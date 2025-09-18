Рейтинг@Mail.ru
Режим повышенной готовности: "Крымэнерго" готовится к натиску стихии - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Режим повышенной готовности: "Крымэнерго" готовится к натиску стихии
Режим повышенной готовности: "Крымэнерго" готовится к натиску стихии - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Режим повышенной готовности: "Крымэнерго" готовится к натиску стихии
На предприятии "Крымэнерго" вводят режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий. Специалисты формируют дополнительный штат... РИА Новости Крым, 18.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. На предприятии "Крымэнерго" вводят режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий. Специалисты формируют дополнительный штат восстановительных бригад и готовят необходимую технику. Об этом сообщили в республиканском минтопэнерго.В профильном министерстве пояснили, что сформированы дополнительные восстановительные бригады, подготовлены требуемые техника и материалы.В пресс-службе республиканского главка МЧС России сообщили, что грозовой шторм с ливнями и градом обрушится на Крым, на ближайшие дни объявлено штормовое предупреждение.Ранее стало известно, что в четверг в Крыму в связи с образованием южного циклона ожидаются сложные погодные условия: пройдут дожди, местами очень сильные, грозы, град.
гуп рк "крымэнерго", крым, новости крыма, погода, крымская погода, погода в крыму, минтопэнерго крыма
Режим повышенной готовности: "Крымэнерго" готовится к натиску стихии

На предприятии "Крымэнерго" введен режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. На предприятии "Крымэнерго" вводят режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий. Специалисты формируют дополнительный штат восстановительных бригад и готовят необходимую технику. Об этом сообщили в республиканском минтопэнерго.

"В связи с ухудшением погодных условий ГУП РК "Крымэнерго" введен режим повышенной готовности", – сказано в сообщении.

В профильном министерстве пояснили, что сформированы дополнительные восстановительные бригады, подготовлены требуемые техника и материалы.
"В настоящее время восстановительные работы ведутся в Симферопольском, Сакском, Черноморском, Бахчисарайском и Нижнегорском районах, на территории городского округа Ялта", – добавили в сообщении.
В пресс-службе республиканского главка МЧС России сообщили, что грозовой шторм с ливнями и градом обрушится на Крым, на ближайшие дни объявлено штормовое предупреждение.
Ранее стало известно, что в четверг в Крыму в связи с образованием южного циклона ожидаются сложные погодные условия: пройдут дожди, местами очень сильные, грозы, град.
