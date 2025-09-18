Рейтинг@Mail.ru
Крым во власти шторма – улицы "ушли" под воду и образовались заторы - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250918/krym-vo-vlasti-shtorma--ulitsy-ushli-pod-vodu-i-obrazovalis-zatory-1149523953.html
Крым во власти шторма – улицы "ушли" под воду и образовались заторы
Крым во власти шторма – улицы "ушли" под воду и образовались заторы - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Крым во власти шторма – улицы "ушли" под воду и образовались заторы
Непогода обрушилась на Крым в ночь на четверг, улицы и дороги буквально ушли под воду. В отдельных районах уже выпала месячная норма осадков. РИА Новости Крым, 18.09.2025
2025-09-18T10:08
2025-09-18T10:56
крым
новости крыма
севэлектроавтотранс
симферополь
феодосия
бахчисарай
бахчисарайский район
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/12/1149526559_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_74196b3ba76c4c3fabacacbc2f58f02e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Непогода обрушилась на Крым в ночь на четверг, улицы и дороги буквально ушли под воду. В отдельных районах уже выпала месячная норма осадков.Сильный дождь с самого утра идет в Симферополе. Улица Севастопольская местами напоминает реку – водители осторожно пытаются "переплыть" лужи, а пешеходы – обойти скопления воды.Онлайн-сервис "Яндекс-пробки" оценивает дорожную ситуацию на 4 балла. Заторы зафиксированы в районе Москольца, на улицах Куйбышева, Севастопольская, Объездная и других. Ливень идет и в Бахчисарае. Часть города с 8 утра остается без света. Также обесточены села Предущельное, Аромат, Высокое, Солнечноселье, Лаки в Бахчисарайском районе.Реки образовались и на улицах Феодосии. Корреспондент РИА Новости Крым показывает обстановку в одном из дворов на улице Гарнаева. Чтобы выйти из дома, нужна лодка, шутят местные жители.С 10 утра часть Феодосии, а также село Степное остаются без света. Работает аварийная бригада. Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа.На территории всего полуострова действует штормовое предупреждение. По оценкам метеорологов, в течение суток 18 сентября и ночью 19 сентября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы и град. Также прогнозируется усиление ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. На реках ожидается подъем уровней воды на 0,5 -1,5 м без достижения опасных отметок.Непогода пришла и в Севастополь. С самого утра часть улиц подтопило, из-за чего севастопольцы были вынуждены "плыть" на работу и учебу. В расписании общественного транспорта возникли перебои.По последним данным, автомобильные заторы наблюдаются на Городском шоссе, Балаклавском шоссе, Монастырском шоссе, проспекте Генерала Острякова, улицах Хрусталева, Н. Музыки, Героев Севастополя, Брестская, Руднева, Вакуленчука и других. Кроме того, на улице Очаковцев на дорогу упали ветки дерева, сотрудники "Севавтодора" работают на месте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бахчисарай и район частично обесточеныРежим повышенной готовности: "Крымэнерго" готовится к натиску стихииЦиклон несет грозы и град: погода в Крыму на четверг
крым
симферополь
феодосия
бахчисарай
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/12/1149526559_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_cca094361daf2cdd9cd5dd0079cc9653.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, севэлектроавтотранс, симферополь, феодосия, бахчисарай, бахчисарайский район, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
Крым во власти шторма – улицы "ушли" под воду и образовались заторы

В Крыму из-за сильного ливня улицы "ушли" под воду и попадали деревья

10:08 18.09.2025 (обновлено: 10:56 18.09.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Непогода обрушилась на Крым в ночь на четверг, улицы и дороги буквально ушли под воду. В отдельных районах уже выпала месячная норма осадков.
Сильный дождь с самого утра идет в Симферополе. Улица Севастопольская местами напоминает реку – водители осторожно пытаются "переплыть" лужи, а пешеходы – обойти скопления воды.
© РИА Новости КрымНепогода в Крыму 18 сентября 2025 года
Непогода в Крыму 18 сентября 2025 года - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости Крым
Непогода в Крыму 18 сентября 2025 года
Онлайн-сервис "Яндекс-пробки" оценивает дорожную ситуацию на 4 балла. Заторы зафиксированы в районе Москольца, на улицах Куйбышева, Севастопольская, Объездная и других.
© СоцсетиПробки из-за непогоды в Симферополе
Пробки из-за непогоды в Симферополе
© Соцсети
Пробки из-за непогоды в Симферополе
Ливень идет и в Бахчисарае. Часть города с 8 утра остается без света. Также обесточены села Предущельное, Аромат, Высокое, Солнечноселье, Лаки в Бахчисарайском районе.
© РИА Новости КрымНепогода в Крыму 18 сентября 2025 года
Непогода в Крыму 18 сентября 2025 года - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости Крым
Непогода в Крыму 18 сентября 2025 года
Реки образовались и на улицах Феодосии. Корреспондент РИА Новости Крым показывает обстановку в одном из дворов на улице Гарнаева. Чтобы выйти из дома, нужна лодка, шутят местные жители.
С 10 утра часть Феодосии, а также село Степное остаются без света. Работает аварийная бригада. Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа.
© РИА Новости КрымНепогода в Крыму 18 сентября 2025 года
Непогода в Крыму 18 сентября 2025 года - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости Крым
Непогода в Крыму 18 сентября 2025 года
На территории всего полуострова действует штормовое предупреждение. По оценкам метеорологов, в течение суток 18 сентября и ночью 19 сентября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы и град. Также прогнозируется усиление ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. На реках ожидается подъем уровней воды на 0,5 -1,5 м без достижения опасных отметок.
Непогода пришла и в Севастополь. С самого утра часть улиц подтопило, из-за чего севастопольцы были вынуждены "плыть" на работу и учебу. В расписании общественного транспорта возникли перебои.
"В связи с неблагоприятными климатическими явлениями, вызвавшими скопления транспорта на дорогах города, изменения муниципальных маршрутов, остановку движения морского пассажирского транспорта и обеспечение компенсационного автобусного маршрута, отправление троллейбусов и автобусов осуществляется с существенными отклонениями от действующих расписаний", - сообщили в Севэлектротрансе.
© Правительство СевастополяНепогода в Севастополе 18 сентября 2025 года
Непогода в Севастополе 18 сентября 2025 года
© Правительство Севастополя
Непогода в Севастополе 18 сентября 2025 года
По последним данным, автомобильные заторы наблюдаются на Городском шоссе, Балаклавском шоссе, Монастырском шоссе, проспекте Генерала Острякова, улицах Хрусталева, Н. Музыки, Героев Севастополя, Брестская, Руднева, Вакуленчука и других. Кроме того, на улице Очаковцев на дорогу упали ветки дерева, сотрудники "Севавтодора" работают на месте.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Бахчисарай и район частично обесточены
Режим повышенной готовности: "Крымэнерго" готовится к натиску стихии
Циклон несет грозы и град: погода в Крыму на четверг
 
КрымНовости КрымаСевэлектроавтотрансСимферопольФеодосияБахчисарайБахчисарайский районСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТП
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:44Писатель и Человек: в Симферополе отметили 150-летие Сергеева-Ценского
13:37Новости СВО: Киев продолжает терять людей и технику
13:31В Крыму издан первый том книги об истории региональной журналистики
13:05Козак подал в отставку с поста замруководителя администрации президента
12:57В горах Крыма ожидается ураганный ветер
12:46Экс-заместителя военного санатория в Крыму приговорили к году колонии
12:39Очередь на Крымском мосту выросла в два раза
12:36Жительница Энергодара получила 14 лет за госизмену
12:26Хорошие новости: астероид длиной в 300 метров пролетел мимо Земли
12:10Стрельба в одной из школ Ейска - фейк
12:06Александр Гуцан – биография
11:54"Непокоренные" - в Евпатории развернули самое большое в мире Знамя Победы
11:49В Ялте из-за непогоды разрешили детям не приходить в школу
11:31На должность генпрокурора России Путин предложил Александра Гуцана
11:30Массовые отключения света произошли на юге и востоке Крыма
11:23Путин внес в Совфед кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда
11:17Беспилотники ВСУ атаковали предприятие нефтехимии в Башкирии
11:11В Крыму назвали поведение Пугачевой предательством России
10:51Аллея к Вечному огню в Симферополе останется красной
10:46Шквалистый ветер обрушится на Крым в ближайшие часы
Лента новостейМолния