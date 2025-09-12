В Крыму летом оздоровились 78 тысяч детей из всех регионов России

https://crimea.ria.ru/20250912/v-krymu-letom-ozdorovilis-78-tysyach-detey-iz-vsekh-regionov-rossii-1149388206.html

2025-09-12

2025-09-12T09:28

2025-09-12T09:28

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Свыше 78 тысяч детей из всех субъектов Российской Федерации, в том числе из приграничных и исторических регионов, оздоровились в Крыму за летние каникулы. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.Еще порядка двух тысяч детей прибыли на крымские курорты из Белоруссии и Армении, уточнил Аксенов.Кроме того, в 328 лагерях дневного пребывания оздоровилось около 36 тысяч школьников, что составляет 17 % от их общего количества в республике. Также летом на базе учебных заведений и клубов работали 465 тематических площадок для отдыха и развлечений, здесь побывали свыше 105 тысяч детей.Для организации летней оздоровительной кампании 2025 года в Крыму было задействовано порядка 11 тысяч сотрудников, сообщал ранее заместитель министра образования, науки и молодежи республики Крым Илья Донченко. В структуре кадрового состава около 3600 вожатых, 1500 работников пищеблоков, 3500 педагогов и порядка 100 медицинских работников.

