В Крыму летом оздоровились 78 тысяч детей из всех регионов России

2025-09-12T09:28
2025-09-12T09:28
2025-09-12T09:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Свыше 78 тысяч детей из всех субъектов Российской Федерации, в том числе из приграничных и исторических регионов, оздоровились в Крыму за летние каникулы. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.Еще порядка двух тысяч детей прибыли на крымские курорты из Белоруссии и Армении, уточнил Аксенов.Кроме того, в 328 лагерях дневного пребывания оздоровилось около 36 тысяч школьников, что составляет 17 % от их общего количества в республике. Также летом на базе учебных заведений и клубов работали 465 тематических площадок для отдыха и развлечений, здесь побывали свыше 105 тысяч детей.Для организации летней оздоровительной кампании 2025 года в Крыму было задействовано порядка 11 тысяч сотрудников, сообщал ранее заместитель министра образования, науки и молодежи республики Крым Илья Донченко. В структуре кадрового состава около 3600 вожатых, 1500 работников пищеблоков, 3500 педагогов и порядка 100 медицинских работников.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Свыше 78 тысяч детей из всех субъектов Российской Федерации, в том числе из приграничных и исторических регионов, оздоровились в Крыму за летние каникулы. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
"В 2025 году 33 детских оздоровительных лагеря стационарного действия приняли более 78 тысяч детей из всех 89 субъектов Российской Федерации. В их числе – Курская и Белгородская области, а также Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области", - написал он в своем Telegram-канале.
Еще порядка двух тысяч детей прибыли на крымские курорты из Белоруссии и Армении, уточнил Аксенов.
Кроме того, в 328 лагерях дневного пребывания оздоровилось около 36 тысяч школьников, что составляет 17 % от их общего количества в республике. Также летом на базе учебных заведений и клубов работали 465 тематических площадок для отдыха и развлечений, здесь побывали свыше 105 тысяч детей.
"Другим важным направлением является санаторно-курортное лечение детей. В ведении Минздрава Республики Крым находится 10 работающих круглогодично санаторно-курортных учреждений, которые принимают юных пациентов. За три летних месяца там поправили здоровье около 7,4 тысяч человек, включая свыше 1 тыс. детей-инвалидов", - отметил Аксенов.
Для организации летней оздоровительной кампании 2025 года в Крыму было задействовано порядка 11 тысяч сотрудников, сообщал ранее заместитель министра образования, науки и молодежи республики Крым Илья Донченко. В структуре кадрового состава около 3600 вожатых, 1500 работников пищеблоков, 3500 педагогов и порядка 100 медицинских работников.
