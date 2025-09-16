Где в детских лагерях в Крыму было зафиксировано больше всего нарушений
Больше всего нарушений в детских лагерях Крыма было зафиксировано в пищеблоках
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе летом 2025 года отдохнули больше детей, чем в прошлом. Такие данные фиксирует отчет Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю, который был предоставлен ведомством на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.
При этом, свидетельствуют данные внутренней статистики ведомства, всего с начала летней оздоровительной кампании в оздоровительных организациях для детей выявлено 333 нарушения (271 нарушения – в 2024 году). Из них больше всего – по организации питания: 22% от общего количества нарушений.
"Более 1400 человек привиты против гепатита, против дизентерии. Это те сотрудники, которые работают на пищеблоках и занимаются обслуживанием водопроводно-канализационных систем лагерей. Отстранены за период 29 человек. То есть это те лица, которые не имели медицинских документов, либо те, которые выявлялись как носители инфекционных заболеваний, потому что перед каждой летней оздоровительной сменой сотрудники пищеблоков проходят обследование носительства вирусных инфекций", – рассказала глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
По ее словам, это позволило не допустить крупных групповых очагов в оздоровительных учреждениях и организовать работу надзорного ведомства таким образом, чтобы отдых для детей был безопасен.
