https://crimea.ria.ru/20250918/krym-vo-vlasti-shtorma--ulitsy-ushli-pod-vodu-i-obrazovalis-zatory-1149523953.html

Крым во власти шторма – улицы "ушли" под воду и образовались заторы

Крым во власти шторма – улицы "ушли" под воду и образовались заторы - РИА Новости Крым, 18.09.2025

Крым во власти шторма – улицы "ушли" под воду и образовались заторы

Непогода обрушилась на Крым в ночь на четверг, улицы и дороги буквально ушли под воду. В отдельных районах уже выпала месячная норма осадков. РИА Новости Крым, 18.09.2025

2025-09-18T10:08

2025-09-18T10:08

2025-09-18T10:56

крым

новости крыма

севэлектроавтотранс

симферополь

феодосия

бахчисарай

бахчисарайский район

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/12/1149526559_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_74196b3ba76c4c3fabacacbc2f58f02e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Непогода обрушилась на Крым в ночь на четверг, улицы и дороги буквально ушли под воду. В отдельных районах уже выпала месячная норма осадков.Сильный дождь с самого утра идет в Симферополе. Улица Севастопольская местами напоминает реку – водители осторожно пытаются "переплыть" лужи, а пешеходы – обойти скопления воды.Онлайн-сервис "Яндекс-пробки" оценивает дорожную ситуацию на 4 балла. Заторы зафиксированы в районе Москольца, на улицах Куйбышева, Севастопольская, Объездная и других. Ливень идет и в Бахчисарае. Часть города с 8 утра остается без света. Также обесточены села Предущельное, Аромат, Высокое, Солнечноселье, Лаки в Бахчисарайском районе.Реки образовались и на улицах Феодосии. Корреспондент РИА Новости Крым показывает обстановку в одном из дворов на улице Гарнаева. Чтобы выйти из дома, нужна лодка, шутят местные жители.С 10 утра часть Феодосии, а также село Степное остаются без света. Работает аварийная бригада. Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа.На территории всего полуострова действует штормовое предупреждение. По оценкам метеорологов, в течение суток 18 сентября и ночью 19 сентября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы и град. Также прогнозируется усиление ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. На реках ожидается подъем уровней воды на 0,5 -1,5 м без достижения опасных отметок.Непогода пришла и в Севастополь. С самого утра часть улиц подтопило, из-за чего севастопольцы были вынуждены "плыть" на работу и учебу. В расписании общественного транспорта возникли перебои.По последним данным, автомобильные заторы наблюдаются на Городском шоссе, Балаклавском шоссе, Монастырском шоссе, проспекте Генерала Острякова, улицах Хрусталева, Н. Музыки, Героев Севастополя, Брестская, Руднева, Вакуленчука и других. Кроме того, на улице Очаковцев на дорогу упали ветки дерева, сотрудники "Севавтодора" работают на месте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бахчисарай и район частично обесточеныРежим повышенной готовности: "Крымэнерго" готовится к натиску стихииЦиклон несет грозы и град: погода в Крыму на четверг

крым

симферополь

феодосия

бахчисарай

бахчисарайский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севэлектроавтотранс, симферополь, феодосия, бахчисарай, бахчисарайский район, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп