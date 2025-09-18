Аварии и наносы грунта - в Севастополе создан оперштаб из-за непогоды

https://crimea.ria.ru/20250918/avarii-i-nanosy-grunta---v-sevastopole-sozdan-opershtab-iz-za-nepogody-1149525512.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе для ликвидации последствий непогоды создан оперативный штаб. Все городские службы работают в режиме повышенной готовности. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев."Провел планерку по устранению последствий непогоды. По моему поручению создан совместный оперативный штаб Севавтодора и Департамента городского хозяйства. <...> По информации МЧС, после обеда в Севастополе ожидается очень сильный дождь, количество осадков достигнет значения 30 мм и более (это почти месячная норма для сентября в нашем городе)", - написал он в своем Telegram-канале.Губернатор уточнил, что на улице Очаковцев возле центрального ЗАГСа дерево упало на дорогу. На месте работают сотрудники предприятий "Парки и скверы" и "Севавтодор". Также дерево упало на Острякова, в районе дома № 84, принять меры уже дано поручение "Паркам и скверам" и "Горсвет".Кроме того, жители четырех домов по улице Лиговской обратились за помощью в связи с течью в крышах домов. Заявки отправлены профильным службам для реагирования, заверил он.Затоплены в городе и дороги. Так, из-за подтопления Казачинского шоссе троллейбусы № 10к меняют схему движения и будут двигаться до остановки "Камышовая бухта" без заезда в микрорайон Казачьей бухты, обозначил губернатор, добавив, что сотрудники предприятия "Севавтодор" убирает наносы грунта на 64-м километре дороги "Севастополь — Ялта".Ранее в четверг пресс-службы правительства города и госпредприятия "Севэлектроавтотранс" сообщали, что в Севастополе сильный ветер валит деревья и ломает ветки, из-за подтопления дорог общественный транспорт меняет схемы и расписание движения.Накануне МЧС по региону предупреждали о приближении непогоды - штормовой погоде с сильным ветром и осадками. Непогода обрушилась и на Крым в ночь на четверг, улицы и дороги буквально ушли под воду. В отдельных районах уже выпала месячная норма осадков, об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым во власти шторма – улицы "ушли" под воду и образовались заторыРежим повышенной готовности: "Крымэнерго" готовится к натиску стихииЦиклон несет грозы и град: погода в Крыму на четверг

