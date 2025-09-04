https://crimea.ria.ru/20250904/deti-uchastnikov-spetsoperatsii-iz-kurskoy-oblasti-priekhali-v-krym-na-otdykh-1149209571.html

Дети участников спецоперации из Курской области приехали в Крым на отдых

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В рамках проекта "Крымские каникулы" в Евпаторию из Курской области на отдых и оздоровление прибыли семьи с детьми участников специальной военной операции, погибших или пропавших без вести. Об этом журналистам сообщили в региональном отделении госфонда "Защитники Отечества".Проект "Крымские каникулы" организован для семей участников СВО, погибших или пропавших без вести руководством Курской области при межрегиональном взаимодействии курского и крымского филиалов фонда "Защитники Отечества". Он стал возможен благодаря победе в конкурсе грантов губернатора Курской области, поддержке меценатов и власти, отметили в фонде.Детей в возрасте от 4 до 17 лет, чьи отцы погибли или пропали без вести в зоне проведения спецоперации, встретили на базе одного их евпаторийских санаториев.Семьи героев СВО отдыхают в Крыму уже второй год подряд. Так, в прошлом году дети набирались сил и новых ярких впечатлений в Судаке. Проживали в двухместных номерах, для них было организовано трехразовое питание, а также развлекательные мероприятия и оздоровительные процедуры. В этом году подготовлена такая же насыщенная и интересная программа."Крымские каникулы 2025" – это не просто отдых, это шанс подарить ребятам яркие воспоминания и показать, что они не одни в своих трудностях, уверены в региональном отделении фонда.Ранее председатель Комитета Государственного Совета РК по здравоохранению Анна Рубель рассказала журналистам, что в Крыму еще 16 частных медицинских организаций подписали соглашение на предоставление льгот на услуги для детей погибших бойцов СВО, а также на скидки для ветеранов спецоперации и членов их семей. Как заявлял глава Крыма Сергей Аксенов, в Крыму разработали программу реабилитации для участников спецоперации, она предусмотрена для членов семей погибших воинов.С 31 мая на базе одного из центров в Евпатории действует программа реабилитации "Возрождение" для участников СВО. Она разработана Министерством труда и социальной защиты Республики Крым по поручению главы республики в сотрудничестве с фондом "Защитники Отечества", и рассчитана на 21 день. Для семей погибших бойцов также предусмотрены14-дневные курсы санаторно-курортного лечения, они стартовали чуть раньше, в марте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Передвигаться свободно: в Крыму бойцу СВО вручили автомобильКто, если не мы: как работают социальные координаторы в КрымуРеабилитация бойцов СВО в Крыму: что предлагают санатории

