В Симферополе из-за шторма ввели режим повышенной готовности
В Симферополе введен режим повышенной готовности - городские службы ждут ухудшения погоды
13:56 18.09.2025 (обновлено: 15:39 18.09.2025)
© РИА Новости КрымНепогода в Крыму 18 сентября 2025 года
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе из-за непогоды ввели режим повышенной готовности, информирует в четверг пресс-служба администрации города.
"В связи с выпадением обильных осадков городские службы Симферополя приведены в состояние повышенной готовности. По информации метеорологической службы, днем и до конца суток 18 сентября в столице Крыма ожидается очень сильный дождь с количеством осадков более 30 миллиметров", – сказано в сообщении.
Для оперативного реагирования к дежурству привлечены усиленные бригады оперативных служб и подготовлена спецтехника. Участников дорожного движения просят быть предельно внимательными на дорогах, а по возможности и вовсе воздержаться от использования личного транспорта.
Непогода обрушилась на Крым в ночь на четверг, улицы и дороги буквально ушли под воду. За сутки выпало больше месячной нормы осадков, сообщал ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. На территории всего полуострова действует штормовое предупреждение. Ожидаются порывы ветра до 30 метров в секунду. На предприятии "Крымэнерго" из-за непогоды ввели режим повышенной готовности. В Ялте из-за непогоды разрешили детям не приходить в школу. В Севастополе для ликвидации последствий непогоды создан оперативный штаб. Все городские службы работают в режиме повышенной готовности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: