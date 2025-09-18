Рейтинг@Mail.ru
Аварии и наносы грунта - в Севастополе создан оперштаб из-за непогоды - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Аварии и наносы грунта - в Севастополе создан оперштаб из-за непогоды
Аварии и наносы грунта - в Севастополе создан оперштаб из-за непогоды - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Аварии и наносы грунта - в Севастополе создан оперштаб из-за непогоды
В Севастополе для ликвидации последствий непогоды создан оперативный штаб. Все городские службы работают в режиме повышенной готовности. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 18.09.2025
2025-09-18T10:32
2025-09-18T13:17
погода
погода в крыму
севастополь
новости севастополя
новости крыма
крым
михаил развожаев
правительство севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе для ликвидации последствий непогоды создан оперативный штаб. Все городские службы работают в режиме повышенной готовности. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев."Провел планерку по устранению последствий непогоды. По моему поручению создан совместный оперативный штаб Севавтодора и Департамента городского хозяйства. &lt;...&gt; По информации МЧС, после обеда в Севастополе ожидается очень сильный дождь, количество осадков достигнет значения 30 мм и более (это почти месячная норма для сентября в нашем городе)", - написал он в своем Telegram-канале.Губернатор уточнил, что на улице Очаковцев возле центрального ЗАГСа дерево упало на дорогу. На месте работают сотрудники предприятий "Парки и скверы" и "Севавтодор". Также дерево упало на Острякова, в районе дома № 84, принять меры уже дано поручение "Паркам и скверам" и "Горсвет".Кроме того, жители четырех домов по улице Лиговской обратились за помощью в связи с течью в крышах домов. Заявки отправлены профильным службам для реагирования, заверил он.Затоплены в городе и дороги. Так, из-за подтопления Казачинского шоссе троллейбусы № 10к меняют схему движения и будут двигаться до остановки "Камышовая бухта" без заезда в микрорайон Казачьей бухты, обозначил губернатор, добавив, что сотрудники предприятия "Севавтодор" убирает наносы грунта на 64-м километре дороги "Севастополь — Ялта".Ранее в четверг пресс-службы правительства города и госпредприятия "Севэлектроавтотранс" сообщали, что в Севастополе сильный ветер валит деревья и ломает ветки, из-за подтопления дорог общественный транспорт меняет схемы и расписание движения.Накануне МЧС по региону предупреждали о приближении непогоды - штормовой погоде с сильным ветром и осадками. Непогода обрушилась и на Крым в ночь на четверг, улицы и дороги буквально ушли под воду. В отдельных районах уже выпала месячная норма осадков, об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым во власти шторма – улицы "ушли" под воду и образовались заторыРежим повышенной готовности: "Крымэнерго" готовится к натиску стихииЦиклон несет грозы и град: погода в Крыму на четверг
севастополь
крым
Новости
Аварии и наносы грунта - в Севастополе создан оперштаб из-за непогоды

В Севастополе из-за разгула стихии создан оперштаб для ликвидации последствий непогоды

10:32 18.09.2025 (обновлено: 13:17 18.09.2025)
 
Последствия непогоды в Севастополе
Последствия непогоды в Севастополе
© Правительство Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе для ликвидации последствий непогоды создан оперативный штаб. Все городские службы работают в режиме повышенной готовности. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Провел планерку по устранению последствий непогоды. По моему поручению создан совместный оперативный штаб Севавтодора и Департамента городского хозяйства. <...> По информации МЧС, после обеда в Севастополе ожидается очень сильный дождь, количество осадков достигнет значения 30 мм и более (это почти месячная норма для сентября в нашем городе)", - написал он в своем Telegram-канале.
Последствия непогоды в Севастополе
Губернатор уточнил, что на улице Очаковцев возле центрального ЗАГСа дерево упало на дорогу. На месте работают сотрудники предприятий "Парки и скверы" и "Севавтодор". Также дерево упало на Острякова, в районе дома № 84, принять меры уже дано поручение "Паркам и скверам" и "Горсвет".
"В доме на Большой Морской, 32 образовалась течь, специалисты уже приступили к работе. В Казачьей бухте на улице Братьев Манганари вечером произошла авария на водоводе, к которому подключен ЖК "Порто Франко". Специалисты работали всю ночь, им потребуется еще около четырех часов, чтобы полностью ликвидировать проблему", - сообщил Развожаев.
Кроме того, жители четырех домов по улице Лиговской обратились за помощью в связи с течью в крышах домов. Заявки отправлены профильным службам для реагирования, заверил он.
Последствия непогоды в Севастополе
Затоплены в городе и дороги. Так, из-за подтопления Казачинского шоссе троллейбусы № 10к меняют схему движения и будут двигаться до остановки "Камышовая бухта" без заезда в микрорайон Казачьей бухты, обозначил губернатор, добавив, что сотрудники предприятия "Севавтодор" убирает наносы грунта на 64-м километре дороги "Севастополь — Ялта".
Последствия непогоды в Севастополе
Ранее в четверг пресс-службы правительства города и госпредприятия "Севэлектроавтотранс" сообщали, что в Севастополе сильный ветер валит деревья и ломает ветки, из-за подтопления дорог общественный транспорт меняет схемы и расписание движения.
Накануне МЧС по региону предупреждали о приближении непогоды - штормовой погоде с сильным ветром и осадками. Непогода обрушилась и на Крым в ночь на четверг, улицы и дороги буквально ушли под воду. В отдельных районах уже выпала месячная норма осадков, об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
