2025 году 33 детских оздоровительных лагеря стационарного действия приняли более 78 тысяч детей из всех 89 субъектов Российской Федерации. В их числе – Курская и Белгородская области, а также Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области", - написал он в своем Telegram-канале.

Еще порядка двух тысяч детей прибыли на крымские курорты из Белоруссии и Армении, уточнил Аксенов.
Кроме того, в 328 лагерях дневного пребывания оздоровилось около 36 тысяч школьников, что составляет 17 % от их общего количества в республике. Также летом на базе учебных заведений и клубов работали 465 тематических площадок для отдыха и развлечений, здесь побывали свыше 105 тысяч детей.

"Другим важным направлением является санаторно-курортное лечение детей. В ведении Минздрава Республики Крым находится 10 работающих круглогодично санаторно-курортных учреждений, которые принимают юных пациентов. За три летних месяца там поправили здоровье около 7,4 тысяч человек, включая свыше 1 тыс. детей-инвалидов", - отметил Аксенов.

Для организации летней оздоровительной кампании 2025 года в Крыму было задействовано порядка 11 тысяч сотрудников, сообщал ранее заместитель министра образования, науки и молодежи республики Крым Илья Донченко. В структуре кадрового состава около 3600 вожатых, 1500 работников пищеблоков, 3500 педагогов и порядка 100 медицинских работников.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дети участников спецоперации из Курской области приехали в Крым на отдых
Больше 266 тысяч детей отдохнули летом в Краснодарском крае
Больше 2,3 тысяч льготников в Крыму бесплатно отдохнули в санаториях
 
КрымОтдых в КрымуЛето в КрымудетиОздоровление детей в КрымуСергей Аксенов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:01Ялта и частью Южнобережья обесточены из-за аварии
09:48Трехдневный шторм надвигается на Крым
09:31Феодосиец по заданию Киева заложил бомбу на трассе в Крыму - вердикт суда
09:28В Крыму летом оздоровились 78 тысяч детей из всех регионов России
09:08Запорожская область учится у Севастополя работать на выборах с КОИБ
08:59Афера на миллионы: в Севастополе мошенник присвоил городские земли
08:25ВСУ преследовали и расстреляли автобус с людьми в Брянской области
08:05В Севастополе выбирают губернатора – стартовали основные дни голосования
08:03Крым в топе направлений для осеннего отдыха в одиночку
07:52Учения России и Белоруссии "Запад-2025" стартовали – видео
07:22221 беспилотник сбит над Россией
07:11На дороге Бахчисарай – Ялта ограничат движение
06:45На Солнце видна корональная дыра - на Землю идет новая магнитная буря
06:30Девять беспилотников сбили на подлете к Москве
06:20Крымский мост сейчас – обстановка к утру пятницы
06:05Массированная атака на Ленинградскую область – что известно
00:01Тепло и ветер: погода в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 12 сентября
22:54Киев выделил землю немецкому оборонному концерну для строительства завода
22:33Аэропорт Краснодара и снятие санкции с Беларуси - главное за день
Лента новостейМолния