Где в детских лагерях в Крыму было зафиксировано больше всего нарушений

В Крыму и Севастополе летом 2025 года отдохнули больше детей, чем в прошлом. Такие данные фиксирует отчет Межрегионального управления Федеральной службы по... РИА Новости Крым, 16.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе летом 2025 года отдохнули больше детей, чем в прошлом. Такие данные фиксирует отчет Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю, который был предоставлен ведомством на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.При этом, свидетельствуют данные внутренней статистики ведомства, всего с начала летней оздоровительной кампании в оздоровительных организациях для детей выявлено 333 нарушения (271 нарушения – в 2024 году). Из них больше всего – по организации питания: 22% от общего количества нарушений.По ее словам, это позволило не допустить крупных групповых очагов в оздоровительных учреждениях и организовать работу надзорного ведомства таким образом, чтобы отдых для детей был безопасен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму летом оздоровились 78 тысяч детей из всех регионов РоссииВ лагерях Севастополя летом отдохнули более 8000 детейДети участников спецоперации из Курской области приехали в Крым на отдых

