На Севастополь обрушится шторм

На Севастополь обрушится шторм - РИА Новости Крым, 17.09.2025

На Севастополь обрушится шторм

В Севастополе ожидается резкое изменение погоды – на город надвигается штормовая погода с сильным ветром и осадками. Об этом со ссылкой на синоптиков... РИА Новости Крым, 17.09.2025

2025-09-17T14:50

2025-09-17T14:50

2025-09-17T15:26

севастополь

мчс севастополя

новости севастополя

погода

штормовое предупреждение

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе ожидается резкое изменение погоды – на город надвигается штормовая погода с сильным ветром и осадками. Об этом со ссылкой на синоптиков предупреждает пресс-служба МЧС по региону.Как уточнили в ведомстве, такая погода сохранится в городе как в утренние часы, так и днем, ситуацию усложнит сильный северо-западный ветер, который будет дуть с силой 17-22 метра в секунду.В данных условиях высока вероятность возникновения ЧС, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий, предупредили в МЧС.Спасатели рекомендуют во время грозы выключать электроприборы, закрывать окна, не находиться на открытой местности, не стоять под деревьями, столбами ЛЭП, у металлоконструкций, а также рядом с водоемами.Ранее в пресс-службе республиканского главка МЧС России сообщали, что грозовой шторм с ливнями и градом обрушится на Крым, на ближайшие дни объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семидневка перестройки: прогноз погоды в Крыму на неделюПодняты красные флаги: в Ялте закрыли пляжиВ Крыму утонули 20 человек

севастополь

2025

Новости

