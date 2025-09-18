https://crimea.ria.ru/20250918/tsiklon-neset-grozy-i-grad-pogoda-v-krymu-na-chetverg-1149510365.html
Циклон несет грозы и град: погода в Крыму на четверг
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму в связи с образованием южного циклона ожидаются сложные погодные условия: пройдут дожди, местами очень сильные, грозы, град. Об этом сообщает Крмский гидрометцентр.В Симферополе облачно. Временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +15...17.В Севастополе облачно. Ночью, днем дождь, временами сильный, гроза. Ветер ночью западный 6-11 м/с, утром, днем северо-западный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +17...19.Грозовые дожди прольются и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +15...17, днем воздух прогреется до 20 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму в связи с образованием южного циклона ожидаются сложные погодные условия: пройдут дожди, местами очень сильные, грозы, град. Об этом сообщает Крмский гидрометцентр.
"В связи с образованием южного циклона ожидаются сложные погодные условия – пройдут дожди, местами очень сильные, грозы, град", - говорится в сообщении.
В Симферополе облачно. Временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +15...17.
В Севастополе облачно. Ночью, днем дождь, временами сильный, гроза. Ветер ночью западный 6-11 м/с, утром, днем северо-западный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +17...19.
Грозовые дожди прольются и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +15...17, днем воздух прогреется до 20 градусов.
