В Крыму за ночь выпала месячная норма осадков - ФОБОС - РИА Новости Крым, 18.09.2025
В Крыму за ночь выпала месячная норма осадков - ФОБОС
В Крыму за ночь выпала месячная норма осадков - ФОБОС - РИА Новости Крым, 18.09.2025
В Крыму за ночь выпала месячная норма осадков - ФОБОС
За минувшие сутки в Крыму выпало больше месячной нормы осадков, об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. РИА Новости Крым, 18.09.2025
2025-09-18T08:21
2025-09-18T08:25
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. За минувшие сутки в Крыму выпало больше месячной нормы осадков, об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По словам специалиста, циклон с центром над акваторией Азовского моря принесет с собой "полчища" дождевых туч. Дневная температура понизится до +15…+20. Ветры развернутся с южных румбов на северные и в порывах будут достигать 16 м/с, в северо-западной акватории Черного моря до 20 м/с, высота волн до 1-3 метров.
В Крыму за ночь выпала месячная норма осадков - ФОБОС

В Крыму за ночь выпала месячная норма осадков - ФОБОС

08:21 18.09.2025 (обновлено: 08:25 18.09.2025)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛивень
Ливень - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. За минувшие сутки в Крыму выпало больше месячной нормы осадков, об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

"Метеостанции Симферополя зафиксировали 10-15 мм осадков (месячная норма – 37 мм), Ай-Петри – 11 мм, Севастополь – 12 мм, Почтовое и Евпатория – 15 мм. Но больше всего дождей пролилось на северо-западе Крыма, в Черноморском – 38 мм, а это сопоставимо со всем месячным объемом небесной влаги", - написал он в своем ТГ-канале.

По словам специалиста, циклон с центром над акваторией Азовского моря принесет с собой "полчища" дождевых туч. Дневная температура понизится до +15…+20. Ветры развернутся с южных румбов на северные и в порывах будут достигать 16 м/с, в северо-западной акватории Черного моря до 20 м/с, высота волн до 1-3 метров.
