В Ялте из-за непогоды разрешили детям не приходить в школу

Школы Ялты из-за непогоды проведут уроки второй смены в режиме дежурных классов. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 18.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Школы Ялты из-за непогоды проведут уроки второй смены в режиме дежурных классов. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 18 и ночью 19 сентября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные (более 30 мм), грозы, град. Усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.По информации республиканского главка МЧС России, осадки зафиксированы на большей части Крыма.Для оперативного реагирования на возможные ЧП республиканский главк МЧС привел в готовность аэромобильную группировку, организована работа оперативного штаба. В местах возможных подтоплений работают мониторинговые группы.Нахождение в палатках на береговой линии, а также в горно-лесной местности в данных условиях опасно. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым во власти шторма – улицы "ушли" под воду и образовались заторы Массовые отключения света произошли на юге и востоке КрымаАварии и наносы грунта - в Севастополе создан оперштаб из-за непогоды

