Режим повышенной готовности: "Крымэнерго" готовится к натиску стихии
На предприятии "Крымэнерго" введен режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды
© Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе и ЕвратомеЛЭП
© Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе и Евратоме
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. На предприятии "Крымэнерго" вводят режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий. Специалисты формируют дополнительный штат восстановительных бригад и готовят необходимую технику. Об этом сообщили в республиканском минтопэнерго.
"В связи с ухудшением погодных условий ГУП РК "Крымэнерго" введен режим повышенной готовности", – сказано в сообщении.
В профильном министерстве пояснили, что сформированы дополнительные восстановительные бригады, подготовлены требуемые техника и материалы.
"В настоящее время восстановительные работы ведутся в Симферопольском, Сакском, Черноморском, Бахчисарайском и Нижнегорском районах, на территории городского округа Ялта", – добавили в сообщении.
В пресс-службе республиканского главка МЧС России сообщили, что грозовой шторм с ливнями и градом обрушится на Крым, на ближайшие дни объявлено штормовое предупреждение.
Ранее стало известно, что в четверг в Крыму в связи с образованием южного циклона ожидаются сложные погодные условия: пройдут дожди, местами очень сильные, грозы, град.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.