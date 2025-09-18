https://crimea.ria.ru/20250918/v-krymu-za-noch-vypala-mesyachnaya-norma-osadkov---fobos-1149520914.html
В Крыму за ночь выпала месячная норма осадков - ФОБОС
В Крыму за ночь выпала месячная норма осадков - ФОБОС - РИА Новости Крым, 18.09.2025
В Крыму за ночь выпала месячная норма осадков - ФОБОС
За минувшие сутки в Крыму выпало больше месячной нормы осадков, об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. РИА Новости Крым, 18.09.2025
2025-09-18T08:21
2025-09-18T08:21
2025-09-18T08:25
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
погода
крымская погода
крым
засуха
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0f/1138140503_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_293af9e12db468ea220bc7702a6f7acf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. За минувшие сутки в Крыму выпало больше месячной нормы осадков, об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По словам специалиста, циклон с центром над акваторией Азовского моря принесет с собой "полчища" дождевых туч. Дневная температура понизится до +15…+20. Ветры развернутся с южных румбов на северные и в порывах будут достигать 16 м/с, в северо-западной акватории Черного моря до 20 м/с, высота волн до 1-3 метров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250918/rezhim-povyshennoy-gotovnosti-krymenergo-gotovitsya-k-natisku-stikhii-1149521039.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0f/1138140503_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_78551d29913d5769b8f3cd283c9f1be8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, крымская погода, крым, засуха, новости крыма
В Крыму за ночь выпала месячная норма осадков - ФОБОС
В Крыму за ночь выпала месячная норма осадков - ФОБОС
08:21 18.09.2025 (обновлено: 08:25 18.09.2025)