Крым во власти шторма – улицы "ушли" под воду и образовались заторы

Непогода обрушилась на Крым в ночь на четверг, улицы и дороги буквально ушли под воду. В отдельных районах уже выпала месячная норма осадков. РИА Новости Крым, 18.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Непогода обрушилась на Крым в ночь на четверг, улицы и дороги буквально ушли под воду. В отдельных районах уже выпала месячная норма осадков.Сильный дождь с самого утра идет в Симферополе. Улица Севастопольская местами напоминает реку – водители осторожно пытаются "переплыть" лужи, а пешеходы – обойти скопления воды.Онлайн-сервис "Яндекс-пробки" оценивает дорожную ситуацию на 4 балла. Заторы зафиксированы в районе Москольца, на улицах Куйбышева, Севастопольская, Объездная и других. Ливень идет и в Бахчисарае. Часть города с 8 утра остается без света. Также обесточены села Предущельное, Аромат, Высокое, Солнечноселье, Лаки в Бахчисарайском районе.Реки образовались и на улицах Феодосии. Корреспондент РИА Новости Крым показывает обстановку в одном из дворов на улице Гарнаева. Чтобы выйти из дома, нужна лодка, шутят местные жители.С 10 утра часть Феодосии, а также село Степное остаются без света. Работает аварийная бригада. Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа.На территории всего полуострова действует штормовое предупреждение. По оценкам метеорологов, в течение суток 18 сентября и ночью 19 сентября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы и град. Также прогнозируется усиление ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. На реках ожидается подъем уровней воды на 0,5 -1,5 м без достижения опасных отметок.Непогода пришла и в Севастополь. С самого утра часть улиц подтопило, из-за чего севастопольцы были вынуждены "плыть" на работу и учебу. В расписании общественного транспорта возникли перебои.По последним данным, автомобильные заторы наблюдаются на Городском шоссе, Балаклавском шоссе, Монастырском шоссе, проспекте Генерала Острякова, улицах Хрусталева, Н. Музыки, Героев Севастополя, Брестская, Руднева, Вакуленчука и других. Кроме того, на улице Очаковцев на дорогу упали ветки дерева, сотрудники "Севавтодора" работают на месте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бахчисарай и район частично обесточеныРежим повышенной готовности: "Крымэнерго" готовится к натиску стихииЦиклон несет грозы и град: погода в Крыму на четверг
10:08 18.09.2025 (обновлено: 10:56 18.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Непогода обрушилась на Крым в ночь на четверг, улицы и дороги буквально ушли под воду. В отдельных районах уже выпала месячная норма осадков.
Сильный дождь с самого утра идет в Симферополе. Улица Севастопольская местами напоминает реку – водители осторожно пытаются "переплыть" лужи, а пешеходы – обойти скопления воды.
Онлайн-сервис "Яндекс-пробки" оценивает дорожную ситуацию на 4 балла. Заторы зафиксированы в районе Москольца, на улицах Куйбышева, Севастопольская, Объездная и других.
Ливень идет и в Бахчисарае. Часть города с 8 утра остается без света. Также обесточены села Предущельное, Аромат, Высокое, Солнечноселье, Лаки в Бахчисарайском районе.
Реки образовались и на улицах Феодосии. Корреспондент РИА Новости Крым показывает обстановку в одном из дворов на улице Гарнаева. Чтобы выйти из дома, нужна лодка, шутят местные жители.
С 10 утра часть Феодосии, а также село Степное остаются без света. Работает аварийная бригада. Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа.
На территории всего полуострова действует штормовое предупреждение. По оценкам метеорологов, в течение суток 18 сентября и ночью 19 сентября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы и град. Также прогнозируется усиление ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. На реках ожидается подъем уровней воды на 0,5 -1,5 м без достижения опасных отметок.
Непогода пришла и в Севастополь. С самого утра часть улиц подтопило, из-за чего севастопольцы были вынуждены "плыть" на работу и учебу. В расписании общественного транспорта возникли перебои.
"В связи с неблагоприятными климатическими явлениями, вызвавшими скопления транспорта на дорогах города, изменения муниципальных маршрутов, остановку движения морского пассажирского транспорта и обеспечение компенсационного автобусного маршрута, отправление троллейбусов и автобусов осуществляется с существенными отклонениями от действующих расписаний", - сообщили в Севэлектротрансе.
По последним данным, автомобильные заторы наблюдаются на Городском шоссе, Балаклавском шоссе, Монастырском шоссе, проспекте Генерала Острякова, улицах Хрусталева, Н. Музыки, Героев Севастополя, Брестская, Руднева, Вакуленчука и других. Кроме того, на улице Очаковцев на дорогу упали ветки дерева, сотрудники "Севавтодора" работают на месте.
