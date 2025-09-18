Шквалистый ветер обрушится на Крым в ближайшие часы

https://crimea.ria.ru/20250918/shkvalistyy-veter-obrushitsya-na-krym-v-blizhayshie-chasy-1149526308.html

В Крыму усилится ветер, порывы будут достигать 30 метров в секунду, предупредили в республиканском главке МЧС России.

2025-09-18T10:46

2025-09-18T10:46

2025-09-18T12:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В Крыму усилится ветер, порывы будут достигать 30 метров в секунду, предупредили в республиканском главке МЧС России.Экстренное предупреждение объявлено на 18-19 сентября. В таких условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий на объектах энергетики и ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения. Кроме того, существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, конструкций, деревьев и обрывами линий электропередачи.Жителям настоятельно рекомендуют не выходить в горно-лесную местность, в море и водоемы, а также на набережные. Водителей просят быть предельно осторожными на автодорогах."Ни в коем случае не пользоваться нужными плавсредствами, в том числе сап-бордами. Любителям дикого отдыха обращаем внимание: нахождение в палатках на береговой линии, а также в горно-лесной местности в данных условиях крайне небезопасно", - призывают в МЧС.Непогода обрушилась на Крым в ночь на четверг, улицы и дороги буквально ушли под воду. В отдельных районах уже выпала месячная норма осадков. На территории всего полуострова действует штормовое предупреждение.В Севастополе для ликвидации последствий непогоды создан оперативный штаб. Все городские службы работают в режиме повышенной готовности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бахчисарай и район частично обесточеныРежим повышенной готовности: "Крымэнерго" готовится к натиску стихииАварии и наносы грунта - в Севастополе создан оперштаб из-за непогоды

