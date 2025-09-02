В лагерях Севастополя летом отдохнули более 8000 детей

https://crimea.ria.ru/20250902/v-lageryakh-sevastopolya-letom-otdokhnuli-bolee-8000-detey-1149145585.html
2025-09-02T15:17
2025-09-02T15:17
2025-09-02T15:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В лагерях Севастополя этим летом отдохнули более 8000 детей, из них 2800 – дети участников специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В этом году в Севастополе работали 17 лагерей, из них три загородных и 14 пришкольных, уточнил Развожаев. В двух загородных лагерях в этом году были возведены новые модульные корпусы.Губернатор добавил, что в этом году за парты сели 4703 первоклассника. Приемная кампания продолжается до 5 сентября, и количество учеников еще может увеличиться.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 266 тысяч детей отдохнули летом в Краснодарском краеБольше 2,3 тысяч льготников в Крыму бесплатно отдохнули в санаторияхСколько детских оздоровительных лагерей работает в Крыму
севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В лагерях Севастополя этим летом отдохнули более 8000 детей, из них 2800 – дети участников специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"В лагерях этим летом отдохнули 8147 ребят, из них 2803 – дети участников специальной военной операции. Мы продолжили практику профильных смен: в этом году тематические направления смен в загородных лагерях были синхронизированы с юбилейными датами, связанными с Великой Победой и Годом Защитника Отечества", – написал он в своем Telegram-канале.
В этом году в Севастополе работали 17 лагерей, из них три загородных и 14 пришкольных, уточнил Развожаев. В двух загородных лагерях в этом году были возведены новые модульные корпусы.
Губернатор добавил, что в этом году за парты сели 4703 первоклассника. Приемная кампания продолжается до 5 сентября, и количество учеников еще может увеличиться.
"После капремонта открылись школа № 9, школа № 13, школа № 41 и гимназия № 10. Кроме того, открылся новый корпус детсада №89 на улице Вакуленчука и детский сад № 13 на улице Шелковичной после капремонта", – отметил он.
