Стихия в Севастополе валит деревья и останавливает транспорт

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе сильный ветер валит деревья и ломает ветки, из-за подтопления дорог общественный транспорт меняет схемы и расписание движения. Об этом сообщают правительство города и госпредприятие "Севэлектроавтотранс".Как сообщили в пресс-службе правительства, коммунальные службы оперативно приступили к ликвидации последствий разгула стихии. Так, например, на улице Очаковцев сотрудники "Севавтодора" начали убирать рухнувшие на проезжую часть ветки.Сразу в нескольких районах города подтоплены дороги, из-за чего троллейбусы меняют схему движения.Кроме того, в связи с обеспечением компенсационного маршрута № 150 "пл. Захарова – пл. Нахимова" с 7:40 до открытия рейда автобусные маршруты № 12, 20, 23, 30, 92, 94, 103 будут работать с увеличенным интервалом движения, уточнили в пресс-службе.Троллейбусы № 1, 3, 4, 7, 7А, 9, 10, 10к, 12, 14, 17, 19, 20, 76 будут ходить с задержкой в полчаса. Как и автобусы: № 3, 9, 12, 12А, 13А, 18, 20, 24, 30, 33, 34, 37, 40, 41, 63, 72, 79, 91, 92, 93, 94, 103, 120, 182, 183.Также непогода стала причиной скопления транспорта на Городском, Монастырском, Фиолентовском и Балаклавском шоссе, а также по проспекту Генерала Острякова, улицам - Хрусталева, О. Кошевого, Героев Севастополя, Брестская, Багрия, Руднева, Вакуленчука, перечисли на предприятии.Ранее в Севастополе катера и паромы приостановили движение через бухту.Накануне МЧС по региону предупреждали о приближении непогоды - штормовой погоде с сильным ветром и осадками.В пресс-службе республиканского главка МЧС России сообщали, что грозовой шторм с ливнями и градом обрушится на Крым, на ближайшие дни объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за ночь выпала месячная норма осадков - ФОБОСРежим повышенной готовности: "Крымэнерго" готовится к натиску стихииЦиклон несет грозы и град: погода в Крыму на четверг

