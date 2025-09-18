https://crimea.ria.ru/20250918/rezhim-povyshennoy-gotovnosti-krymenergo-gotovitsya-k-natisku-stikhii-1149521039.html

Режим повышенной готовности: "Крымэнерго" готовится к натиску стихии

Режим повышенной готовности: "Крымэнерго" готовится к натиску стихии - РИА Новости Крым, 18.09.2025

Режим повышенной готовности: "Крымэнерго" готовится к натиску стихии

На предприятии "Крымэнерго" вводят режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий. Специалисты формируют дополнительный штат... РИА Новости Крым, 18.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. На предприятии "Крымэнерго" вводят режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий. Специалисты формируют дополнительный штат восстановительных бригад и готовят необходимую технику. Об этом сообщили в республиканском минтопэнерго.В профильном министерстве пояснили, что сформированы дополнительные восстановительные бригады, подготовлены требуемые техника и материалы.В пресс-службе республиканского главка МЧС России сообщили, что грозовой шторм с ливнями и градом обрушится на Крым, на ближайшие дни объявлено штормовое предупреждение.Ранее стало известно, что в четверг в Крыму в связи с образованием южного циклона ожидаются сложные погодные условия: пройдут дожди, местами очень сильные, грозы, град.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

2025

Новости

