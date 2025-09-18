https://crimea.ria.ru/20250918/v-yalte-iz-za-nepogody-razreshili-detyam-ne-prikhodit-v-shkolu-1149528773.html
В Ялте из-за непогоды разрешили детям не приходить в школу
В Ялте из-за непогоды разрешили детям не приходить в школу
Школы Ялты из-за непогоды проведут уроки второй смены в режиме дежурных классов. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 18.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Школы Ялты из-за непогоды проведут уроки второй смены в режиме дежурных классов. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 18 и ночью 19 сентября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные (более 30 мм), грозы, град. Усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.По информации республиканского главка МЧС России, осадки зафиксированы на большей части Крыма.Для оперативного реагирования на возможные ЧП республиканский главк МЧС привел в готовность аэромобильную группировку, организована работа оперативного штаба. В местах возможных подтоплений работают мониторинговые группы.Нахождение в палатках на береговой линии, а также в горно-лесной местности в данных условиях опасно. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым во власти шторма – улицы "ушли" под воду и образовались заторы Массовые отключения света произошли на юге и востоке КрымаАварии и наносы грунта - в Севастополе создан оперштаб из-за непогоды
11:49 18.09.2025 (обновлено: 12:16 18.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Школы Ялты из-за непогоды проведут уроки второй смены в режиме дежурных классов. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.
"В связи с резким ухудшением погодных условий и штормовым предупреждением принято решение перевести вторую смену всех школ города в режим дежурных классов. Отсутствие на уроках сегодня не будет считаться пропуском. Убедительно прошу родителей оценить необходимость посещения школы в сложившихся условиях и обеспечить безопасность при перемещении по городу", - написала она в своих соцсетях.
В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение
. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 18 и ночью 19 сентября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные (более 30 мм), грозы, град. Усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.
По информации республиканского главка МЧС России, осадки зафиксированы на большей части Крыма.
"Более 40 мм осадков выпало на территории Бахчисарайского и Черноморского районов. Также сильные дожди зафиксированы в территории города Симферополя и Евпатории", - проинформировали в ведомстве.
Для оперативного реагирования на возможные ЧП республиканский главк МЧС привел в готовность аэромобильную группировку, организована работа оперативного штаба. В местах возможных подтоплений работают мониторинговые группы.
"В данных условиях мы прогнозируем подтопление неизменных участков, высокая вероятность падения слабозакрепленных конструкций, а также линий электропередач. Рекомендуем ограничить выход в горно-лесную местность. При штормовой погоде не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения. Ни в коем случае не пользоваться нужными плавсредствами, в том числе сап-бордами", - призвали в МЧС.
Нахождение в палатках на береговой линии, а также в горно-лесной местности в данных условиях опасно.
