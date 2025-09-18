https://crimea.ria.ru/20250918/shkvalistyy-veter-obrushitsya-na-krym-v-blizhayshie-chasy-1149526308.html
Шквалистый ветер обрушится на Крым в ближайшие часы
В Крыму усилится ветер, порывы будут достигать 30 метров в секунду, предупредили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 18.09.2025
2025-09-18T10:46
2025-09-18T10:46
2025-09-18T12:15
гу мчс рф по республике крым
погода в крыму
крымская погода
штормовое предупреждение
крым
новости крыма
срочные новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В Крыму усилится ветер, порывы будут достигать 30 метров в секунду, предупредили в республиканском главке МЧС России.Экстренное предупреждение объявлено на 18-19 сентября. В таких условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий на объектах энергетики и ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения. Кроме того, существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, конструкций, деревьев и обрывами линий электропередачи.Жителям настоятельно рекомендуют не выходить в горно-лесную местность, в море и водоемы, а также на набережные. Водителей просят быть предельно осторожными на автодорогах."Ни в коем случае не пользоваться нужными плавсредствами, в том числе сап-бордами. Любителям дикого отдыха обращаем внимание: нахождение в палатках на береговой линии, а также в горно-лесной местности в данных условиях крайне небезопасно", - призывают в МЧС.Непогода обрушилась на Крым в ночь на четверг, улицы и дороги буквально ушли под воду. В отдельных районах уже выпала месячная норма осадков. На территории всего полуострова действует штормовое предупреждение.В Севастополе для ликвидации последствий непогоды создан оперативный штаб. Все городские службы работают в режиме повышенной готовности.
крым
гу мчс рф по республике крым, погода в крыму, крымская погода, штормовое предупреждение, крым, новости крыма, срочные новости крыма
Шквалистый ветер обрушится на Крым в ближайшие часы
В Крыму северо-западный ветер усилится до 30 м/с
10:46 18.09.2025 (обновлено: 12:15 18.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В Крыму усилится ветер, порывы будут достигать 30 метров в секунду, предупредили в республиканском главке МЧС России.
Экстренное предупреждение объявлено на 18-19 сентября.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторую половину дня и до конца суток 18 сентября, ночью 19 сентября в южных, восточных районах и в горах ожидается дальнейшее усиление северо-западного ветра 20-25 м/с, порывы до 30 м/с", - говорится в сообщении.
В таких условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий на объектах энергетики и ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения. Кроме того, существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, конструкций, деревьев и обрывами линий электропередачи.
Жителям настоятельно рекомендуют не выходить в горно-лесную местность, в море и водоемы, а также на набережные. Водителей просят быть предельно осторожными на автодорогах.
"Ни в коем случае не пользоваться нужными плавсредствами, в том числе сап-бордами. Любителям дикого отдыха обращаем внимание: нахождение в палатках на береговой линии, а также в горно-лесной местности в данных условиях крайне небезопасно", - призывают в МЧС.
Непогода обрушилась на Крым в ночь на четверг, улицы и дороги буквально ушли под воду. В отдельных районах уже выпала месячная норма осадков. На территории всего полуострова действует штормовое предупреждение.
В Севастополе для ликвидации последствий непогоды создан оперативный штаб.
Все городские службы работают в режиме повышенной готовности.
